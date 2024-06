台灣萬豪酒店9間推介｜近車站／頂層泳池／免費迷你吧／人均$271

台灣萬豪酒店推介2024!萬豪酒店集團「萬豪旅享家」推出「換城放輕鬆-早C晚A」夏日住宿方案,加NT$99即可享用精緻小點和咖啡早餐以及傍晚酒精飲品,全台更有16間酒店參加!《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合9間台灣抵住的萬豪酒店,加埋「早C晚A」住宿方案CP值就更高!



如果想以更優惠價格預訂酒店,可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情,幫你節省旅費!

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

萬豪酒店集團夏日住宿專案 加NT$99即升級「早C晚A」

萬豪酒店集團「萬豪旅享家」推出「換城放輕鬆-早C晚A」夏日住宿方案,只要預訂指定萬豪旅享家酒店住宿,並加購NT$99(約HK$24)便可升級「換城放輕鬆-早C晚A」住宿方案!

「早C晚A」住宿專案可享有早晨一杯外帶咖啡(早C)及精緻小點和麵包,讓你享受每個早晨,元氣滿滿地迎接一整天的旅遊行程!傍晚回酒店後則可享有一杯酒精飲品(晚A),助你休息放鬆,好好享受晚間的睡眠時光!由台北至台南有超過16間酒店參與,每間都有不同餐點等著你!

「換城放輕鬆-早C晚A」住宿方案

預訂日期: 2024年6月5日至7月30日

入住日期: 2024年6月6日至7月31日

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

台灣萬豪酒店9間推介 近捷運站/包早餐/人均$271起

台灣「換城放輕鬆-早C晚A」夏日住宿方案合共16間酒店參與,遍布台北至台南,小編是次就為大家推薦9間必住的萬豪酒店,全部CP值超高!

桃園

台灣萬豪酒店推介【1】桃園大溪笠復威斯汀度假酒店(The Westin Tashee Resort Taoyuan)

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店(The Westin Tashee Resort Taoyuan)是坐落在桃園大溪的度假村,擁有205間客房及套房,全部房間均設有超好睡的「Heavenly Bed 天夢之床」、獨立景觀露台、景觀浴缸、免費迷你吧等,亦有提供家庭套房及水療套房。酒店更設有冷熱按摩池、兒童俱樂部、室內及室外泳池、親子遊樂園區、籃球場、電玩及桌遊租借等,就算遠離市區都大把嘢玩!

+ 4

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「換城放輕鬆-早C晚A」住宿專案:

早C:知味西餐廳自助早餐、 星巴克咖啡一杯及 The Deli 任選麵包一個

晚A:免費客房迷你吧、池畔房客限定 Happy Hour 無限暢飲

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店(The Westin Tashee Resort Taoyuan)

房價:人均HK$1,072起(豪華雙床房;包早餐)

地址:桃園市大溪區日新路166號

交通:桃園機場車程40分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

新北

台灣萬豪酒店推介【2】林口亞昕福朋喜来登酒店(Four Points by Sheraton Linkou)

林口亞昕福朋喜来登酒店(Four Points by Sheraton Linkou)位於桃園林口,距離桃園機場、桃園火車站及台北市區只需大約20分鐘車程,地理位置優越!酒店提供165間客房及套房,全部房型均有落底玻璃窗、雪櫃、智能馬桶、辦公桌等設施,部分房間內亦設有按摩椅及浴缸,酒店亦設有室外游泳池、SPA、24小時開放的健身室等設施。

+ 1

林口亞昕福朋喜来登酒店「換城放輕鬆-早C晚A」住宿專案:

早C:精釀吧 Best Brews 星巴克咖啡一杯及宜客樂西餐 The Eatery 可頌兩個

晚A:精釀吧 Best Brews 免費精釀啤酒一杯,另再享生啤買一送一優惠

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

林口亞昕福朋喜来登酒店(Four Points by Sheraton Linkou)

房價:人均HK$482起(傳統雙床房)

地址:新北市林口區文化三路一段1號

交通:桃園機場車程20分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

台北

台灣萬豪酒店推介【3】台北國泰萬怡酒店(Courtyard Taipei Downtown)

台北國泰萬怡酒店(Courtyard Taipei Downtown)位於台北中山區,鄰近行天宮、袖珍博物館、行天宮站及松山機場,交通方便之餘在房內更有機會看到飛機升降!酒店提供227間客房及套房,設計簡約,全部房間均附設浴缸、智能馬桶、床頭電源插座、辦公桌等,空間十分寬敞。酒店亦設有24小時健身中心及酒吧,在酒吧更可以看到絕美城市景色!

