廣州旅遊｜秋日賞花打卡指南　粉紅波波掃帚草　向日葵簕杜鵑花海

關於秋天的顏色，你的第一反應也許是温暖的橙色，但在廣州，秋天顏色有點特別，它是一場浪漫的粉色邂逅，它是充滿生機的金黃年華，它是充滿可能的七彩色盤。



廣州最近的天氣太舒服啦，是時候去賞花~

掃帚草 浪漫的粉色大球

經常在網上看到的「粉色球球」現身廣州從化寶趣玫瑰世界！

新引進的地膚草（又稱掃帚草）頗具「網紅」體質，吸引不少遊客前來拍照打卡。很多小姐姐都穿上裙子前來打卡。

地膚海洋盛放在田野間，火紅的葉與莖的組合構成橢圓形狀。聚是粉黛濃雲，讓景區氤氲着「粉色煙霧」；散是金紅草絮，細看嬌小可愛，走在其中彷彿徜徉粉色花海，浪漫仙氣十足。

這一片掃帚草花海，如夢如幻，像是松鼠尾巴，又豐盈又軟萌，又像是不同層次的紅色雲霧，滿滿的治癒感。

美麗異木棉 讓浪漫裝滿街頭

廣州作為花城，一年四季都有不同的鮮花盛開。而秋冬季節則正是美麗異木棉（又稱美人樹）爭相盛開的季節，如果不看日期，看到廣州這抹粉色，還以為廣州的春天來了。

在10月你即將和一大片粉色撞個滿懷！

走在廣州的大街上，會發現街道兩旁的美麗異木棉悄悄地盛開。

異木棉將廣州的大街小巷修飾得格外浪漫，粉粉嫩嫩的顏色讓人忍不住停下腳步駐足觀望。好一派「春暖花開」的暖春景象，誰會認為這是秋天呢？

在藍色的天空襯托下，粉色的異木棉更顯可愛浪漫。

藝洲路也被很多人稱作是雙塔路，因為這裏可以讓廣州塔和赤崗塔同框，有一種時空穿越的錯覺。

說到廣州最浪漫的路一定要提一下從廣州塔開往萬勝圍的有軌電車，這裏的有軌電車是被譽為開往宮崎駿漫畫的夢幻列車。有軌列車大概10分鐘一趟，等列車經過時按下快門，咔嚓一下將這番浪漫記錄下來。

美麗異木棉

花期：10-12月

最佳觀賞地點：閲江路、濱江路、大沙頭、新滘中路、海珠區藝洲路（赤崗塔到廣州大橋段）、陳家祠廣場、華南國家植物園、海珠國家濕地公園、華南師範大學、廣州軟件學院



向日葵 秋日裡的金色海洋

很多人對秋天的印象一定會是暖色系的黃色。作為花城的廣州當然也會有專屬而特別的「金秋黃」，它是來自於天河CBD中海心沙的一片向日葵花海。

藍天、陽光、向日葵的組合讓人倍感温暖，有一種夏日一般的熱情洋溢。向陽而生的向日葵花海，賦予了這個秋天無限的活力。

向日葵

花期：10月

最佳觀賞地點：海心沙亞運公園



簕杜鵑 驚現花海廊橋

廣州秋日浪漫或許還是屬於天橋上綻放的勒杜鵑。

雖然說勒杜鵑在廣州是很常見的行道植物，但在此時的秋天卻十分特別。走在天橋上能享受被浪漫包圍，走在天橋下則能看到難得一見的空中花廊。

簕杜鵑

花期：10-11月

最佳觀賞地點：越秀公園、人民公園、麓湖公園、流花湖公園、白雲山風景名勝區、新滘中路、市內各大人行天橋、高架橋



在北方，是「落葉知秋」，在廣州，是「花開不知秋」。

花城廣州一年四季都給我們製造着不一樣的驚喜與浪漫，每一個季節都會有不一樣的鮮花盛開。

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】