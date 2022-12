著名時尚攝影師 Issac Lam 本年與推動性別平權組織PrideLab 合作,由性別認同延伸探討⾝份認同,《Us Beyond Flash and Bones》透過 iPhone 14 Pro 影像細說 4 位拍攝對象的性格⾝世與疫後⽇常,折射疫症轉變下縈繞⼤眾⼼頭的問題:「你快樂嗎?」



現年28歲的Issac Lam,畢業於 London College of Fashion,主修 Fashion Styling and Photography。喜歡以菲 林拍攝的他,出道 6 年⾄今,替不少外國時裝雜誌拍攝,而且更與不少知名品牌、及如鄭秀⽂、 Anson Kong、Anson Lo等明星合作。而PrideLab 於 2013 年在香港成立並註冊為社團,以藝術推動性別平等,⽤幽默有趣模式講解香港性別議題,促進社會尊重及接受不同⼈⼠。今次Issac與PrideLab合作,拍攝一輯以「小眾」人物為主題,他們的疫後⽇常。

以小眾人物作主題的相片(Issac Lam攝)

今次以《Us Beyond Flash and Bones》為主題拍攝的4 位對象,被社會納入「⼩眾」,Issac希望想通過這輯相,聚焦在4位拍攝對象既獨特⼜尋常的經歷與個性。其實⼤眾群體中的每⼀位,都肯定有其⼩眾的⼀⾯ - 可能係聽的⾳樂、喜歡的電影、性癖等。Issac希望《Us Beyond Flash and Bones》可以引發⼤家思考「⼤眾」等 Label 的意義,與及更重要的⾃我認同,冀「⼤眾」思想可進步⼀點點。

Issac認為今次用iPhone 14 Pro 所拍攝的 4800萬像素 ProRAW 制式照⽚,在後期修圖時,無論照⽚的清晰度和調⾊的範圍,都可以媲美很多入⾨專業攝影機,而且影像質素比上代進步相當明顯!另外低光捕捉的仔細程度亦比上⼀代豐富!對比菲林攝影,iPhone 讓可以讓Issac聰明地懶,能摒棄專業相機操控技術的考量,從職業病中解放過來,初⼼地把拍攝聚焦在攝影對象的故事。

Issac Lam

以今次拍攝素⼈為例,Issac愈來愈喜歡把自己的概念說出來,然後空想⼀個情況,讓拍攝對象明⽩代入。培養情緒對拍攝過程來講實在很重要。

而為什麼今次以⿊⽩相為主題?其實Issac⼀開始構思拍攝這輯相時,便決定⽤⿊⽩照,因為每種顏⾊都有意義定型;如粉紅代表女⽣,男⽣偏好藍⾊,⾦⾊代表富等,印象可以很刻板。因此今次他將顏⾊篩走,希望觀眾以個最平淡的⼼態切入。經這樣處理後,未細味到拍攝對象的故事前,它就是⼀輯造型照。

四位小眾人物

-天風:「以前閒時投入手機遊戲之中,不過現在以工作為主,滿足追求完美。可惜並沒有重要的物品保留。」

-Linus:「自從決心出櫃以後,多數時間都非常快樂。疫情時因為多了時間與家人與朋友相聚,所以總算是賺了不少。自己最重要的物品便是與配偶結婚時親手做的手工婚戒,不單製作麻煩,亦反映對方對自己一路走來的了解,對自己來說是十分重要的東西。」

-Venus:「比以疫情時的迷失,現時生活變得更忙碌,生活尚算快樂。唯一後悔的事,便是小時候不夠勇氣出櫃而睇醫生,但現在已經釋懷。自己最重視第⼀對女裝玩Battle比賽的跳舞鞋。」

-Kimi:「感覺自己由細到大都未開心過。而16歲那年鄉下的爺爺過身時,因為某些原因而沒有回鄉送他一程,對自己來說是最後悔的事。有很多事發生予就彌補不到,因此做每一個決定時一定要三思。對於自己最重要的物品便是三年前日本買的熊公仔,不單經歷了剛開始女裝至現在的生活,而且更可回想起以前伴侶的回憶,十分有意義。」

Issac最後分享⼀個 iPhone 拍攝秘技,因為 iPhone 14 Pro 的 Adaptive True Tone Flash 很出⾊,即使在光源充⾜下,有 Flash 的照⽚會更有 Mood。⽅式是對焦後向下拉低曝光(減光)⼀兩度,再啟動 Adaptive True Tone Flash 拍攝。最後在 Album 編輯照⽚,推回正常曝光,就有明顯效果。