+ 5

台北國泰萬怡酒店(Courtyard Taipei Downtown)

早C:MJ Kitchen 外帶咖啡一杯及可頌麵包一個

晚A:Drift Lounge & Bar 現場享用酒精飲料一杯

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

台北國泰萬怡酒店(Courtyard Taipei Downtown)

房價:人均HK$633起(雙床房)

地址:台北市中山區民生東路三段6號

交通:捷運行天宮站步行8分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

台灣萬豪酒店推介【4】台北萬豪酒店(Taipei Marriott Hotel)

台北萬豪酒店(Taipei Marriott Hotel)坐落在台北中山區,鄰近松山機場、美麗華百樂園摩天輪等景點,距離捷運劍南路站亦僅10分鐘步程。酒店提供506間客房及套房,全部房間均配備浴缸、床頭電源插座、智能馬桶、落地景觀窗等設施,部分房間坐擁摩天輪、松山機場或台北101景色,雙人床更是2.4米寬的特大床!酒店亦設有商場、高空恆溫泳池、酒吧、24小時健身室等,更有6間特色餐廳,連Omakase及鐵板燒都有得食!

+ 5

台北萬豪酒店(Taipei Marriott Hotel)

早C:Garden Kitchen 專享 Go To Grab Set一份(內含美式咖啡一杯及可頌兩個)

晚A:Lobby Lounge 享 Asahi 生啤酒兌換券一張

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

台北萬豪酒店(Taipei Marriott Hotel)

房價:人均HK$638起(經典大床房)

地址:台北市中山區樂群二路199號

交通:捷運劍南路站步行10分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

台灣萬豪酒店推介【5】台北W飯店(W Taipei)

台北W飯店(W Taipei)坐落在繁華的信義區,旁邊就是捷運站,鄰近台北101、松山文創園區、微風信義等景點,地理位置極佳!酒店提供405間客房及套房,均配備超大海島風情浴缸、特大W之床等,房內更設有BOSE的環繞音響喇叭,可以在房間邊享受音樂邊泡澡!

酒店的隔音亦做得非常好,即使音樂開大聲也不會干擾到其他房客。酒店亦設有室外游泳池、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等。雖然飯店沒有參與「早C晚A」住宿專案,但酒店的早餐亦非常豐富,更可以在池畔酒吧享受夜生活,絕對值得一訪!

+ 3

台北W飯店(W Taipei)

房價:人均HK$1,024起(奇妙大床房)

地址:台北市信義區忠孝東路五段10號

交通:捷運市政府站步行1分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

台中

台灣萬豪酒店推介【6】台中萬楓酒店(Fairfield by Marriott Taichung)

台中萬楓酒店(Fairfield by Marriott Taichung)坐落在台中西屯區,距離捷運站及台中高鐵站均大約10分鐘車程,鄰近逢甲夜市,買宵夜返酒店食都超方便!酒店定位為商務型酒店,提供131間客房及套房,均配備寬敞浴室、USB充電孔、辦公桌等基本設施。酒店亦設有全日餐廳、酒吧、24小時健身房及萬豐超市,萬豐超市內除了有零食、泡麵、飲料等,更有24小時星巴克咖啡服務自助吧!

+ 3

台中萬楓酒店(Fairfield by Marriott Taichung)

早C:星巴克美式咖啡一杯及自助早餐

晚A:啤酒一杯

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

台中萬楓酒店(Fairfield by Marriott Taichung)

房價:人均HK$385起(高級大床房;包早餐)

地址:台中市西屯區環中路2段1155號

交通:捷運文心櫻花站車程10分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

台灣萬豪酒店推介【7】台中豐邑MOXY酒店(Moxy Taichung)

台中豐邑MOXY酒店(Moxy Taichung)坐落在台中南屯區,距離審計新村及彩虹眷村分別約9分鐘及15分鐘車程,酒店對面亦有秀泰生活大型購物中心,吃喝玩樂一應俱全!酒店提供262間客房,主打年輕客群,因此客房設計充滿時尚活力,酒店希望住客在房內有更大的走動空間,因此辦公桌、椅子等皆可摺疊收起,房內亦採用玻璃水瓶以響應環保。酒店亦設有桌球、遊戲機、桌遊租借、24小時健身室、酒吧等設施,酒店不同空間亦有趣味打卡位,非常特別!

