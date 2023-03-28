香港好去處2023｜隨著疫情散去，香港社會亦逐漸步上復常步伐，除了日常上班、上學，不同的文娛活動都「報復式」回歸！



未來幾個月，香港各處都會舉辦不同的演唱會、大型體育項目以及藝術展等等，《香港01》科技玩物記者今篇就為各位讀者匯集各個好去處，順道帶上手機、測試一下哪個電訊商在這些場地的表現最佳，保證屆時打卡、直播無礙。

【1】中環海濱活動空間

中環海濱活動空間是香港的著名活動場地，除了在海傍設有大型摩天輪地標，周邊的場地不時都會舉辦各種大型活動，例如中環海濱大型暑假嘉年華《Summer Fest中環夏誌》、AIA嘉年華，以及世界著名的 Cockenflap 音樂節等等。

近來有不少歌手都選擇在此舉行戶外演唱會，例如鄭中基、林俊傑、黎明等等，而周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站亦會由 5 月 5 日至 14 日，在中環海濱活動空間舉行舉辦 7 場演出。

👇👇👇中環海濱活動空間 5G 網絡測速結果👇👇👇

沿海的網絡速度一向會較不穩定，在今次的測試中，4 間電訊商的表現亦十分參差，其中電訊商 C 的網絡下載速度低於 100Mbps，而 CSL 則有最佳表現，下載速度可達至 350Mbps、上載亦有近 100Mbps，要直播或上載 IG Story 都必定足夠。

【2】灣仔會議展覽中心

香港會議展覽中心（HKCEC）位於香港島灣仔北填海區，是香港最著名的地標之一，也是香港主要的大型會議和展覽場地。

2023 年 3 月 23 至 25 日，香港會議展覽中心舉辦的 Art Basel 大型藝術展，展示來自 32 個國家和地區的 177 間藝廊等精彩作品，包括畫作和大型裝置藝術，對藝術愛好者絕對是一個不容錯過的盛會。

👇👇👇灣仔會議展覽中心 5G 網絡測速結果👇👇👇

灣仔會展場地的主要網絡輸出皆位處室內，表現上預期會較室外穩定，四間電訊商在此的網絡表現都十分不俗，但 CSL 的表現仍然是四間當中最優秀，下載速度一下就突破了 450Mbps，其次最佳的為電訊商 C，不過下載速度對比 CSL 仍要低近 120Mbps。

【3】西九竹翠公園及藝術公園

西九文化區是近年不容錯過的新興活動場地，裡面有兩座海濱公園，分別為竹翠公園及西九藝術公園，佔地13公頃和23公頃，備有超大型草地，是不少香港市民及遊客拍照及享受自然風光的理想去處。

在 3 月 22 日至 4 月 2 日期間，西九文化區更會舉辦香港歷來最大型音樂節 －《HKT 西九音樂節》，活動遍佈西九文化區的自由空間、藝術公園、竹翠公園及 M+，邀請了多位本地及海外的偶像組合、唱作人、rapper 和 DJ 進行表演，門票非常搶手。

👇👇👇西九文化區 5G 網絡測速結果👇👇👇

我們首先到常被安排作戶外表演場地的竹翠公園進行 5G 網絡測速，CSL 以外的三間電訊商在此的表現都大打折扣，未能突破 100Mbps，其中電訊商 C 更連 1Mbps 的速度都未有，相信用戶在此難免會「Load空氣」，只有 CSL 在此可以穩定地達到 270Mbps 以上。

在西九藝術公園對出、人流較多的大片草地，網絡訊號普遍有所改善，電訊商 C 的網速得以回升到 200Mbps 以上，但電訊商 A 的下載速度卻暴跌至 30Mbps 以下。留意 CSL 在此的下載數據速度有明顯提升，突破 320Mbps。

【4】香港大球場

香港大球場是香港最大的戶外運動場館之一，位於香港島灣仔區掃桿埔，可以容納40,000名觀眾。香港大球場目前是港超球隊東方龍獅的主場，本身主要設計用於足球運動，但也是世界知名的香港國際七人欖球賽的舉辦地點。

