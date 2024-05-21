直航仙台｜日本東北12大景點推薦　銀山溫泉／嚴美溪／藏王狐狸村

日本東北隱藏不少人間秘境，自然與歷史美景多不勝數，從可愛的宮城藏王狐狸村，到綠意盎然的青森奧入瀨溪流，還有充滿大正浪漫氣息的銀山溫泉，都是令人治癒的景點！日本東北風土人情純樸，遠離熱門觀光地遊客不多，想來一趟治癒放鬆之旅，日本東北絕對是一個好選擇！



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日本東北主要由六縣組成，包括青森縣、秋田縣、山形縣、岩手縣、宮城縣和福島縣。日本東北六縣的自然景觀豐富，同時亦保留不少充滿日本傳統氣息的溫泉街和建築物，與近代都市的景觀截然不同。是次整合日本東北地區12大必到景點，帶大家由香港直飛宮城仙台玩轉六縣！

日本東北景點巡禮【1】日本三景 ── 宮城松島

堪稱日本三景之一的松島，從江戶時代初期開始就是日本人心嚮往之一的觀光景點。要360度觀賞松島秀麗迷人的風景，最好的方法就是搭乘遊覽船，穿梭於散落在松島灣上260座大小島嶼之間，從東、西、南、北一覽無餘著名的「松島四大觀」。

搭乘遊覽船觀賞日本三景之一的松島。（圖片來源：東瀛遊）

日本東北景點巡禮【2】超治癒動物園 ── 藏王狐狸村

到訪日本東北當然不可錯過宮城縣藏王山上的狐狸村，有超過100隻可愛狐狸居住，狐狸們散落在這個棲息森林，遊客可以漫步其中近距離觀看不同品種狐狸療癒的樣子，幸運的話還可以體驗抱抱小狐狸！除了狐狸之外，這裡還可以與兔子、羊、迷你馬等小動物互動，非常治癒！

仙台必訪藏王狐狸村，近距離觀看可愛療癒的狐狸們。（圖片來源：東瀛遊）

日本東北景點巡禮【3】日本三稻荷 ── 竹駒神社

想感受日本獨有的夏日氣息？日本三稻荷之一的「竹駒神社」位於宮城縣岩沼市，每年7至8月都會舉行夏季限定的「夏詣」，入口處掛滿彩色的狐狸風鈴，隨風搖曳奏出清脆的音色，瞬間給人清涼的感覺！參道旁的手水舍更會鋪滿夏季繡球花，搖身一變如花卉藝術般的「花手水」。

日本東北景點巡禮【4】彩傘天空之鏡 ── 豬苗代香草園

位於福島縣的「豬苗代香草園」，近年成為日本東北最新打卡熱點，每逢夏天這裡的薰衣草都會盛開綻放，並且號稱為全東北最大的薰衣草田！香草園就是花田內的溫室建築物，在室內水池後方搭建和式油紙傘牆，天花板也懸吊夢幻色彩的透明傘，透過水池反射出無邊際的錯視美照，絕對是打卡秘境！

豬苗代香草園的彩傘天空之鏡是2024年日本最受歡迎打卡地點之一。（圖片來源：東瀛遊）

仙台、福島、岩手【一年一度仙台七夕祭、豬苗代香草園、藏王狐狸村】6日 JEKH06

出發日期：8月1日（特辦一團）

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日本東北景點巡禮【5】日本九寨溝 ── 五色沼

榮獲米芝蓮綠色指南一星殊榮、被譽為日本九寨溝的「五色沼」坐落於福島縣盤梯高原，五座火山口湖的水質受到火山礦物質影響，經由陽光反射，每一座湖都會呈現出獨一無二的色調，隨意季節變換、氣候和時間，色調還是變化更大，簡直就是上帝打翻了調色盤才能看到的美景！

被譽為日本九寨溝的「五色沼」會隨時間呈現各種多變色彩。（圖片來源：東瀛遊）

日本東北景點巡禮【6】日本三大急流 ── 山形最上川

水流急速的「最上川」是日本三大急流之一，同時亦被漂亮景致圍繞，且四季都呈現出完全不同的景色。要漫遊欣賞最上峽風景，就要乘坐連續三年日本第一的最上川遊船，在大自然中悠然漂流，沿途邊賞景邊聽著船夫啍唱日本傳統船歌，感受日本東北不一樣的鄉野之美！

