深圳南山美食｜南頭CP值高13家推薦：腸粉粿條缽缽雞牛腩撈麻辣燙

去深圳南頭吃起來！

好吃的南頭，今日推薦13家店。



深圳南山南頭美食推薦

1. 元記腸粉美食店：每天賣出200+份的石磨腸粉

南山大新新村，對於其他區的人來説比較偏遠，但在這裏也是充滿着人間煙火氣，藏着許多南山人情懷的地方，範叔的店就藏在這裏，尋找它也不算容易，要拐幾個小巷子才能發現。

範叔自己每天都要早起磨米漿，準備食材。店裏共有20+款腸粉，輪番點都吃不膩。

粉皮薄而透，醬汁都是秘製的，有點廣式腸粉的感覺；料給得也特別豐富，總之性價比很高。

元記腸粉美食店

地址：南山區南頭街道大新新村102-8棟

交通：深圳地鐵1號線大新站A出口，步行290m

營業時間：07:00-13:00，18:00-21:30



2. 海蘭清補涼：深圳最早一批做海南醃粉

海蘭清補涼，一家開了10+年的小店，算是深圳最早一批在深圳做海南醃粉的，深圳海南老鄉都愛來。

海南醃粉米香味足，掛汁能力max，嗦起來比螺螄粉還得勁嘞。

還有店裏的清補涼也廣受好評，我強推15元的椰汁清補，料多新鮮！一口醃粉，一口清補涼，沒錯這就是海南人簡簡單單的幸福。

海蘭清補涼

地址：南山區義學街四坊9-3~4號鋪

交通：深圳地鐵12號線中山公園站A出口，步行370m

營業時間：11：00-23:30



3. 姐夫家·老瀋陽麻辣燙：必須嚐嚐的東北老式拌飯

新開不久的姐夫家也是藏在南頭古城裏，店裏只賣3種類型的東西，東北拌飯、瀋陽麻辣燙和瀋陽炸串。

東北拌飯和韓式拌飯有點相似，最具靈魂的是老闆自製特調的醬汁了，將溏心蛋、配菜、醬汁和米飯均勻攪拌，讓每一粒米都沾上獨有的香氣，直接開炫。瀋陽麻辣燙也很推薦，微微辣就已經足夠有味兒了！

姐夫家·老瀋陽麻辣燙

地址：南山區義學街與南山大道交叉口正西方向70米左右

交通：深圳地鐵12號線中山公園站D出口，步行320m

營業時間：11:00-14:00，18:00-21:00



4. 謝好煎餅：南山人的高質量煎餅

開在學府路小巷子裏的煎餅店，簡直就是南山人的寶藏。

從小推車擺攤到門店，都是為了滿足大家的胃口，一份10元的煎餅，讓許多人天天蹲着等開門。

剛做好的雜糧煎餅趁熱吃口感最佳，一口下去多種口感，煎餅略微脆感，帶有韌勁，薄脆酥脆，海帶爽脆，酸豆角酸爽... 簡簡單單，就能填滿你的胃。

謝好煎餅

地址：南山區南山街道荔芳社區學府路荔芳村A棟135-1

交通：深圳地鐵11/12號線南山站G出口，步行370m

營業時間：11:00-24:00



5. 胖明粉館：深圳TOP1的螺螄粉

胖明粉館，在深圳早已小有名氣，之前是在石廈，現在也有分店來到了南頭。

他們家更偏向是廣式口味螺螄粉，門店還沒到飯點的時候就經常要排長隊。招牌螺螄粉、生炒螺螄粉，都是店裏的招牌，極具鹹香鮮辣為一體。

誰還能想到，當初他們家是靠一碗木薯糖水出圈的呢。順便再嚐嚐老友粉、酸嘢、冰豆花特色，瞬間滿足。

胖明粉館

地址：南山區田廈社區常興路115-5

交通：深圳地鐵1/12號線桃園站C出口，步行420m

營業時間：11:00-次日02:00



6. FUKU海鮮餃子小酒館：有氛圍感的東北餃子館

開在南頭街道邊的FUKU海鮮餃子小酒館，也是比較有意思的，讓人很難想象得到這是一家賣餃子的小酒館。

我們這次試了一下菜單上推薦的獨家的帆立貝柱海帶芽餃子。

每一顆元寶餃子上都會配以一大粒帆立貝柱，搭配山葵醬和自製的海鮮醬油食用，和平時吃的餃子口感都不太同。還很推薦蝦米瑤柱葱油拌麵和話梅青梅烏梅漬小番茄，都是比較受歡迎的小菜。

