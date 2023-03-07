上環玩具開倉MetalBuild／高達／100蚊Q版安妮亞｜BTS尖咀公仔展
港島除了灣仔太源街、188，已沒多少地方可以行街睇玩具。多數Pop Up Store活動都會選擇尖沙咀、旺角，港島玩具迷想講：Am I a Joke To You？都唔緊要了，因為BANDAI 即日至3月26日在上環開Pop Up Store，有高達、EVA、鬼滅玩具開倉價發售！
全年齡男仔女仔都有玩具啱玩
今次開倉的玩具款式很多變化，最基本的高達模型夠齊款，市面已被搶的再版RG Hi-Nu都有貨。唔想砌模型，有大量MetalBuild、Robot魂、SHF、超合金魂玩具。女仔可以買Figuarts mini系列的Q版可動公仔，《SPY X FAMILY》安妮亞只售$100，還有《鬼滅》、《咒術廻戰》角色揀。非BANDAI貨還有re-ment景品、Qman 積木等等。
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上環玩具開倉｜無限玩具寶庫現場實況
SPY X FAMILY ／ Gudnam / EVA 重點推薦10款減價貨品
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無限玩具寶庫
地址：香港德輔道中199號無限極廣場地下及一樓
開放日期：6 / 3 – 24 / 3
開放時間：星期一至五 (11:00 – 20:00) / 星期六及日 (12:00 – 18:00)
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3月10日星期五開幕｜TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX
BTS防彈少年團角色「TinyTAN」3月10日至4月16日於海港城LCX舉辦「Bandai Namco TinyTAN FUN PARK」除了7隻1米高Tiny TAN Q版公仔合照打卡外，還可以在期間限定店，店內搜羅了近百款 日本直送精品，包括《Dynamite》和《Butter》主題的精品，當中有4款只在LCX期間限定店 出售的香港限定商品！
睇返時間日期，共有3款免費手幅派發！
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4款香港限定新品／全12款Pop Up 新貨完全睇
【TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX】展覽及期間限定店
活動日期:2023年3月10日至4月16日
時間:上午 10 時至晚上 10 時
地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX
入場費用:免費
查詢電話:3102 3668