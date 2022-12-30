東北季候風帶來一陣寒流，就算冚多張被都覺得寒風凛凛，每朝要離開電暖氈和暖風機變得越來越難。不過使用這類家電就要留意安全，近日台灣發生一宗致命意外，一名老婦誤用抽濕機當暖氣，因過熱冒出濃煙，導致呼吸道灼傷，影響呼吸而身亡。



12 月 25 日晚，台灣一名林姓老婦人獨自在一樓臥室睡覺，因天氣寒冷而打開抽濕機，放在床尾當作暖風機使用。清晨時份，在2樓睡覺的兒子及媳婦，由於嗅到有燒焦味驚醒，到1樓查看發現婦人的房間冒出陣陣濃煙。因房門上鎖，耽誤了開房門的時候，結果房內甚至出現閃燃。打開門後房內密佈濃煙，婦人身體雖沒有燒傷，但已陷入昏迷。

當地警方指，即使其兒子在等候救護車期間，對老婦進行心肺復甦法（CPR），但亦回天乏術，救護車到場時老婦心肺功能已停止。送院急救後，發現呼吸道已被濃煙灼傷，導致呼吸衰竭而亡。

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家電誤用

當地警方指出，今次的意外是由於抽濕機當作暖風機使用導致，一般來說，其乾衣功能的抽濕機，的確可以吹出暖氣，但其功率不足以長時間當作暖氣使用。會令抽濕機冒濃的原因，可能和短路﹑過熱有關，這類發熱家電在使用時必須留意安全禁忌，如不應連接拖板使用，以免出現意外。

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資料來源：中時新聞網