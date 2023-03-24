Lexus RZ450e試駕，品牌首款電動車豪華感十足，62萬值得入手嗎？｜許多車迷都期待Lexus凌治的第一部電動車RZ450e終於正式抵港。作為一個日系豪華車品牌，新車的外型、性能和設備都令人期待。今次記者有機會率先體驗這款全新的RZ450e，立刻了解這部車是否值得購買。



近年來，歐美和韓國的車廠在電動車市場上佔據了主導地位，無論是Tesla、Benz、BMW、Hyundai、Kia等車款都在香港市場銷售良好。Toyota卻一直堅持Hybrid混能車是環保主流，直到去年才推出第一部電動車bZ4X。儘管起步較其他品牌遲，但仍有許多車迷期待。作為日系豪華車品牌的代表，Lexus凌治也在去年公佈了全新的電動車RZ系列，其中RZ450e率先抵港。

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Lexus首款電動車RZ450e正式抵港

僅從車款來看，這款車與Lexus旗下的RX或NX非常相似，車身尺寸都非常接近，都是主打性能和實用的中至大型SUV休閒家庭車。然而，RZ450e在性能方面比同級電動車更加豪華、更加強勁。儘管香港市場只有一個版本的RZ450e Ultimate，但它的配備非常誠意。

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雙色tone設計車身十分搶眼

首先四輪驅動總輸出達到230kW，包括前輪150kW和後輪80kW。電池容量為71.4kWh，根據日本WLTC標準計算，續航力為472km，估計在實際行駛時也可以達到接近400km。此外，該車還支持150kW快速充電，充電0%-80%電量最快只需30分鐘。

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這車車身長度約為4.8米，寬度約為1.9米，高度約為1.63。此外，它的軸距長達2.85米，車內空間非常寬敞。前座的腿部空間也相當寬敞，不需要將座椅調到最後，也可以很舒適地伸展腿部。後座空間同樣寬敞，但是與許多電動車一樣，由於電池佈置在底盤下，使得底盤比較高令後座的座椅相對較低。因此，對於腿較長的乘客，會有一些不習慣的感覺。

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儘管後座相對較低，但這一點並不減少車廂內的舒適感。車廂內部的裝潢設計非常極簡。座椅和車門都使用了大量的麂皮材質，給人一種非常高級的感覺。而且新車還配備了多功能真皮軚環、前後座暖椅及前座暖腳功能等人性化設計，非常貼心。還有金屬旋扭式的波棍和杯架、14吋的多功能媒體屏幕可以用來導航或無線連接Apple CarPlay。此外，還有一個非常漂亮且實用的10吋中控台和head-up display，車迷可以在軚盤上的觸控板上進行操作。另外，車輛還配備了無線手機充電和nanoeX空氣淨化功能。

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值得一提的是，在車門上可以看到Lexus標誌性的e-Latch電子式門把設計，只需輕輕推一下即可輕鬆開門。車頂上還有一個電子霧化天幕，只需輕按一下即可實現即時霧化變色遮光。

車頭設計專為RZ系列而設，配備了LED頭燈和無孔式鬼面罩設計，車尾兩邊的車頂擾流和隱藏式尾翼，加上特大的LEXUS字樣和獨特的牛角型橫貫尾燈，每個細節都極具代表性。

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新車安全科技方面都比以往強得多，配備最新LSS+ 3.0（Lexus Safety System+ 3.0）智能輔助系統，當中包括 駕駛時自動偵測前方車輛及障礙物、必要時自動煞車既PCS 預警式防護系統；DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統；BSM 盲點偵測警示系統等。最特別安全功能更是SEA 安全離座輔助兼車門鎖連動系統：系統會偵測車後方來車，同時提供警示，必要時更加會鎖上門，令乘客不會因打開門而撞到後方來車，減少碰撞風險。

新車還加入了自動泊車系統，只需要駕車至泊車空格前，系統就會自動感應位置，一按屏幕「泊車」，便會自動駕駛入內，無論L泊或Z泊都沒有問題。

車輛的後行李廂空間十分寬敞，可容納高達522L的物品。而且，由於後行李廂的地板平坦，因此上下裝卸貨物都更加輕鬆。另外受惠於電動車的設計，後行李廂的底板還可打開，下面還有很多儲物空間，非常適合放置各種大小的雜物。車輛還設有對應腳踢感應的電動尾門，對於經常購物或搬運貨物時，需要空手開門的車主來說非常方便。

新車官方指加速力0-100km／h只需5.3s，記者試駕時大力踏電門，雖然並非如跑車般大力推背的感覺，加速時卻非常線性駕駛時亦相當舒適。新車用上eTNGA底盤，比起以往舊式底盤鋼性更強，配合上可自動調節的前輪懸掛系統，試駕時高速過彎都相當穩定舒適。

港版Lexus RZ 450e有一樣感到可惜的地方，便是沒有了如之前發布會公布的Yoke蝴蝶軚盤，因為香港運輸署並不批准這類軚盤到港，因此香港車迷對此軚盤望門輕嘆了。

Lexus RZ450e

新車性能以及配置夠吸引之外，售價亦都好進取，官方指新車一換一賣$629,320，比起很多同級汽油車還要便宜。記者覺得以這配備的電動車而言相當吸引，不過據記者所知代理一早已經開始收訂，而且反應都非常熱烈，相信今年的配額很快便沒有了，有興趣的車迷果真要快預約試車了。



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