台灣萬豪酒店9間推介｜近車站／頂層泳池／免費迷你吧／人均$271

台灣萬豪酒店推介2024！萬豪酒店集團「萬豪旅享家」推出「換城放輕鬆－早C晚A」夏日住宿方案，加NT$99即可享用精緻小點和咖啡早餐以及傍晚酒精飲品，全台更有16間酒店參加！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合9間台灣抵住的萬豪酒店，加埋「早C晚A」住宿方案CP值就更高！



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萬豪酒店集團夏日住宿專案 加NT$99即升級「早C晚A」

萬豪酒店集團「萬豪旅享家」推出「換城放輕鬆－早C晚A」夏日住宿方案，只要預訂指定萬豪旅享家酒店住宿，並加購NT$99（約HK$24）便可升級「換城放輕鬆－早C晚A」住宿方案！

「早C晚A」住宿專案可享有早晨一杯外帶咖啡（早C）及精緻小點和麵包，讓你享受每個早晨，元氣滿滿地迎接一整天的旅遊行程！傍晚回酒店後則可享有一杯酒精飲品（晚A），助你休息放鬆，好好享受晚間的睡眠時光！由台北至台南有超過16間酒店參與，每間都有不同餐點等著你！

「換城放輕鬆－早C晚A」住宿方案

預訂日期： 2024年6月5日至7月30日

入住日期： 2024年6月6日至7月31日

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台灣萬豪酒店9間推介 近捷運站／包早餐／人均$271起

台灣「換城放輕鬆－早C晚A」夏日住宿方案合共16間酒店參與，遍布台北至台南，小編是次就為大家推薦9間必住的萬豪酒店，全部CP值超高！

桃園

台灣萬豪酒店推介【1】桃園大溪笠復威斯汀度假酒店（The Westin Tashee Resort Taoyuan）

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店（The Westin Tashee Resort Taoyuan）是坐落在桃園大溪的度假村，擁有205間客房及套房，全部房間均設有超好睡的「Heavenly Bed 天夢之床」、獨立景觀露台、景觀浴缸、免費迷你吧等，亦有提供家庭套房及水療套房。酒店更設有冷熱按摩池、兒童俱樂部、室內及室外泳池、親子遊樂園區、籃球場、電玩及桌遊租借等，就算遠離市區都大把嘢玩！

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桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「換城放輕鬆－早C晚A」住宿專案：

早C：知味西餐廳自助早餐、 星巴克咖啡一杯及 The Deli 任選麵包一個

晚A：免費客房迷你吧、池畔房客限定 Happy Hour 無限暢飲

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桃園大溪笠復威斯汀度假酒店（The Westin Tashee Resort Taoyuan）

房價：人均HK$1,072起（豪華雙床房；包早餐）

地址：桃園市大溪區日新路166號

交通：桃園機場車程40分鐘

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新北

台灣萬豪酒店推介【2】林口亞昕福朋喜来登酒店（Four Points by Sheraton Linkou）

林口亞昕福朋喜来登酒店（Four Points by Sheraton Linkou）位於桃園林口，距離桃園機場、桃園火車站及台北市區只需大約20分鐘車程，地理位置優越！酒店提供165間客房及套房，全部房型均有落底玻璃窗、雪櫃、智能馬桶、辦公桌等設施，部分房間內亦設有按摩椅及浴缸，酒店亦設有室外游泳池、SPA、24小時開放的健身室等設施。

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林口亞昕福朋喜来登酒店「換城放輕鬆－早C晚A」住宿專案：

早C：精釀吧 Best Brews 星巴克咖啡一杯及宜客樂西餐 The Eatery 可頌兩個

晚A：精釀吧 Best Brews 免費精釀啤酒一杯，另再享生啤買一送一優惠

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林口亞昕福朋喜来登酒店（Four Points by Sheraton Linkou）

房價：人均HK$482起（傳統雙床房）

地址：新北市林口區文化三路一段1號

交通：桃園機場車程20分鐘

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台北

台灣萬豪酒店推介【3】台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）

台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）位於台北中山區，鄰近行天宮、袖珍博物館、行天宮站及松山機場，交通方便之餘在房內更有機會看到飛機升降！酒店提供227間客房及套房，設計簡約，全部房間均附設浴缸、智能馬桶、床頭電源插座、辦公桌等，空間十分寬敞。酒店亦設有24小時健身中心及酒吧，在酒吧更可以看到絕美城市景色！

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台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）

早C：MJ Kitchen 外帶咖啡一杯及可頌麵包一個

晚A：Drift Lounge & Bar 現場享用酒精飲料一杯

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台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）

房價：人均HK$633起（雙床房）

地址：台北市中山區民生東路三段6號

交通：捷運行天宮站步行8分鐘

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台灣萬豪酒店推介【4】台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）

台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）坐落在台北中山區，鄰近松山機場、美麗華百樂園摩天輪等景點，距離捷運劍南路站亦僅10分鐘步程。酒店提供506間客房及套房，全部房間均配備浴缸、床頭電源插座、智能馬桶、落地景觀窗等設施，部分房間坐擁摩天輪、松山機場或台北101景色，雙人床更是2.4米寬的特大床！酒店亦設有商場、高空恆溫泳池、酒吧、24小時健身室等，更有6間特色餐廳，連Omakase及鐵板燒都有得食！

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台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）

早C：Garden Kitchen 專享 Go To Grab Set一份（內含美式咖啡一杯及可頌兩個）

晚A：Lobby Lounge 享 Asahi 生啤酒兌換券一張

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台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）

