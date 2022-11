手機 App 為用家帶來極大的便利,說是手機的靈魂也不為過。每年底 Apple 都會表揚年度最佳的 App 和遊戲,而 2022 年的「App Store Awards」得獎名單也終於公布。這些得獎 App 都是今年度的推介之作,或一些實用性高的應用程式,如果未用過的話,不妨參考得獎名單下載試試。



年度最佳 iPhone App

《BeReal》(BeReal 開發)

在社交媒體泛濫的年代,《BeReal》打著真實的旗號,要求用戶沒修圖,與朋友分享最真實的一面。有趣的「兩分鐘玩法」,要求玩家在限定時間內自拍和拍下眼前的景象,如錯過了更有可能沒法查看朋友的內容。

年度最佳 iPad App

《GoodNotes 5》(Time Base Technology Limited 開發)

由香港開發商設計的筆記應用程式,對Apple Pencil 有高支援度,用家更可透過 iCloud 跨裝置和跨平台同步資料,非常適合喜歡用 iPad 記事的用家。

年度最佳 iPhone 遊戲

《Apex 英雄M》(Electronic Arts 開發)

在PC和遊戲主機平台上取得空前成功的《Apex Legends》,移植到手機平台後,同樣取得玩家喜愛。完美還原《Apex》的地圖和英雄,玩家可以在 iPhone 上隨時遊玩,再次掀起食雞熱潮。

年度最佳 iPad 遊戲

《籠中窺夢》(X.D. Network Inc. 開發)

「視錯覺」解謎遊戲《籠中窺夢》,玩家在一個神秘的立方體中,窺探不同的獨立世界,再發揮想像力,找出各個世界的聯系和互動, 是一款非常燒腦的作品。

年度最佳 Apple TV 遊戲

《El Hijo》(HandyGames 開發)

Apple TV 遊戲可以較少人接觸,《El Hijo》是一款非暴力潛行遊戲,挑戰各個地圖上的機制,穿越到達目的地,同時在 iPhone﹑iPad 都能遊玩。

文化影響力得獎名單

《How We Feel》(How We Feel Project, Inc. 開發)

《Dot's Home》(Rise-Home Stories Project 開發)

《Locket Widget》(Locket Labs, Inc. 開發)

《Waterllama》(Vitalii Mogylevets 開發)

