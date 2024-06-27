台北景點10大推介｜大稻埕花火節／鶯歌老街／四四南村／teamLab

台北景點推薦2024！去台北旅行除了西門町、夜市等行程外，其實台北亦有不少景點及好去處！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦10大台北景點，可以到大稻埕欣賞夏日花火節、探索文創園區、行天宮擲筊算命等，全部都超有台灣特色！即看有咩台北旅遊必去景點，買埋機票酒店準備出發！



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台北景點10大推介 大稻埕／文創園區／teamLab展覽

台北景點推介【1】台北行天宮｜台灣擲筊文化、算命體驗

台北行天宮主祀關公，被視為可以保平安、事業、理財的保護神。行天宮內不燒香，亦禁止供奉牲禮，可以在進廟前購買米糕、鮮花及清茶奉祀。行天宮內更可以體驗台灣擲筊文化及求籤，廟內亦有提供詳細的求籤流程，絕對值得一訪！不過要留意初一與十五不設擲筊及求籤，在誦經日則要待上午11時候才開放擲筊及求籤服務。

拜訪行天宮後亦可以到旁邊的算命街算命，看看自己的運勢！要注意算命街內的攤檔較晚開始營業，建議12時候到訪會最理想！

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地址：台北市中山區民權東路二段109號

交通：捷運行天宮站步行3分鐘



台北景點推介【2】大稻埕｜夏日花火市集、DIY台灣啤酒蠟燭

大稻埕位於台北市大同區，內有霞海城隍廟、大稻埕河岸碼頭貨櫃市集、迪化老街等景點及小店。大稻埕街道大多為閩南式建築，建材以土埆壁與紅磚為主，是個打卡、購物、買手信的好地方！大稻埕更有許多特色工作坊，小編推薦極具當地特色的蠟燭手作，可以DIY台灣啤酒、珍珠奶茶及小籠包蠟燭，送禮自用都一流！

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此外，台北夏天最盛大又浪漫的「2024大稻埕夏日節」亦將在7月17日到8月10日在大稻埕碼頭登場，每周三晚上8點更會施放長達300秒的主題煙花表演！大稻埕碼頭更設置了超過500米的燈飾任意打卡！7月14日至28日亦將在迪化街十連棟舉行「Hello 月老－遇見幸福市集」；8月3日及4日、10日至11日更有夏日花火市集，超多精彩活動！

地址：台北市大同區迪化街一段

交通：捷運台北車站步行10分鐘



台北景點推介【3】teamLab共創！未來園｜沉浸式互動藝術展覽

台北「teamLab共創！未來園」於6月14日才正式開幕，坐落在國立臺灣科學教育館內。teamLab展覽內有超過10個互動遊樂裝置，包括《與花共生的動物們》、《滑梯水果園》、《光球管弦樂團》、《水上彈跳的天才跳房子》等展覽作品，更可以到《彩繪工廠》把自己所描繪的圖案變成紀念品帶回家！

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地址：台北市士林區士商路189號國立臺灣科學教育館7樓南側特展區

交通：捷運士林站步行15分鐘



台北景點推介【4】華山1914文化創意產業園區｜沈浸式漫畫光影展、特色文青小店

華山1914文化創意產業園區是台北的市定古蹟，前身為「台北酒廠」，後來用作藝術展覽、音樂表演等文化活動場地，文創區內有許多特色文青小店、餐廳、咖啡館、藝廊等設施。

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園區更會舉辦不同展覽，例如：《我推的孩子》沈浸式漫畫光影展、《超人力霸王英雄展》、會動的清明上河圖等；以及期間限定店，包括：「Chiikawa」期間限定店、「YUP! 營養滿分俱樂部」快閃店、零廢時尚等，更有定期市集及表演，絕對可以度過豐富的一天！

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地址：台北市中正區八德路一段1號

交通：捷運忠孝新生站步行3分鐘



台北景點推介【5】松山文創園區｜24小時誠品書店、夏夜限定光影動物遊行派對

松山文創園區位於台北信義區，前身為「松山菸廠」，是台北市定古蹟之一。園區保留了菸廠的建築特色，擁有誠品生活店、文創商店、餐廳、咖啡廳等，誠品書店及音樂館更是24小時開放！

園區更會舉辦不同展覽，近期有非常熱門的《落日月台》展覽，可以穿梭於8個神秘空間體驗互動展演，以及《達文西體驗展－超越500年的輝煌》展覽，設有巨幕沉浸式光影展區、超過50件羅馬達文西博物館珍貴展品等。

