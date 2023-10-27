深圳美食｜南山版「深夜食堂」日式居酒屋　一人經營氛圍感滿分

「每個城市，都有自己的深夜食堂。」

「每個深夜，都有屬於它的故事。」



夜深之時，掀開簾布，彎腰進入到「不破萬作．深夜食堂」這個略顯低矮的空間，室內像是完全把日劇《深夜食堂》搬過來一樣，置身幽柔光影和滿牆懷舊物件中，讓人彷彿穿越到了日本街頭巷尾的居酒小屋。

日劇同款「深夜食堂」 開在深圳南山

店內陳設和劇中相似，中間一張U形木質吧枱，十來個座位，佔據了大半空間，狹窄過道只夠側身而行。工作日夜晚，零散幾位客人圍坐而食，下班後的疲倦也在交談聲、電視聲中消逝。

一人經營，近距離服務顧客

店內只有老闆一人，無事時便在吧枱中歇息。客人與老闆僅一桌之隔，能近距離交流，但大家幾乎都沉浸於享受美食，或與友人閒聊，老闆充當沉默背景，安靜話少，「把空間留給客人，大家自在舒適就好。」

不固定餐牌，每個季度更新

菜品種類不多，餐牌按季節更新。在保留一些熱門菜式的同時，老闆還會根據當季特色上新一些創意料理。

日式家常料理，不多但精👇👇👇

+ 5

1. 芝士牛丼飯 チーズ牛丼

剛上桌是芝士牛丼飯的最佳賞味期，趁熱將芝士攪拌，爆拉絲爆奶香，把人迷得心癢難耐。有了厚厚芝士的加持，米飯也被烘托地滑嫩無比，牛肉醬香味濃，份量也很到位。

2. 芝士大阪燒 チーズお好み焼き

老闆對cheese是真愛，經典小吃大阪燒，也蓋上了芝士「被子」。蔬菜麵餅煎至兩面金黃，加上板燒醬、沙拉醬和海苔粉，最後將木魚花鋪滿，日劇日漫中出鏡率極高的大阪燒便大功告成啦。

料理很家常，但其中加入了老闆的小心思。區別於以全麵粉製成的大阪燒，他在麵粉中加入了薯仔泥。

「這是改良的第六版，經過顧客認證的。」夾它需要考驗筷子功，軟綿綿，奶呼呼，口感也極為綿軟細膩，裏頭還夾雜着蔬菜的脆。

3. 和風雞肉炒烏冬 うどんの炒め物

烏冬麵也是老闆中意的寶貝，喜歡鹹口一些的就選炒烏冬，雞肉很嫩很大塊。個人感覺口感無功無過吧，趁熱吃會更美味些。

4. 芝士蛤蜊湯烏冬 チーズあさりスープうどん

我更推薦湯烏冬，攝影師也對它很好評。奶油烏冬加蛤蜊，是老闆的自創。蛤蜊是鮮的，湯底比Dove還絲滑，芝士融進其中，一吸一滑溜進胃裏。冬日夜晚，來一口熱騰騰的奶油湯，舒服得很。

日式小吃，推薦這幾款👇👇👇

+ 3

1. 柚子醬雞脆骨 鶏とカリカリの柚子漬け

老闆調製的柚子醬裹住粒粒雞脆骨，新奇搭配相當不賴。用煎不用炸，更好地鎖住了汁水。剛出鍋時品嚐，柚子醬的香味會更突出，雞脆骨脆彈有嚼勁，溢出一絲甜，嘎嘎香。

2. 酒蒸蛤蜊 あさりの酒蒸し

劇中同款的酒蒸蛤蜊，蛤蜊新鮮清甜，沒有腥味，湯底融合了蛤蜊的鮮和些許酒香，但酒味很輕很輕，慢慢地過渡到喉中。

3. 不破蒜味炸雞塊 唐揚げ

炸雞塊外層的粉感較輕，蒜味不算特別突出，好在雞肉嫩滑，入口能感受到它的汁水豐腴。搭配菜絲和醬，中和油膩感。

4. 章魚紅香腸／梅子酒 軽食とお酒

章魚紅香腸，這裏也能吃到啦，要是口感再脆些會更加分。如果和好友前來，點壺清酒小酌，也是不錯的選擇。

「下次再會」 平凡溫暖美味

店內空間不大，客人要是多些，甚至可以稱得上狹小。但目光所及，氛圍感拉滿。漆紅桌椅、泛黃牆紙、紙糊吊燈、極具年代感的小擺飾……一物一件，都是老闆細心尋來的。

+ 1

「不做外賣、不打包、不預定，寧願不要客流，只接受堂食。」

「美味需要在最合適的時間裏品嚐。」



踏着月光走進小店，清酒佐餐，食物味美，不管是一人食一人放空，還是三兩好友圍坐輕談，很喜歡這種自在的氛圍。這是留給自己的閒散時刻，疲憊在無形中消弭，每個人都能回歸真實的自己。

不破萬作．深夜食堂（南山店）

地址：深圳南山區南山大道工業村6棟1層101號

交通：深圳地鐵12號線中山公園站A出口，步行430m

營業時間：17:30-24:00

電話：13430848212

參考人均：96元／人



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】