房價：人均HK$638起（經典大床房）

地址：台北市中山區樂群二路199號

交通：捷運劍南路站步行10分鐘

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台灣萬豪酒店推介【5】台北W飯店（W Taipei）

台北W飯店（W Taipei）坐落在繁華的信義區，旁邊就是捷運站，鄰近台北101、松山文創園區、微風信義等景點，地理位置極佳！酒店提供405間客房及套房，均配備超大海島風情浴缸、特大W之床等，房內更設有BOSE的環繞音響喇叭，可以在房間邊享受音樂邊泡澡！

酒店的隔音亦做得非常好，即使音樂開大聲也不會干擾到其他房客。酒店亦設有室外游泳池、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等。雖然飯店沒有參與「早C晚A」住宿專案，但酒店的早餐亦非常豐富，更可以在池畔酒吧享受夜生活，絕對值得一訪！

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台北W飯店（W Taipei）

房價：人均HK$1,024起（奇妙大床房）

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

交通：捷運市政府站步行1分鐘

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台中

台灣萬豪酒店推介【6】台中萬楓酒店（Fairfield by Marriott Taichung）

台中萬楓酒店（Fairfield by Marriott Taichung）坐落在台中西屯區，距離捷運站及台中高鐵站均大約10分鐘車程，鄰近逢甲夜市，買宵夜返酒店食都超方便！酒店定位為商務型酒店，提供131間客房及套房，均配備寬敞浴室、USB充電孔、辦公桌等基本設施。酒店亦設有全日餐廳、酒吧、24小時健身房及萬豐超市，萬豐超市內除了有零食、泡麵、飲料等，更有24小時星巴克咖啡服務自助吧！

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台中萬楓酒店（Fairfield by Marriott Taichung）

早C：星巴克美式咖啡一杯及自助早餐

晚A：啤酒一杯

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台中萬楓酒店（Fairfield by Marriott Taichung）

房價：人均HK$385起（高級大床房；包早餐）

地址：台中市西屯區環中路2段1155號

交通：捷運文心櫻花站車程10分鐘

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台灣萬豪酒店推介【7】台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）

台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）坐落在台中南屯區，距離審計新村及彩虹眷村分別約9分鐘及15分鐘車程，酒店對面亦有秀泰生活大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店提供262間客房，主打年輕客群，因此客房設計充滿時尚活力，酒店希望住客在房內有更大的走動空間，因此辦公桌、椅子等皆可摺疊收起，房內亦採用玻璃水瓶以響應環保。酒店亦設有桌球、遊戲機、桌遊租借、24小時健身室、酒吧等設施，酒店不同空間亦有趣味打卡位，非常特別！

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台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）

早C：水果盅

晚A：Tequila Shot

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台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）

房價：人均HK$271起（標準大床房）

地址：台中市南屯區文心南六路288號

交通：捷運豐樂公園站步行2分鐘

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台南

台灣萬豪酒店推介【8】台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）坐落在台南安平區，鄰近安平老街、漁光島、大魚的祝福等景點，雖然附近可以購物的地方不多，但勝在夠多自然景觀及老建築，可以有不一樣的體驗！酒店提供115間客房及套房，坐擁安平港或億載公園景觀，房間空間寬敞、設備齊全，部分房型更設有景觀浴缸！酒店亦設有高空酒吧、24小時健身室、遊戲室、小童俱樂部等，更有機車租借服務，想在台南深度遊都超方便！

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台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

早C：外帶美食咖啡及可頌一份

晚A：酒精飲料一杯

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台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

房價：人均HK$363起（快活樂窩雙床房）

地址：台南市安平區光州路108號

交通：台南機場車程26分鐘

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高雄

台灣萬豪酒店推介【9】高雄萬豪酒店（Kaohsiung Marriott Hotel）

高雄萬豪酒店（Kaohsiung Marriott Hotel）位於高雄鼓山區，鄰近捷運凹子底站、愛河之心、漢神巨蛋、瑞豐夜市等景點，地理位置極佳！酒店擁有700間客房及套房，是全台最大的萬豪酒店，每間房都配備獨立浴缸、特大床、雨淋式淋浴間、落地窗等，作用愛河之心或凹子底森林公園景色。酒店亦設有10間餐廳及酒吧、超大型24小時健身房、室內泳池、水療區、兒童天地、韻律教室等設施與服務，絕對可以好好休息、享受旅行！

+ 5

高雄萬豪酒店（Kaohsiung Marriott Hotel）

早C：豪享自助餐廳西式早餐盒、熱美式咖啡或熱拿鐵一杯及可頌麵包組合

晚A：豪享自助餐廳台灣啤酒或海尼根啤酒一罐

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高雄萬豪酒店（Kaohsiung Marriott Hotel）

房價：人均HK$577起（經典大床房）

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號

交通：捷運凹子底站步行7分鐘

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「換城放輕鬆－早C晚A」住宿專案參與酒店一覽

台北

【1】台北萬豪酒店

【2】台北北投雅樂軒酒店

【3】台北國泰萬怡酒店

【4】台北士林萬麗酒店

【5】台北中山雅樂軒酒店

【6】台北六福萬怡酒店

【7】台北寒舍艾美酒店



桃園

【1】桃園大溪笠復威斯汀度假酒店



新北

【1】林口亞昕福朋喜來登酒店



台中

【1】台中萬楓酒店

【2】台中豐邑 MOXY 酒店



高雄

【1】高雄萬豪酒店



台南

【1】台南安平雅樂軒酒店



宜蘭

【1】宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

【2】宜蘭力麗威斯汀度假酒店



新竹

【1】新竹豐邑喜來登大飯店



「換城放輕鬆－早C晚A」住宿方案

預訂日期： 2024年6月5日至7月30日

入住日期： 2024年6月6日至7月31日

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「換城放輕鬆－早C晚A」住宿方案

預訂日期： 2024年6月5日至7月30日

入住日期： 2024年6月6日至7月31日

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