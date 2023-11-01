OPPO剛宣佈即將在港推出全新摺機Find N3 Flip，摺機還只得一個品牌可選？OPPO新摺機王能成為新選擇嗎？OPPO剛宣佈即將在港推出全新摺機Find N3 Flip，Samsung Galaxy Z Flip5 難免成為比較對象。這兩部摺機王狹路相逢，誰勝誰負？



首部細摺有3鏡頭 ＋ 攝影界頂流哈蘇加持

用「可大可小」來形容OPPO Find N3 Flip就最適合不過。機身小小但功能十分強大！機身輕盈僅重198g，卻擁有50MP哈蘇成像系統三鏡頭相機，為市面首部3鏡頭細摺機。為甚麼哈蘇鏡頭如此吸引？有「不需要修圖」美譽的哈蘇相機為瑞典品牌，售價平均在$45,000以上，屬高價位專業級相機，對追求影相質素又懶於每張相都後製的用家最為適合。

先進技術 幾乎零摺痕 打破摺機宿命

用摺機最怕用得耐，摺痕會狠狠浮現，更可怕是會摺斷部機。OPPO Find N3 Flip採用新一代轉軸，加入了雙摩擦片可增加懸停穩定度，獲得 60 萬次摺疊可靠度認證，雖然表面上仍看到摺痕，但相對Samsung Galaxy Z Flip5較不明顯。

超級閃充 沖個涼 就搞掂

電池方面，別以為機細電量也細。OPPO Find N3 Flip新機電量非常充裕，有4,300mAh，Samsung Galaxy Z Flip5則只有3,700mAh，都相差600mAh！！最明顯能看到分別的時候，就是外遊時不斷影相拍片和Post上IG Story十分耗電，又未必隨處可租借流動電源，一旦沒電，隨時連地圖或班次也查不到。這個時候，你便能充份感受到OPPO Find N3 Flip大電量有多好！另外，OPPO Find N3 Flip還有44W SUPERVOOCTM閃電快充，由起身到出門，半個鐘就可以由0%充至50%，不用擔心晚上忘記充電，告別電量焦慮。

罕有支援雙5G SIM

雙SIM實體卡槽「用過返唔到轉頭」，畢竟外遊時多數人都會選擇買外遊SIM，比起分開兩部機/用Air SIM更方便可靠。OPPO Find N3 Flip支援雙實體5G SIM，不論外遊或作Work phone用都無問題，享受雙邊高速網絡。反觀Samsung Galaxy Z Flip5只支援單實體5G SIM卡，日常使用上彈性相對較少。

價格最實際 原價最多平成$1,950 | 3香港獨家首發淺金色

OPPO Find N3 Flip (256GB | 12GB) 官方零售價為$7,599。但在3香港上台出機，即享淨機$1,750折扣，現客續約更減多$200及送一連串豐富優惠：

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