天氣轉冷，電熱水瓶（電熱水壺／電熱水煲）可長期令食水保溫、隨時提供熱水，半夜有熱水暖喉嚨、早上起床又可以沖咖啡，是長期熱賣人氣家電。市面選擇有平有貴，還有即熱壺、保溫瓶2種選擇，究竟即一種最適合你？即睇選購貼士及使用、慳電心得。



電熱水壺慳電使用心得+選購貼士

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3個購買貼士

貼士1｜揀即熱或還是長期保溫？



常常要沖茶或飲熱水的，會建議購買容量大（大既3L左右）、需要較長時候煲滾水，之後駁電長期保溫的「電熱水壺」。如果你只時久不久煮個杯麵，可選擇容量較小、開機後高速煲水的「高速電熱水壺」，甚至6、7秒就有熱水的「即熱式」，不過高速預熱時的耗電就相對高很多。

揀即熱或還是長期保溫？

貼士2｜選購低耗電款式



電熱水壺每天真正使用的時間可能不到30分鐘，但卻需要24小時駁電保溫，花費的電費往往比重新煲1次水更貴，有統計顯示全年消耗電費甚至比開冷氣更多。不過保溫熱水壺也在不斷改良，比如真空隔熱層款式，就算不插電水溫仍可維持於90度約8小時，翻滾次數較少較慳電。另外，蒸汽量低的款式，在沸水時也較省電。

選購低耗電款式

貼士3｜視使用人數選容量



2L熱水已經夠沖16杯咖啡或6個杯麵，使用量小但買太大容量，保溫花費的電量也會增加。如果只是1人用，容量1.5L以內的高速熱水壺，長遠計或更慳電。

視使用人數選容量

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使用有法更省電｜5個電熱水壺使用心得

使用心得1｜善用「省電功能」



有些電壺可以設定「定時加熱」，比如在你上班期間關機，5、6點差不多回家時才煮沸熱水，減少自動翻熱次數。

善用「省電功能」

使用心得2｜水溫控制



大部份電熱水瓶在100度沸騰後，可以設定在70℃至98℃之間長期保溫，溫度愈高耗電自然愈多。沖奶粉、飲暖水，60至70℃足矣。不過如果喜歡飲咖啡或沖茶包，就可能需要95至98℃。

可以設定在70℃至98℃之間長期保溫，溫度愈高耗電自然愈多。

使用心得3｜定期清潔



熱水壺本身最少3個月清潔1次，一來如果瓶底有水垢，煮水時間會變長，保溫時也更耗電。二來長期有水垢或會令內部金屬部件生銹，令食水帶有金屬異味。有YouTuber教用新鮮檸檬放入壺內煮，以去除臭味；製造商則警告，檸檬核或其他雜質有機會阻塞水泵，建議用原裝的清潔劑。

定期清潔去途水垢

使用心得4｜長期停用掉電掣



如放長假去旅行，或其他原因長期停用，建議掉電掣／關閉電源，又不用怕燒乾水，省電兼且安全。

関西電力株式会社@Youtube 影片截圖

使用心得5｜配合保溫壺使用健康又環保



其實熱水飲用量大的家庭，還可考慮將煲滾的熱水移進真空壺保溫備用，然後將電壺電源關上，飲完再煲。

配合保溫壺使用健康又環保

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