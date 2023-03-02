友和10周年在3月推出感恩節優惠，一連13日，每日都有快閃折扣低至1折。同時，友和更與PayMe合作，只要買滿$1,500後輸入優惠碼，即折上折減$100。今次優惠產品包括各款家電﹑手提電腦﹑iPhone﹑Switch，以及電視音響，正想入手數碼科技產品的話，就不要錯過。



每星期有不同減價品

由即日開始至3月13日，友和10周年優惠，推出限時閃購活動，一連13日限量搶購產品低至$10，當中包括Acer Aspire 3手提電腦減$2,000﹑iLife A10s 掃地拖地二合一機械人減$1,000﹑LG變頻式離子殺菌智能抽濕機減$1,600﹑Dyson V12吸塵機減$1,092。另外，3月每周都有不同品牌優惠，包括熱門的Samsung﹑Miele﹑Toshiba 家電。

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👇👇友和10周年優惠產品推介👇👇

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即日起至4月30日，只要在友和使用Payme消費滿$1,500，再輸入優惠碼「YOHOPM2023」，即可再減$100，連限量搶購的產品都可以使用。同時，只要在網店／門市購物滿$1,000，輸入「313FAN」，即可+$10換購友和手提風扇（原價$138）。

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👇👇豐澤3月Apple產品優惠推介👇👇

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豐澤3月推出Apple產品優惠，過百款Apple產品折扣，最高減$2,900。優惠產品包括 iPhone 14 Pro Max﹑iPhone 14 Plus﹑iPad Pro 6﹑iPad Air 5﹑M2 MacBook Pro，以及其他Apple 配件等。