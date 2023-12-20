MSI Prestige AI筆電系列全球首發Intel Core Ultra引領AI世代｜MSI微星科技於Intel新一代處理器Core Ultra上市之際，推出全新Prestige AI系列商務筆電，率先搭載Intel Core Ultra處理器，為商務使用者提供前所未有的效能體驗。這一系列筆記型電腦以其美型纖薄機身、卓越效能、以及長效電池表現，完美結合行動商務所需元素，旨在在創作、規劃和旅行等場景中提供卓越的工作效能。



Prestige AI系列商務筆電搭載最新Intel Core Ultra處理器，同時支援最新的NPU(Neural Processing Unit)技術，使處理器能以更節能的方式執行筆電上的AI運算任務，滿足長時間或連續使用的生成式AI應用需求。此外，MSI獨家引入全新的AI Engine，能夠自動偵測使用情境，例如遊戲、辦公或影音觀賞等，並自動調整硬體設定，包括散熱和螢幕色彩，以實現最佳效能表現。這一智能調整模式讓使用者能夠更專注於創作、辦公和娛樂等重要事項。同時，全新升級的AI降噪技術和三麥克風陣列設計確保即使在嘈雜的環境中，音效品質仍然保持流暢且清晰。

全新MSI Prestige AI筆電系列

新系列機身造型不僅纖薄，更採用半固態射出成型ATT（Advanced Thixomolding Technology）製成，優化模具注射過程，實現無縫金屬機身，重新定義了強度、耐久性和高品質。其16:10黃金比例的面板提供最舒適的視覺體驗，呈現更細緻的畫面和最大的可視空間。同時，Prestige AI系列筆記型電腦支援最新的Wi-Fi 7技術，能負載更高的資訊量，提高傳輸速度。Wi-Fi 7最高可提供5.8 Gbps傳輸速度，相較於Wi-Fi 6/6E的2.4 Gbps，傳輸速度快了2.4倍，帶來更流暢的高畫質影片體驗，以及更短時間下載大量檔案的快感。

無論性能與便攜性都非常出色

新系列機款包括Prestige 16 AI Evo、Prestige 13 AI Evo，其中Prestige 13 AI Evo更適合偏好小尺寸的使用者。機款均搭載Intel Core Ultra處理器，輕巧重量僅990g，並在維持纖薄機身的同時，搭載75Whr的大容量電池，相較市面上同級筆電的電池容量提升了50%。

Prestige AI系列筆電已經搶先在香港上市，售價為$11,499起。無論在外出創作、商務會議，還是享受娛樂時光，這一系列筆記型電腦將為用戶提供一流的智能體驗。