+ 8

台中豐邑MOXY酒店(Moxy Taichung)

早C:水果盅

晚A:Tequila Shot

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

台中豐邑MOXY酒店(Moxy Taichung)

房價:人均HK$271起(標準大床房)

地址:台中市南屯區文心南六路288號

交通:捷運豐樂公園站步行2分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

台南

台灣萬豪酒店推介【8】台南安平雅樂軒酒店(Aloft Tainan Anping)

台南安平雅樂軒酒店(Aloft Tainan Anping)坐落在台南安平區,鄰近安平老街、漁光島、大魚的祝福等景點,雖然附近可以購物的地方不多,但勝在夠多自然景觀及老建築,可以有不一樣的體驗!酒店提供115間客房及套房,坐擁安平港或億載公園景觀,房間空間寬敞、設備齊全,部分房型更設有景觀浴缸!酒店亦設有高空酒吧、24小時健身室、遊戲室、小童俱樂部等,更有機車租借服務,想在台南深度遊都超方便!

+ 9

台南安平雅樂軒酒店(Aloft Tainan Anping)

早C:外帶美食咖啡及可頌一份

晚A:酒精飲料一杯

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

台南安平雅樂軒酒店(Aloft Tainan Anping)

房價:人均HK$363起(快活樂窩雙床房)

地址:台南市安平區光州路108號

交通:台南機場車程26分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

高雄

台灣萬豪酒店推介【9】高雄萬豪酒店(Kaohsiung Marriott Hotel)

高雄萬豪酒店(Kaohsiung Marriott Hotel)位於高雄鼓山區,鄰近捷運凹子底站、愛河之心、漢神巨蛋、瑞豐夜市等景點,地理位置極佳!酒店擁有700間客房及套房,是全台最大的萬豪酒店,每間房都配備獨立浴缸、特大床、雨淋式淋浴間、落地窗等,作用愛河之心或凹子底森林公園景色。酒店亦設有10間餐廳及酒吧、超大型24小時健身房、室內泳池、水療區、兒童天地、韻律教室等設施與服務,絕對可以好好休息、享受旅行!

+ 5

高雄萬豪酒店(Kaohsiung Marriott Hotel)

早C:豪享自助餐廳西式早餐盒、熱美式咖啡或熱拿鐵一杯及可頌麵包組合

晚A:豪享自助餐廳台灣啤酒或海尼根啤酒一罐

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

高雄萬豪酒店(Kaohsiung Marriott Hotel)

房價:人均HK$577起(經典大床房)

地址:高雄市鼓山區龍德新路222號

交通:捷運凹子底站步行7分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

「換城放輕鬆-早C晚A」住宿專案參與酒店一覽

台北

【1】台北萬豪酒店

【2】台北北投雅樂軒酒店

【3】台北國泰萬怡酒店

【4】台北士林萬麗酒店

【5】台北中山雅樂軒酒店

【6】台北六福萬怡酒店

【7】台北寒舍艾美酒店



桃園

【1】桃園大溪笠復威斯汀度假酒店



新北

【1】林口亞昕福朋喜來登酒店



台中

【1】台中萬楓酒店

【2】台中豐邑 MOXY 酒店



高雄

【1】高雄萬豪酒店



台南

【1】台南安平雅樂軒酒店



宜蘭

【1】宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

【2】宜蘭力麗威斯汀度假酒店



新竹

【1】新竹豐邑喜來登大飯店



「換城放輕鬆-早C晚A」住宿方案

預訂日期: 2024年6月5日至7月30日

入住日期: 2024年6月6日至7月31日

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

「萬豪旅享家」會員LINE GO乘車優惠

萬豪酒店集團亦為「萬豪旅享家」會員推出LINE GO乘車優惠,提供多元乘車優惠選項!只要訂房加購「換城放輕鬆-早C晚A」住宿方案,即享LINE GO租車優惠券NT$100(約HK$24)四張;乘車折抵券NT$60(約HK$14)四張;機場接送優惠NT$150(約HK$36)兩張,可以隨心到訪不同城市深度遊!

「萬豪旅享家」會員更可參與會員日盲旅抽獎,只要加入「萬豪旅享家」LINE官方帳號,每月8號都可以收到抽獎推送,有機會贏取LINE GO乘車券NT$200(約HK$48)四張、LINE GO租車優惠券NT$500(約HK$120)四張、LINE GO機場接送優惠NT$200(約HK$48)兩張(價值NT$3,200;約HK$769);萬豪旅享家旗下參與酒店住宿券!

「換城放輕鬆-早C晚A」住宿方案

預訂日期: 2024年6月5日至7月30日

入住日期: 2024年6月6日至7月31日

👉🏻 搶先預訂萬豪旅享家「早C晚A」住宿專案

更多台灣酒店推薦👇

台北新酒店|台北車站酒店|西門町酒店|台北親子酒店|台北溫泉套票及住宿|台東酒店|台中酒店|高雄酒店|北投溫泉酒店|烏來溫泉酒店|台灣森林系住宿

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略