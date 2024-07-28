深圳美食｜網紅毒菇「見手青」滑嫩多汁　必點野生菌石鍋雞火鍋

作為蛇口的一張旅遊景點，海上世界的玩樂方式有很多種。



白天，在海邊棧道上欣賞清澈透亮的果凍海，在隔山望海的小資咖啡館「飲啖啡」，在臨海而建的展覽館「感受藝術」……這裏是都市靈魂的棲息地。

夜幕降臨，華燈初上，360°全景主題音樂水秀點亮了明華輪，伴隨着旋律的起伏，噴泉的舞動，多姿多彩的夜生活開始甦醒。

+ 1

欣賞完美景，自然味蕾也得照顧到。今天要去的這家店，有着超絕度假生態風，240°觀景視線，一覽海上世界夜景，超適合約會、聚餐或宴請……

它就是深圳人排隊吃的全國首創野生菌專門店，野生菌火鍋「開窗」品牌——「蘑界」。

而且正值盛夏，野生菌開始進入了最佳賞味期，首批雲南鮮菌已經空運到店，就連「見小人」的見手青都就位了，實現野生菌自由的機會來了！

見手青火鍋真的來了，野生菌賞味攻略

還沒進店看菜單，就被一冰櫃大自然的饋贈吸引住了！白葱菌、美味牛肝菌、雞油菌、老人頭、雞樅菌……鮮菌們還粘着泥土，散發着山林的氣息，如同微縮版「野生菌宇宙」，很多菌類在別的店都吃不到。

這些菌子都是採摘自雲南1500-3000米海拔的高原地區，再由蘑界採購大隊前往當地精心挑選，凌晨坐飛機直接空運到店，現點現切，保證客人能吃到最新鮮的當季菌。

現熬菌湯，第一口鮮

野生菌的吃法很多，最能體現野生菌鮮味的當屬火鍋了~

蘑界的「高原野生菌土雞湯」，是用十餘種名貴乾菌+300天成年老土雞每日現熬3小時的湯底，整個空氣中都瀰漫着鮮美的滋味，夠馥郁夠鮮甜，每一口菌香味十足。

盛湯所用的墨脱石鍋，來自西藏，是由南迦巴瓦峯下雅魯藏布江山崖的天然皂石開鑿而成的，富含微量元素，是中國非遺產品之一。

涮煮菌菇，第二口鮮

1. 見手青

沒有嘗過見手青的夏季是不完整的。這個吃了可能會喜提「科幻大片」視覺享受的網紅菌子（放心，服務員會幫你煮熟，不會讓你見小人），一切立馬變藍，可見其新鮮程度。雖然長得奇特，但口感滑嫩多汁，質地軟而有韌性，搭配店裏的特調醬料更絕！

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2. 黃牛肝菌

在牛肝菌菌類中，黃牛肝菌的菌體是相對肥厚粗壯的，菌香味會更濃厚些，又因極高的營養價值和藥用價值深受大家的喜愛。涮煮熟後的黃牛肝菌口味香甜，吃着更有肉香。

3. 10餘種當季鮮菌

入口有淡淡的堅果香的美味牛肝菌，口感爽滑細膩自帶清香的青頭菌，長得像喇叭花的雞油菌、清甜脆嫩的雞樅菌，全部菌子一起下鍋煮熟，每一個品種都發揮着自己的特色，越吃越上頭！

下山林土雞，第三口鮮

散養150-180天正宗山林土雞，下鍋6分鐘即可出鍋。

肉質彈牙帶點嚼勁，肉香味濃，還帶着菌湯的鮮美，廣東人認證的「雞有雞味」！

沒有一種菌能逃過這家店

1. 菌子刺身：刺身金耳菌

生吃菌子，聽起來就有點瑟瑟發抖！但當你嘗過這道「刺身金耳菌」，你肯定會被驚豔到，切片後的金耳菌滑溜溜滴，筷子根本夾不住，蘸點芥辣醬油入口，Q彈清爽，有種吃三文魚的錯覺~

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2. 涼拌菌子：芥辣紅乳菌

低調冷門的紅乳菌，也是牛肝菌家族的一員，外觀顏色如牛肝般鮮紅，肉質極其細膩嫩滑，加上特製醬汁涼拌，辣中帶香，巨開胃！

3. 菌子炒飯：火腿野生菌炒飯

就像椰子雞必配煲仔飯，吃野生菌土雞火鍋總不忘點上一份火腿野生菌炒飯。切塊的雲南火腿、野生菌、與稻花香大米大火爆炒，粒粒分明；火腿的油脂香與清新的菌香，一口接着一口根本停不下來。

4. 還有涮菜和小吃

樟樹港辣椒蝦滑

將蝦滑塞進「辣椒界愛馬仕」樟樹港辣椒中，讓原來鮮香彈牙的蝦滑多了一分辣椒的清香，豐富了口感層次，加上菌湯的洗禮，鮮味更突出。

澳洲270天谷飼安格斯保樂M3＋

店內的肉菜選擇也蠻多的，我點的這份M3+澳洲肥牛，絕美雪花紋理，脂肪均勻地分佈在肌肉組織中，只需在菌湯鍋裏涮幾下，更加襯托出牛肉的香氣~

還有貴州脆毛肚、王大爺熱滷、蔬菜籃子……

這個盛夏，來蘑界嚐嚐美食

蘑界在深圳已有5家門店，一店一主題。

這次我們光顧的海上世界門店以「沙漠營地度假風」為設計理念，極簡大地色的內飾，用高原生態的獨有石材打造的「雲南五彩石牆」和「貴州青石地板」，隨處可見的令人身心舒暢的綠植仙人掌，自然之味盡顯。

+ 1

日落後，遮陽傘下的小燈亮起，户外小庭院立馬變得浪漫起來，在綠植的掩映下用餐，清涼的海風相伴，望着海上世界星光點點，一切浮躁都緩解了，吃飽喝足還可以到樓下的集市街區消消食~

蘑界·野生菌石鍋雞

海上世界店

地址：南山區工業二路海上世界船尾廣場1棟301

交通：地鐵2號線海上世界站A出口步行300m

營業時間：週一至週日 11:00-21:30

聯繫方式：17722830073



華僑城店

地址：南山區香山東街華僑城東部市場3樓02室

交通：地鐵1號線僑城東站A出口步行850m



卓悦中心店

地址：福田區卓悦中心東區L2層L240

交通：地鐵1號線崗廈站B出口步行70m



中航城店

地址：福田區中航路1號中航城君尚購物中心L5

交通：地鐵2號線華強北站C出口步行320m



深業上城店

地址：福田區深業上城3樓小鎮T3080

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站出口步行700m



珠海首店

地址：珠海市香洲區九洲大道西與白石路交匯處富華里購物中心2棟101



武漢首店

地址：武漢市武昌區武昌萬象城L5層L5069



廣州首店（即將開業）

地址：廣州天河路220號天環廣場B2層



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