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園區每年更會舉辦「夏日松一下」，今年夏祭以「Zoom in 松菸動物園」為主題，首度與臺北市立動物園合作，在園區內設置夏日限定動物藝術裝置、光影動物遊行派對、主題市集等，萬勿錯過！

地址：台北市信義區光復南路133號

交通：捷運國父紀念館站步行5分鐘



台北景點推介【6】台北四四南村｜台北首個眷村、周末創意手作市集

位於台北信義區的四四南村是台北第一個眷村，現在改為文創園區用途，建築則保留1948 年連棟式平房眷村建築。在四四南村除了可以參觀舊式眷村建築外，更被譽為是欣賞台北101的最佳景點，不少人特意來打卡留念！

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四四南村除了擁有歷史建築外，也有定期舉辦藝術表演及展覽。小編建議如果想趁人少少打卡的話可以在平日中午前往，如果想了解台灣文創的話就可以在假日到訪，因為四四南村每逢周末都會舉辦市集，有許多創意手作、二手物品、農產品等在一般場所比較難看到的產品，可以盡情挖寶！

地址：台北市信義區松勤街50號

交通：捷運台北101/世貿站步行3分鐘



台北景點推介【7】台北市立動物園｜東南亞最大動物園、必去穿山甲館

台北市立動物園坐落在台北文山區，佔地面積165公頃，是東南亞規模最大動物園，設有8個戶外展示區、6個室內展示館以及5個環境教育教學區。動物園讓動物脫離鐵籠的束縛，創造出與動物原生地最接近的生活環境，非常人性化，穿山甲館、無尾熊館、梅花鹿區、馬來貘區等展區更是必看！

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地址：台北市文山區新光路二段30號

交通：動物園站步行1分鐘



台北景點推介【8】國立故宮博物院｜近70萬件收藏品、必看民間版「故宮三寶」

國立故宮博物院坐落在台北士林區，是藏有全世界最多的中華藝術寶藏的博物院，擁有近70萬件涵蓋五千年的中國歷史的收藏品。國立故宮博物院採用中國宮殿式的建築，一至三樓為展覽陳列空間，四樓為休憩茶座「三希堂」。在國立故宮博物院一定要看民間版「故宮三寶」，「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」！博物院內更有仿宋代建築的庭園及蓮荷池，仿彿置身古代，超打卡able！

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地址：台北市士林區至善路二段221號

交通：捷運士林站下車轉乘「紅30」公車到故宮博物院（正館）即達



台北景點推介【9】鶯歌老街｜陶瓷藝術街、體驗陶瓷DIY

鶯歌老街位於新北，於台北車站搭乘台鐵到鶯歌火車站，大約半小時便可抵達，交通非常方便。鶯歌老街與其他老街或商圈不同，鶯歌老街有著專屬於鶯歌的陶瓷藝術，坐擁台灣首座陶瓷展覽館！鶯歌老街更擁有陶瓷老店、陶瓷餐具專賣店、陶藝家工作室、陶藝DIY教室、陶瓷展覽及工廠直營商店等以陶瓷為主題的小店，由仿古瓷到現代藝術陶瓷作品都有！如果有時間的話，不妨花一天時間體驗陶瓷DIY！

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如果想避免人潮靜靜逛逛，小編推薦可以在平日下午時間前往，如果想體驗地道風情，則建議在假日前往！鶯歌老街每逢假日都會舉行不同市集，有農夫市集、美食市集、節慶市集或主題市集等，別具特色！

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

交通：搭乘台鐵到鶯歌火車站步行10分鐘



台北景點推介【10】朱銘美術館｜全台最大公園美術館、打卡戶外大型雕塑

朱銘美術館位於好山好水的金山區，是全台最大的公園美術館，亦是以戶外展示空間為主的藝術展館。朱銘美術館與大自然完全融合，巨型翻銅雕塑、燒陶及鋼塑作品分布在綠化公園的不同角落，木雕作品則在室內美術館展示，館內亦有藝術體驗室、藝術實驗展場、戲水池以及大嘴巴兒童餐廳等區域可以自由探索，園區內可遠眺金山海景，雖然距離台北需要50分鐘車程，但絕對值得！

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地址：新北市金山區西勢湖2號

交通：捷運南港展覽館站下車轉乘的士車程50分鐘



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