澳門輕軌最新橫琴線通車　票價路線運營時間懶人包　連接氹仔線

澳門輕軌橫琴線已經正式通車！來往橫琴和澳門，更方便啦~



澳門輕軌橫琴線，正式運營！

12月2日13時11分，隨着首班載客列車從澳門路氹城「蓮花站」準時駛出，備受期待的澳門輕軌橫琴線正式投入運營，為澳門居民與往來旅客提供了更為舒適、快捷的跨境出行新選擇。

澳門輕軌橫琴線通車，全程只有蓮花和橫琴站兩個站。（澳門公共建設局圖片）

輕軌橫琴線連接澳門與橫琴粵澳深度合作區，全長約2.2公里，其中隧道段約900米，設有「蓮花站」和「橫琴站」兩個車站。

線路採用單向行車軌道，全線行車時間約2分鐘，班次約6分鐘一班。



澳門輕軌橫琴線乘坐須知

1. 輕軌票價

目前，乘坐輕軌橫琴線時，乘客可於車站的客戶服務中心購票，澳門輕軌接受澳門元現金、信用卡以及支付寶、微信等電子支付方式。

值得注意的是，因「蓮花站」與「橫琴站」之間的跨河路段在車資計算時按兩站計，成人單程票定價為澳門幣6元。若使用澳門輕軌通，票價則為澳門幣3元。

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2. 運營時間

澳門輕軌橫琴線運營時間為周一至周四6時30分至23時15分，周五至周日及公眾假期則延長至23時59分。通車後，澳門輕軌公司將應需求增加列車卡數和班次，保障乘客的出行順暢。

輕軌橫琴線開通意義

對於跨境出行的旅客而言，輕軌橫琴線的便利性尤為突出。

需要經橫琴口岸通關前往內地的乘客：

可乘坐澳門輕軌橫琴線列車，由「蓮花站」經過位於十字門水道的河底隧道，約兩分鐘就可到達位於橫琴口岸澳門口岸區的「橫琴站」，乘客出站後便可輕鬆步行前往橫琴口岸的離境大堂。



需要經橫琴口岸通關前往澳門的旅客：

可乘坐輕軌橫琴線，通過「蓮花站」的轉乘通道乘坐「氹仔線」前往澳門各個地方。



澳門輕軌橫琴線通車後，大家進出橫琴口岸有了另一便捷、高效的交通新選擇，將有利於澳門融入粵港澳大灣區「一小時生活圈」！

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