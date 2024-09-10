澳門「免費煙花」一連兩晚發放 5個最佳觀賞點連交通資訊攻略
撰文：深圳攻略通
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第32屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月14日（六）正式開鑼！
而日前因天氣原因延期的俄羅斯和法國兩場煙花匯演，也將安排於9月15日晚舉行！
一場「火樹銀花」盛宴將點亮澳門夜空。
澳門兩晚煙花上演時間，同樣為晚上9點和9點40分，每場時長約18分鐘。
夜空中一朵朵盛開的巨型花朵，色彩斑斕，璀璨奪目，紅如烈焰、粉若雲霞、紫似夢幻，照亮了整個黑暗的天幕。
這個周末，連續兩晚，準備好你的眼球，讓我們一起倒數，迎接這場金秋最浪漫的璀璨派對！
澳門國際煙花比賽匯演5個最佳煙花觀賞點👇👇👇
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接下來，要講重點啦，快拿出筆記本！除了熟悉的旅遊塔旁，大家可前往下列5個設有音響系統的最佳觀賞點，享受熱鬧又浪漫的晚上！
1. 澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區
第一個是澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區，附近有一個很大的親子免費遊樂園，是帶孩子觀賞煙花的絕佳地。
附近巴士站：M257-新口岸/文化中心、M259-孫逸仙大馬路/金沙
2. 澳門科學館海堤
澳門科學館海堤位置寬闊，沒有高樓遮蔽，可以遠眺澳氹大橋和橫琴。
附近巴士站：M266-澳門科學館、M259-孫逸仙大馬路/金沙
3. 沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）
沙格斯大馬路視野開闊，從不一樣的角度欣賞煙花。
附近巴士站：M263-仙德麗街、M262-城市日大馬路/波爾圖街
4. 南灣・雅文湖畔
南灣・雅文湖畔附近有文創店有美食，可以邊吃邊看，是休閒舒適的煙花觀賞地。
附近巴士站：M187-區華利前地、M179-巴掌圍
5. 氹仔海洋大馬路
氹仔海洋大馬路與旅遊塔隔海相望，視野開闊，可以180度無死角欣賞煙花。
附近巴士站：T431-西灣大橋/海洋大馬路、T430-海洋花園/玫瑰苑
每年的澳門國際煙花比賽匯演都會吸引無數人的目光，你打算和誰約起去看煙花？
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