乘坐遊船漫遊日本三大急流最上川，感受不一樣的山河風光。（圖片來源：東瀛遊）

日本東北景點巡禮【7】走入《千與千尋》世界 ── 銀山溫泉

擁有五百年歷史、位於山形縣的「銀山溫泉」環抱在群山之間，銀山川兩岸傳統建築林立，古樸的街景充滿日式懷舊風情，令人彷如回到大正時期。其中一座木製三層樓閣建築「能登屋旅館」已列為日本的國家有形文化財產，古老日式建築與紅色橋樑構成的景觀，就像宮崎駿動畫《千與千尋》中的場景一樣。

已列為日本國家有形文化財產的能登屋旅館是銀山溫泉著名景點之一。（圖片來源：東瀛遊）

日本東北景點巡禮【8】國家級特別名勝 ── 青森奧入瀨溪流

「奧入瀨溪流」是日本東北著名觀光景點之一，被日本指定為國家特別名勝和天然紀念物。溪流延綿約14公里，下游有靜謐的山毛欅樹林；中游是欣賞著名「阿修羅之流」、「三亂之流」等溪流的最佳地；上游則有多座高落差的壯觀瀑布，也被當地人稱為「瀑布街道」。沿著溪流行人步道遊覽，深入探索這個世外桃源吧！

奧入瀨溪流位於青森縣，是日本指定的國家特別名勝和天然紀念物。（圖片來源：東瀛遊）

山形、新潟、福島【竹駒神社、銀山溫泉、五色沼、最上川遊船】6日 JEKB06

出發日期：7月17、22、27日及8月6日

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日本東北景點巡禮【9】大自然的美術館 ── 稻田藝術

以稻田作畫的夏日限定景觀藝術，經過精心設計的插秧而創造出巨型稻田圖畫，作品顏色也會隨着稻米的成熟度而變化，放眼望去令人歎為觀止。日本全國各地都有舉辦稻田藝術，其中位於青森縣的田舍館村為最初舉辦的地方，今年更以藝術名畫「神奈川沖浪裏」、新一千日圓肖像人物「北里柴三郎」為創作主題。

日本東北景點巡禮【10】日本百景、第一美溪〡岩手嚴美溪

岩手縣擁有許多天然景致，其中被選入日本百景的嚴美溪更被譽為「日本第一美溪」，磐井川經數萬年侵蝕形成的奇岩怪石自然藝術，奇岩與清澈溪流融合為絕色河川美景。到訪嚴美溪不能錯過「郭公飛天糰子」，敲響木板對岸的店主便會通過纜繩將丸子送來，絕對是一個特別的在地體驗！

日本東北景點巡禮【11】日本東北最大 ── 花卷溫泉鄉

岩手縣的花卷溫泉鄉是日本東北最大型溫泉鄉，由12個各有特色的溫泉組成：花卷溫泉、台溫泉、松倉溫泉、志戶平溫泉、渡溫泉、大澤溫泉、山神溫泉、鉛溫泉、新鉛溫泉、金矢溫泉、花卷北溫泉、東和溫泉，據說各個溫泉的源泉都發現於300-400年前，被遼闊大自然環繞，可以邊泡溫泉邊欣賞岩手山及御所湖的美景！

花卷12湯是日本東北最大型溫泉鄉，被大自然美景所環繞。（圖片來源：東瀛遊）

日本東北景點巡禮【12】《忠犬小八》故鄉 ── 秋田犬之里

東京澀谷車站前那隻家喻戶曉的「忠犬小八」就是秋田犬！顧名思義，秋田犬的故鄉就在日本東北的秋田縣，「秋田犬之里」的建築外觀仿造大正時代的澀谷車站，重回「忠犬八公」等待主人回家的情境，除了有展示室、博物館和精品店之外，也可以與秋田犬直接互動，喜歡狗狗的人一定抵擋不住！

到訪秋田犬之里有機會與秋田犬直接互動。（圖片來源：東瀛遊）

青森、秋田、岩手【稻田藝術、奧入瀨溪流、松島遊船、入住花卷溫泉酒店】6日 JEKK06

出發日期：7月17、22、27日及8月6日

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日本東北當然不止以上12個景點，想即刻飛到日本東北感受最美一面？而家有個好消息！相隔多年，香港終於再次有飛機直航日本東北！今個暑假EGL東瀛遊將有專機直航仙台，早機出發晚機返港，直接抵達宮城縣首府仙台，一系列旅行團現已登場，帶大家輕鬆走訪日本東北六縣各個秘境，感受與近代都市截然不同的景觀！名額有限，立即報名啦！

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成團出發日期：7月11、12、17、22、27日、8月1、6日

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（全文完）