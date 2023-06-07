WWDC 2023 Apple Design Awards 2023正式揭曉，必裝10款遊戲／工具apps｜一年一度WWDC期間公布的「Apple Design Awards」正式揭曉，今次分為6大種類、以及分為工具及遊戲類別，合共12款apps，絕對值得各iPhone、Mac用家使用下載。



WWDC23大會上，蘋果設計獎表彰了在應用程式和遊戲設計方面展現卓越創新、獨創精神和技術成就的得獎者。

今年12款工具及遊戲獲取不同範疇的Apple Design Awards

多元包容

在這個類別中，得獎者開發的應用程式支持不同背景、能力和語言的人們，為每個人帶來卓越的體驗。

App：《Universe — Website Builder》



《Universe — Website Builder》通過減少複雜性和消除門檻，讓每個人都能輕鬆建立自己的網頁。這款應用程式幫助用戶創建出最理想的網上商店、藝術家工作室、社群頁面或個人網站，並提供了「動態字體」和「旁白」等功能，讓更多人能夠輕鬆使用《Universe — Website Builder》。

遊戲：《stitch.》



《stitch.》具有跨世代的吸引力，為玩家帶來平靜詳和、令人放鬆的刺繡藝術體驗。遊戲的難度隨著進程遞增，而背景音樂引領玩家進入寧靜的境界。遊戲支援多種語言，並提供針對色盲、弱視和對動態敏感的玩家的輔助功能選項，讓每個人都能融入遊戲中並享受樂趣。

趣味體驗

此類別得主運用 Apple 的最新科技，帶來令人難忘、引人入勝、舒適的升級體驗。

App：《多鄰國 (Duolingo)》



已有多年歷史的《多鄰國 (Duolingo)》重新設計的體驗，以及針對瀕危語言、原住民語言與虛構語言推出的新課程，持續擴展其全面的語言學習方式。不斷擴大的對話庫令用户慕名而來，而其得意的角色與充滿樂趣的遊戲化體驗，包括任務、挑戰和排行榜，都令學習者樂在其中。

遊戲：《Afterplace》



《Afterplace》讓人一玩難忘的獨立 RPG。這款遊戲在現代化風格中，巧妙融入懷舊、冷幽默及探索元素，帶領玩家展開一場現代與復古交錯的像素冒險旅程。它專為流動裝置精心打造，玩家無需使用虛擬按鈕，只需透過輕掃和點按即可控制。世界各地的玩家可透過遊戲巧妙的新手體驗打好根基，其直覺化的單手操控系統，亦令發掘《Afterplace》中的怪異驚喜與隱藏獎勵變得輕鬆有趣。

互動交流

此類別得主為其平台度身訂造直覺化的用户介面，以及簡單易用的控制。

App：《Flighty – Live Flight Tracker》



《Flighty – Live Flight Tracker》透過設計精美的 app 體驗，為用家提供詳盡的飛行航線圖、機場導覽及延誤預報。《Flighty – Live Flight Tracker》在最需要的地方提供重要資訊，加上直覺化的用户介面，以及全面實時地圖，為用户帶來更流暢的旅遊體驗。另外更貼心整合 Apple 技術，包括「Siri 捷徑」、「地圖」app、「即時動態」等，照應旅客整趟旅程。

遊戲：《軌道連結》



《軌道連結》的簡單設計讓玩家得以享受互動帶來的歡樂，當中的新手體驗將文字、點明顯地漏空，並帶玩家探索遊戲選單。遊戲的巧妙設計，在於容讓還原錯誤及重做動作變得更輕鬆。《軌道連結》這款精美的解謎遊戲憑藉原始的動畫及色彩繽紛的視覺效果，讓玩家能輕易上手、樂此不疲。

社會影響

主要利用別具意義的方式改善生活，並帶出重要的社會議題。

App：《Headspace: Mindful Meditation》



其極簡用户介面、迷人的影片內容及招牌插圖，均展現出這款 app 貼心周到的設計。可以選擇多種不同的聲音，以引導探索 app 內琳琅滿目的內容，由冗長的指導環節到短至 5 分鐘的思緒休息，這些內容可滿足用家的各種需要。與 Apple Watch 整合，讓用家亦可隨時能在手腕上開始練習正念。

遊戲：《Endling》



在橫向卷軸遊戲《Endling》中，玩家將扮演一隻狐狸，在被環境災害與人為影響的土地上遊歷奮戰。玩家得以從主角的遭遇引起共鳴，並建立聯繫。簡單操控確保遊玩體驗的重點落在故事本身，而非互動元素這麼簡單。

視覺藝術

設計出令人嘆為觀止的圖像、巧妙繪製的介面及高質素的動畫，賦予 app 別樹一幟、風格連貫的主題。

App：《Any Distance - Workout Tracker》



設計前衛的體能訓練追蹤工具，為用户提供可與他人分享的動態圖表。充分利用「即時動態」及 Apple Watch 的整合，以收集和展示健身數據，當中不僅包括跑步和踩單車等傳統體能訓練，亦包括輪椅運動、嬰兒車跑步和步行，以及踩臥式單車。App 內吸引人收集的獎牌，以及鼓舞人心的社交群體，均讓用户增添樂趣。

遊戲：《Resident Evil Village》



這款恐怖冒險遊戲在 Apple 晶片、ProMotion、Metal 3 及延伸動態範圍的強勢驅動下，呈現令人驚歎的視覺細節。由陰森恐怖的城堡，到殘破的舊工廠，《Resident Evil Village》的圖像是 Mac 上做得最逼真和最有氣氛的遊戲之一。

創新思維

此類別得主以嶄新手法運用 Apple 各項技術，帶來最出色的使用體驗，讓自己的 app 從各自的類別中脫穎而出。

App：《SwingVision: A.I. Tennis App》



憑藉人工智能與神經網絡引擎結合的力量，《SwingVision: A.I. Tennis App》這位「網球教練」可在用户打網球時提供各方面的幫助。《SwingVision: A.I. Tennis App》先進的影片追蹤功能可巧妙評估狀態、強調用户的優點，並建議需要改善的地方。除了相機，這款 app 更可透過 Apple Watch 整合收集數據。

遊戲：《漫威：瞬戰超能》



《漫威：瞬戰超能》以非比尋常的動畫和有趣的觸感為特色，全面展現每位多元宇宙角色的個性。卡牌收集遊戲透過節奏快速的遊玩體驗，以及創新的「snap」加碼獎勵機制，為遊戲帶來更多全新的策略，並徹底改變了這個遊戲類型。