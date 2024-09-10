澳門「免費煙花」一連兩晚發放　5個最佳觀賞點連交通資訊攻略

第32屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月14日（六）正式開鑼！

而日前因天氣原因延期的俄羅斯和法國兩場煙花匯演，也將安排於9月15日晚舉行！

一場「火樹銀花」盛宴將點亮澳門夜空。



澳門兩晚煙花上演時間，同樣為晚上9點和9點40分，每場時長約18分鐘。

夜空中一朵朵盛開的巨型花朵，色彩斑斕，璀璨奪目，紅如烈焰、粉若雲霞、紫似夢幻，照亮了整個黑暗的天幕。

這個周末，連續兩晚，準備好你的眼球，讓我們一起倒數，迎接這場金秋最浪漫的璀璨派對！

澳門國際煙花比賽匯演5個最佳煙花觀賞點👇👇👇

第32屆澳門國際煙花比賽匯演5個最佳煙花觀賞點（深圳攻略通提供）

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接下來，要講重點啦，快拿出筆記本！除了熟悉的旅遊塔旁，大家可前往下列5個設有音響系統的最佳觀賞點，享受熱鬧又浪漫的晚上！

1. 澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區

第一個是澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區，附近有一個很大的親子免費遊樂園，是帶孩子觀賞煙花的絕佳地。

附近巴士站：M257-新口岸/文化中心、M259-孫逸仙大馬路/金沙



2. 澳門科學館海堤

澳門科學館海堤位置寬闊，沒有高樓遮蔽，可以遠眺澳氹大橋和橫琴。

附近巴士站：M266-澳門科學館、M259-孫逸仙大馬路/金沙



3. 沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）

沙格斯大馬路視野開闊，從不一樣的角度欣賞煙花。

附近巴士站：M263-仙德麗街、M262-城市日大馬路/波爾圖街



4. 南灣・雅文湖畔

南灣・雅文湖畔附近有文創店有美食，可以邊吃邊看，是休閒舒適的煙花觀賞地。

附近巴士站：M187-區華利前地、M179-巴掌圍



5. 氹仔海洋大馬路

氹仔海洋大馬路與旅遊塔隔海相望，視野開闊，可以180度無死角欣賞煙花。

附近巴士站：T431-西灣大橋/海洋大馬路、T430-海洋花園/玫瑰苑



每年的澳門國際煙花比賽匯演都會吸引無數人的目光，你打算和誰約起去看煙花？

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