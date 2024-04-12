深圳龍華｜觀瀾7間美食打卡　網紅椰皇凍、手工貝果、國潮咖啡店

深圳龍華區觀瀾，一個被低估很久的地方，小眾咖啡館、藝術村、古村落，越來越多好玩的地方被發現，也正在悄悄火起來。



今天，帶你發現觀瀾。

漫遊觀瀾．美食篇

1. 僑鄉：觀瀾必打卡的TOP1甜品店

僑鄉很早就在觀瀾出名了，作為最具代表性的甜品店之一。它幾年前從一款桃膠椰皇凍開始走紅。不管去多少次，都依然推薦嘗一口他們的椰皇凍，輕輕地一挖，桃膠滿到能溢出來。

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除了甜品之外，這裏還有正餐、小吃、乳鴿等等，產品越來越豐富，早就成為周邊街坊的吃飯和下午茶中心。

僑鄉

地址：龍華區觀瀾街道新瀾社區萬安堂村45號

營業時間：10:30-22:30



2. 覓食家：開門營業，外賣跑腿一直沒停過

覓食家也是觀瀾很網紅的甜品店，主打的是糯米糍、缽仔糕、蘿蔔粄各式特色小吃。

每天開門營業，基本上都是從福田、南山等地方來的跑腿聚集。

覓食家

地址：龍華區觀瀾大道吉盛廣場1-4層民樂福購物廣場F1

營業時間：10:30-22:30



3. 行運SuperLUCKY：寶藏社區烘焙館TOP1

行運是觀瀾少有的、比較有特色的麵包烘焙店，藏在巷子裏。

門店不大，木質的桌椅，一整個麵包櫃，甚是温馨，像是從日漫裏走出來的烘焙小店。開一年多，現在已經是觀瀾TOP1了。

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他們家麵包每天手工現做，進門就能聞到剛出爐的麵包香，超級幸福。

貝果是招牌，也推薦入手蜂蜜小麵包、斑斕吐司，都非常好味。很多人還會線上叫外賣跑腿，全城都能配送哦。

行運SuperLUCKY

地址：龍華區食品路華萊士斜對面

營業時間：10:00-21:00



4. 皆得所願國潮咖啡館：藏在觀瀾古墟里的國潮風咖啡館

這家能「祈願」的國潮風咖啡館，將書法、祈福和咖啡結合了起來。

開在古墟里頭，更是古香古色。

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每一款咖啡都有獨特的祝福含義，還是蠻有趣的。聽説，現在也有很多香港人都特地跑去打卡。

皆得所願國潮咖啡館

地址：龍華區沿河路觀瀾古墟西門街23-25號

營業時間：10:00-19:00



5. 樂福樓客家小吃店：去年剛開的客家傳統小吃

在觀瀾古墟里逛累的話，不妨來這家小店坐坐。

客家傳統小吃店，比較推薦馬蹄糕，QQ彈彈，甜而不膩。

樂福樓客家小吃店

地址：龍華區觀瀾古墟新東街24號

營業時間：10:00-19:00



6. 半唐番·廣式咖啡：觀瀾老街裏的廣式咖啡

半唐番雖然藏得深，卻小有名氣，我也老早就加入了收藏夾。

它開在僑鄉旁邊，主打的是廣式咖啡，將很多廣式飲品和咖啡結合一起。

龜苓膏拿鐵、金不換冰美式都是十分有特色的，可以淺嘗一下。

半唐番·廣式咖啡

地址：龍華區萬安堂村38號(萬安堂村祠堂旁)

營業時間：12:00-21:00



7. 慈隱別院：鰲湖藝術村裏的「世外桃源」

稻草屋頂、小石階、鳥語花香，這裏就像是一個「世外桃源」。主理人租下這塊地方，打造了一個屬於他們自己寧靜的世界。

逛累了藝術村，就可以來這裏點上一壺茶，享受安逸的時刻。這裏，也是一個書法交流所。

慈隱別院

地址：龍華區鰲湖藝術村啓明街214號

營業時間：10:00-23:30



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