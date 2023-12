的士業界電子支付|近年 Uber 等網約車、白牌車在香港興起,市場競爭日趨激烈,並快速占據市場份額,傳統的的士正面臨巨大挑戰。



與的士相比,網約車平台擁有更高效的配車系統、更靈活的價格機制,以及更為方便快捷的電子支付方式。這使得許多客人逐漸習慣網約車出行。面對客人支付行為的改變,的士業也需跟上時代,推出電子支付新服務。

本地科技公司 Bindo Labs 早前就在香港成功推出的手機應用程式 Wonder APP,成功地解決了香港的士業界的多項真實痛點,為司機和乘客都帶來了巨大便利。《香港01》科技玩物記者早前就分別採訪了在職5年的的士司機范先生和 Wonder 的多位高層,他們高度評價 Wonder APP,認為此 App 可以幫助香港的士業界跟上時代的發展步伐。

滿足司機和乘客雙向需求

在職5年的的士司機范先生

范先生指出,由於過去的士支付方式傳統,現金交易居多,電子支付渠道有限。但隨著年輕人習慣網絡叫車,支付方式也開始改變。他表示,「使用 Wonder APP 的兩個月來,許多乘客給予了正面評價,認為的士終於進行了改革,讓服務更加便利,提升了乘客的使用體驗。」

Wonder 營運主管張柏濠先生(圖右)

Wonder 營運主管張柏濠先生則從更宏觀的層面分析了Wonder APP 如何助力香港的士業界面對來自網約車的衝擊。他表示:「的士業界是有必要盡快全面改革,引入電子支付。好處是除了提高效率之外,還可以改善國際形象;此外,電子支付也可以減低司機現金損失和被搶劫的風險」他呼籲更多的士司機使用 Wonder APP 等電子支付工具,認為這不僅是市場發展的需要,也是保障司機利益的必要措施。

Wonder 業務增長主管周朗臣先生

Wonder 業務增長主管周朗臣先生亦指出:「要真正顛覆和創新香港的士業,我們需要推動消費者行為的轉變。如今您如果招手停的士,已經默認準備用現金支付,因為您知道大多數的士不接受電子支付;

但是如果我們串連起1,000輛,然後是 5,000輛,最後是香港全部 18,000 輛的大部份的士,我們相信消費者召喚的士時就真的可以無現金在手,因為他們默認的士可以接受電子支付。這就是突破點。因此,擴大我們的士網絡是我們的首要任務。」

Wonder APP低門檻實現電子支付

事實上,Wonder APP正是充分考慮到香港的士業界的實際情況而設計的。它申請簡單,只需3分鐘;並且為司機免費對接和更換智能咪錶,方便接收電子支付,對於需要爭分奪秒「搵食」的的士司機而言無疑將連帶成本減到最低。

而 Wonder APP 對於的士乘客來說亦非常方便,首先接受12種支付方式,當中包括信用卡及主流電子支付工具,可滿足不同乘客需求,另外 Wonder APP 亦提供24小時客戶服務,隨時為司機和乘客解決問題;這無疑大大降低了司機與乘客相方使用電子支付收付款的門檻。

Wonder 戰略及合作主管陳樂彥先生(圖右)

Wonder 戰略及合作主管陳樂彥先生亦補充:「電子支付已經滲透市民既日常例如商場購物同食肆消費,但唯獨交通既支付主流仍然以現金同八達通。香港作為國際城市,信用卡和電子錢包是大勢所趨。Wonder 作為聚合電子支付平台現時已跟 JCB、其他卡組織和發卡行合作推廣,提供優惠予Wonder Taxi 乘客免手續費支付的士車資。」

科技賦能服務升級,開創出行新未來

可以預見,隨著越來越多的的士安裝上Wonder APP,電子支付將快速成為乘搭的士的新標準。

這不僅能提高香港的士服務水平,也能幫助香港的士業界在激烈的網約車競爭中保持競爭力。Wonder APP 的成功推出充分顯示,香港的科技創新力量正在催生一場新的的士服務改革。

