深圳南山15000㎡粉紙扇花開滿「莫奈油畫花園」即睇賞花攻略/交通
撰文：ShenzhenWeekly
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立秋已過，但是在南山區深圳灣公園的流花山裏，深圳永遠都是盛夏。
踏足流花山公園，彷彿進入一個童話世界。
15000㎡的粉紙扇花開滿了小山坡，被稱之為「莫奈油畫裏的世界」。👇👇👇
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粉紙扇花
粉紙扇花又稱粉葉金花，花期一般在6-10月。盛夏時期，粉紙扇花的萼片就像粉紅的小傘，花瓣柔軟如絲，色彩絢爛多樣，包括粉紅、鮮紅等等，構成了一幅五彩斑斕的畫卷。
白紙扇花
在大片的粉紙扇花海中，還藏着一小叢白紙扇花，不往花叢深處走，還真很難發現。
雪白的萼片配上金黃色的花蕊，在炎炎夏日，看見一片「白色」，都覺得涼快了不少。
趕在日落之前，沿着深圳灣綠道踩單車來此，伴隨着海風和候鳥，和粉紙扇花海一起捕獲日落海景。
深圳灣公園——流花山
地址：深圳市南山區沙河西路深圳灣公園內
門票：免費，無需預約
交通：
1. 深圳地鐵11號線後海站G出口，步行約1000米
2. 深圳公交90路/M123路到流花山公園站
停車：深圳灣公園C區日出劇場停車場、深圳人才公園停車場
Tips：
1. 園區內設有自動販賣機與直飲水
2. 天氣炎熱，注意防曬避暑
3. 花田茂密，蚊蟲較多，建議備好驅蚊止癢物品
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深圳在6月至10月期間，哪裡有花海可以打卡拍照？
在南山區深圳灣公園的流花山，有一個被稱為「莫奈油畫裏的世界」的花海，15000㎡的粉紙扇花開滿了小山坡，按此看看漂亮的相片和公園花海的介紹，還有公園的交通方式。