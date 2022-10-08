最浪漫「粉黛花海」深圳綻放　陌上花公園仲有金色狗尾草海洋打卡

日曆上的立秋過去了好一陣，眼下還跟夏天難捨難分，感受着颱風影響的苦悶，保持近35℃的室外高溫。



想在四季不明中尋找秋天，光靠感受溫度似乎有些行不通，不妨來這片正在綻放的「粉黛花海」，一定能帶給你最浪漫的入秋儀式。

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秋季限定的「粉黛花海」

金黃的落葉，微涼的晚風。從盛夏過渡到秋天的日子裏，那些與秋有關的記憶，似乎都跟九月的深圳掛不上鈎。

但是，深圳的初秋始終少不了那一抹粉色。

纖細的綠杆，粉粉的草穗，如同雲霧一樣漂浮在地面上的「粉黛花海」，是這個時節最浪漫的色彩。連綿數百米的粉黛畫卷徐徐展開，如同童話故事中的場景，如夢似幻。

這片把你擁在懷裏的粉色絲絨，是屬於深圳石巖的陌上花公園，上萬平的粉黛草正在絢麗綻放。粉黛草的花期預計會持續到十月底，但是最佳觀賞期在十月初，賞花要趁早。

花期有時，浪漫無價。總要把今年秋季的某一天，留在這片「粉黛花海」中。這樣我們才會發現，原來粉紅色不只是屬於春天，也可以是秋天。

初秋的「金色海洋」

陌上花公園的「粉黛花海」的確吸睛，不過它隔壁金燦燦的狗尾草更有秋天的氛圍。這一大片如同金色海洋般的狗尾草，位於公園的拈花觀景台附近。多數來公園的遊客只圍繞着粉黛草打卡，其實日光下的狗尾草也可以很出片。

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當日光照射在柔軟的狗尾草上，微風輕拂過臉龐，掀起一陣陣金色波浪。望着此刻眼前的景象，放上一首周杰倫的《稻香》，最適合不過。

粉黛草的粉，狗尾草的金黃，與四季常在的綠組合在一起，豐富的色彩猶如畫家手裏的調色盤。在粉色與金黃中漫步，感受着季節的切換。九月末的陌上花公園，美得不太真實。

陌上花公園

陌上花公園的名字，取自蘇軾的《陌上花三首》。每年初秋綻放的「粉黛花海」，和它的名字一樣美麗。正因如此，即便地點位於深圳寶安的石巖街道，也值得跑一趟。

公園擁有7萬平方米的花田以及4公里綠道，與石巖環湖碧道、濕地公園相連。騎行愛好者會選擇來這裏環湖騎行，不少市民也會來徒步、野餐。陌上花公園，也被稱為寶安人的後花園。

遊玩建議

1. 近期公園大門因為施工沒有開放，建議打車定位在「任達山莊2」這個公交站點，下車後順着站台後的綠道進入園區。

2. 粉黛草的盛開區域，位於公園的時雨亭和拈花觀景台附近，推薦在示意圖中間那塊區域拍攝，效果最佳。

3. 狗尾草的粉黛草處於公園小山坡東面，下午五點半後會被陰影遮住。觀賞以及拍攝時間推薦在上午8點至10點，下午3點至5點。

4. 希望遊客朋友在遊玩拍攝的時候不要踩踏，更不要躺在草叢中拍照，儘量採取錯位拍攝的方式。

陌上花公園中粉黛草和狗尾草的位置。（深圳微時光提供）

趁着最近天氣正好，來一趟陌上花公園，在這個四季不明的城市尋找秋的感覺，你才會發現深圳的秋天有多美。

陌上花公園

~地址~

石巖環湖碧道陌上花公園

~交通路線~

自駕：導航定位寶安區石巖街道碧巖路「如翰停車場」即可，再步行前往「任達山莊2」公交站點進入園區。

公交：可乘坐M310，M355，M472 到任達山莊②公交站下車，站台後方即是公園入口。

~提示~

注意蚊蟲以及防曬。

無需門票，入園需核酸48小時陰性證明（或根據疫情情況調整）。



【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】