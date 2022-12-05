世界盃2022｜日本 vs 克羅地亞 16強賽事12月5日晚11點開打，除了在家中看直播，還可以睇東京涉谷、大阪心齋橋等旺區的24小時4K高畫質直播Live Cam，與當地球迷一齊感受氣氛，為同樣是亞洲地區代表的日本隊打氣。



特別日子｜特別多Live Cam

其實之前在日本隊戰勝德國、西班牙兩役後，在YouTube仍可重溫澀谷區當日的LIVE CAM，非常熱鬧有氣氛！尤其德國戰完場後日本已經接近天光6點，但仍然拍到很多球迷看完直播後上街，不少人都穿上藍色日本隊球衣，拿起應援毛巾、JFA日本足協旗幟一邊跳躍暖身一邊高歌慶祝！

球迷在日本隊戰勝德國後於澀谷區慶祝。

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由於後來人數太多，又已經到打工仔上班時間，更有警察到場管理人流疏導交通，但人們還算守規矩，不同方法橫過馬路的途人更互相擊掌！

在Center街那邊也是人流滿滿，外國人不分國籍一齊為足球盛事歡呼。但留意此圖中有一位其實是法國隊球迷（笑），我們中出了叛徒。

在Center街那邊也是人流滿滿，外國人不分國籍一齊為足球盛事歡呼。

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西班牙戰勝出後一天，又有大量球迷集合在澀谷慶祝，甚至有搞笑藝人扮成日本隊在大盛堂書店（前三省堂書店）門外與路人合照慶祝，直播cam更拍到穿日本隊球衣的狗勾呀！

有搞笑藝人扮成日本隊在大盛堂書店（前三省堂書店）門外與路人合照慶祝

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直播cam更拍到穿日本隊球衣的狗勾呀！

CHANNEL TokyoTown YouTube連結今晚這個直播台應該會繼續在澀谷街頭做直播，一定要留意。

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大電視台常設Live Cam

上面介紹的是不定期、看有否特別活動才會出動的細直播台，另外還可以在YouTube 收看大電視台長期設施在旺區的24小時LIVE CAM：ANN News、NTV News的澀谷hibuya Scramble Crossing行人交匯處鏡頭；又或是大阪區心齋橋、道頓堀等人氣景點的LIVE CAM。

ANN News 澀谷hibuya Scramble Crossing 24小時LIVE CAM

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大阪道頓堀ライブカメラ osaka Dotonbori Livecamera

四年前俄羅斯世界盃出線，日本隊16強對比利時前，大阪球迷甚至在「固力果廣告」戎橋位置跳落水慶祝，雖然最後日本隊16強止步，但場面一世難忘。今年不知還有沒有大阪人會玩到那麼HIGH？

各直播CAM連結

【LIVE】渋谷スクランブル交差点 Shibuya Scramble Crossing Live Camera

【LIVE】渋谷 Shibuya Scramble Crossing Tokyo, Japan――LIVE CAMERA

【LIVE】 大阪 ライブカメラ 心斎橋

【LIVE】大阪道頓堀ライブカメラ osaka Dotonbori Livecamera