2023 年度的香港國際七人欖球賽即將在 3 月 31 日至 4 月 2 日期間在香港大球場舉行，今次除了有16 支男子隊和 12 支女子隊爭奪冠軍之外，同場還會有 2024 年巴黎奧運會的參賽資格爭奪戰，相信屆時氣氛將相當熾熱。

👇👇👇香港大球場 5G 網絡測速結果👇👇👇

在此處 CSL 的網絡依然佔優，可以達到 300Mbps 以上，而電訊商 B 的表現則為四間之中最差，連 50Mbps 的下載速度都未能達到。

【5】K11 Musea

K11 Musea 是一個位於香港尖沙咀的文化零售地標，由新世界發展打造，於 2019 年開幕。它是維港海旁的維多利亞碼頭的一部分，集合了藝術、設計、時尚、美食和娛樂等元素、被稱為「文化創意谷」，除了作為大型零售商場之外，在發展時亦強調將提供一個啟發創意和交流想法的平台。

在 K11 Musea 場內展示了超過 160 件藝術品，並定期舉辦各種藝術活動和節慶，而在今個 3 月，就有題為《City As Studio》的大型展覽，以街頭藝術歷史和現況為主題，在全場多個地方展出超過 100 件來自 30 多位藝術家如 Fab 5 Freddy、FUTURA、Banksy 和 Shepard Fairey 等的作品，並會有藝術家作現場表演，是藝術愛好者近期拍片、打卡必到之處。

👇👇👇K11 Musea 5G 網絡測速結果👇👇👇

由於同為室內環境，K11 Musea 的網絡表現普遍不俗，四間電訊商都可以輕鬆達到 100Mbps 以上，而以 CSL 尤其出眾，一口氣衝至近 700Mbps，網絡表現可謂鶴立雞群。

【6】海港城「海運觀點」觀景台

海運觀點是海港城的一個新景點，由國際知名建築師事務所 Foster + Partners 設計，位於海運大廈五樓，它是一個 270°的觀景台、佔地約 6,500 平方呎，不論日夜都可欣賞維港兩岸的美麗風光。

除了風景引人入勝，海運觀點亦可以用來舉辦各種活動，如音樂會、展覽和市集等，而最近成為話題的就有法國藝術大師 JR 的「GIANTS」系列新作，作品由即日起展出至 4 月 23 日，以巨型跳高運動員為創作藍本，用上JR標誌性的黑白風相片，更特別融入香港傳統特色的竹棚。

👇👇👇海港城「海運觀點」觀景台 5G 網絡測速結果👇👇👇

CSL 在此的表現仍然是四間電訊商之首，下載速度進一步突破了 700Mbps，其次的電訊商C的下載即使可以達到 250Mbps 以上，仍然與 CSL 有超過一倍的差距。

【7】愉景灣

如果覺得以上景點太過喧囂，可以選擇在中環乘搭渡輪前往位於大嶼山的愉景灣，由於這裡對私家車出入有較大限制，此處空氣質素上佳、環境謐靜，還有兩個廣闊的大型泳灘，是假日時親子、活動的好去處，一早一晚到處都有人帶著寵物遊玩、散步。

在 4 月 2至4 日，愉景廣場更會舉辦「AR獵蛋奇兵」復活節主題活動，以手機用 AR 方式獵得復活蛋，便可以贏取接近 3 萬份、總值超過港幣 90 萬元嘅豐富禮品，要參與除了要購買「愉景灣復活節FUN PACK」，最好當然是配合可以提供極速體驗的 5G 網絡！

👇👇👇愉景灣 5G 網絡測速結果👇👇👇

除了電訊商 A 以外，其他三間電訊商都可以在愉景灣得到十分不錯的網絡體驗，電訊商 B、C 兩間可以得到超過 200Mbps 的下載速度，而 CSL 則更突破了 400Mbps，再次冠絕其他幾間電訊商。