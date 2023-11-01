深圳好去處｜秋季賞花地圖 「三角梅花海」3大盛放打卡地點曝光
撰文：ShenzhenStyle
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10月末開始，深圳整座城市悄悄被一片明豔包裹，此刻是三角梅綻放的主場。
是溢滿枝頭的秋季浪漫，是在城市中人們抬頭即見的驚喜，花景正好不容辜負，快跟隨這份「三角梅花海」地圖的指引，開啟你的「追花之旅」。
1. 仙湖植物園立體停車場
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交通：深圳地鐵8號線仙湖路站C3出口
TIPS：節假日前往仙湖停車場需提前預約，且假期打卡人數較多，請謹慎選擇時間前往
2. 沙河白石立交
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交通：深圳地鐵9號高新南站C出口
TIPS：來往人車較多，打卡時也要注意人身安全
3. 甘坑客家小鎮
交通：深圳地鐵10號線甘坑站A出口
TIPS：較為旺盛的三角梅花群基本都在高處，如果想找到較好的打卡點，需要登上小鎮中較高的建築
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