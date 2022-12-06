聖誕節就快到，又到為朋友﹑伴侶﹑家人準備聖誕禮物的時間。電器幫與友和都率先推出聖誕優惠活動，除了家電﹑家用遊戲機﹑廚房電器等的產品折扣外，電器幫更大送 Switch OLED 主機！



電器幫送 Switch OLED

電器幫在活動期間，向會員送 4 部 Switch OLED 主機，只要在聖誕活動推廣期間，註冊成為電器幫會員，並參加 Facebook Giveaway 活動，就有機會贏得一部 Switch OLED。同時，電器幫會員更可以得到 $50 戶戶送優惠券，即日起登記會員亦可領取。

👉手機快叉會傷電池嗎？B站主播用40部手機實測 話你知最佳叉電方法

電器幫在活動期間，向會員送 4 部 Switch OLED 主機。

電器幫網店推出聖誕優惠，過千件產品折扣出售，低至 25 折。而且買滿 $1,000／$2,000，只要輸入「XMAS50」和「XMAS100」，就可以獲得折上折優惠。如使用 MasterCard﹑恒生信用卡﹑LIVI BANK 信用卡，買滿指定金額亦可以有 $100／$150 折上折優惠。

👉電費｜忽略燈炮耗電 隨時收震撼帳單 台電教5招照明用電慳電方法

👇👇電器幫優惠 抵買產品推介👇👇

+ 9

友和由即日起至 12 月 31 日，推出「聖誕超激賞」活動，除每日有不同的品牌折扣外，更推出聖誕禮物套裝，Switch連運動套裝 83 折﹑Gemini暖風機和單人電熱褥墊 45折﹑Siroca 自動研磨咖啡機和電子控溫手沖咖啡壺 45 折。另外，友和同步推出「雙 12」優惠，MSI 有線電競耳機只要 $12，數款電腦產品推介

👇👇友和優惠 抵買產品推介👇👇