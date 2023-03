港島除了灣仔太源街、188,已沒多少地方可以行街睇玩具。多數Pop Up Store活動都會選擇尖沙咀、旺角,港島玩具迷想講:Am I a Joke To You?都唔緊要了,因為BANDAI 即日至3月26日在上環開Pop Up Store,有高達、EVA、鬼滅玩具開倉價發售!



全年齡男仔女仔都有玩具啱玩

今次開倉的玩具款式很多變化,最基本的高達模型夠齊款,市面已被搶的再版RG Hi-Nu都有貨。唔想砌模型,有大量MetalBuild、Robot魂、SHF、超合金魂玩具。女仔可以買Figuarts mini系列的Q版可動公仔,《SPY X FAMILY》安妮亞只售$100,還有《鬼滅》、《咒術廻戰》角色揀。非BANDAI貨還有re-ment景品、Qman 積木等等。

上環玩具開倉|無限玩具寶庫現場實況

SPY X FAMILY / Gudnam / EVA 重點推薦10款減價貨品

無限玩具寶庫



地址:香港德輔道中199號無限極廣場地下及一樓



開放日期:6 / 3 – 24 / 3



開放時間:星期一至五 (11:00 – 20:00) / 星期六及日 (12:00 – 18:00)



無限玩具寶庫|香港德輔道中199號無限極廣場地下及一樓

3月10日星期五開幕|TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX

BTS防彈少年團角色「TinyTAN」3月10日至4月16日於海港城LCX舉辦「Bandai Namco TinyTAN FUN PARK」除了7隻1米高Tiny TAN Q版公仔合照打卡外,還可以在期間限定店,店內搜羅了近百款 日本直送精品,包括《Dynamite》和《Butter》主題的精品,當中有4款只在LCX期間限定店 出售的香港限定商品!

睇返時間日期,共有3款免費手幅派發!



4款香港限定新品/全12款Pop Up 新貨完全睇

包括《Dynamite》和《Butter》主題的精品,當中有4款只在LCX期間限定店 出售的香港限定商品。

可以來LCX跟他們合照,還可以帶同自 己的TinyTAN在唱片店前打卡,重現MV中的名場面。

《Dream ON》MV裡面的紫色場景,還將夢幻的紫色巨型鯨魚帶到LCX。

【TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX】展覽及期間限定店

活動日期:2023年3月10日至4月16日

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

入場費用:免費

查詢電話:3102 3668