FUKU海鮮餃子小酒館

地址：南山區荔香源小區首層1號商鋪

交通：深圳地鐵12號線南頭古城站A出口，步行610m

營業時間：11:30-14:30；17:30-次日00:30



7. 南宏新亨粿條：深圳很少見的潮汕炒糕粿

説到潮汕的粿條，一定少不了新亨的，南頭的這家開了近10年的時間，跟老家的味道不相上下。

深圳很少見的炒糕粿，在這裏也能吃上。

+ 3

糕粿炒到外表焦香，咬下去DuangDuang的糯糯的，舌尖像是打翻了米漿，米香在嘴裏流竄，鹹香之中夾雜韭菜的香氣。當然，店裏還有很多潮汕特色菜，炒粿條、蠔仔烙、和各式私房菜，一頓吃到爽。

南宏新亨粿條

地址：南山區南頭街道常興路南頭辦綜合樓1樓20號

交通：深圳地鐵1號線桃園站B出口，步行520m

營業時間：11:00-14:30，17:00-22:00



8. 鄧家傳文糕點店：客家糯米糍的「鼻祖」

30多年的老字號——鄧家傳文糕點店，名氣可是一直傳遍了整個深圳！

他們家沒有太多花裏胡哨的口味，只堅持做客家傳統糕點，糯米糍、各式各樣的茶果、每天都吸引很多人來打卡。

+ 2

還記得當年沒開來市區時，為了這一口糯唧唧，驅車30公里、跑腿費再高也要吃！

鄧家傳文糕點店

地址：南山區南頭中山南街73號

交通：深圳地鐵12號線中山公園站D出口，步行690m

營業時間：10:00-22:00



9. 國記正宗海南粉：深圳為數不多的正宗海南粉

國記正宗海南粉，小小的門店，開的有點偏，是海南老鄉的聚集地。店裏主打的就是一款海南粉，一粉兩吃。

食材都是從海南老家運過來的，細軟順滑的米粉，獨家秘製的醃粉滷汁，再配上9種小料，有乾醃和濕醃兩種吃法。將配料、滷汁和米粉共同攪拌均勻，讓每根米粉上都掛滿了滷汁，一下嗦溜進口，涼涼的、濃郁卻又帶着點甜味的充斥在口腔中，夾雜着各種配料，是很豐富的口感，讓人嗦到根本停不下來。

國記正宗海南粉

地址：南山區桃園路前海花園1棟242號

交通：深圳地鐵1號線大新站B出口，步行140m

營業時間：08:00-23:00



10. 稻香軒桂林米粉：開了10+年的最好吃的桂林米粉

開在地鐵出口的這家桂林米粉，也有10+年了，附近的店面換了又換，只有它還穩定不倒，還被大家稱為是「最好吃的桂林米粉」，也是打工人的食堂。

這裏是正宗的桂林米粉吃法——乾撈。

滷粉送上桌時還會配一碗湯，小菜配料自助，加完小菜將滷粉拌均勻就可以開嗦，最後再喝湯才算是完整的步驟。滷粉嗦起來滑溜溜的，最重要的是便宜大份。

稻香軒桂林米粉

地址：南山區桃園路232號

交通：深圳地鐵1號線大新站B出口，步行20m

營業時間：07:00-次日01:00



11. 松小芙·鬆餅·舒芙蕾：梳乎厘鬆餅專門店

一家非常温馨的梳乎厘、鬆餅專門店也終於開到了南頭。

松小芙家的梳芙厘，每一款都精緻得讓人不捨得破壞。

口味選擇豐富，吃起來很綿軟，推薦提拉米蘇梳乎厘，是他們家的招牌之一噢！這裏還能吃到熱香餅，軟乎乎的口感，看着緩緩流下的楓糖漿，口水也要跟着流下來了！

松小芙·鬆餅·舒芙蕾

地址：南山區南頭古城春景街一坊10號101

交通：深圳地鐵12號線中山公園站D出口，步行730m

營業時間：10:30-20:30



12. 牆角角缽缽雞：藏在角落裏的缽缽雞

這家帶着一絲「田園風」的缽缽雞，真的如同名字一般，就開在牆角角里，一不留神就真的很容易就錯過。

缽缽雞分為紅油和藤椒兩種口味，葷素都是一元一串，想吃什麼就自己隨便拿。當然，吃缽缽雞少不了配份冰粉和擔擔麵，巴適得很～

牆角角缽缽雞

地址：南山區學府路荔馨村3棟樓下102號華萃幼兒園旁

交通：深圳地鐵1號線桃園站C出口，步行450m

營業時間：10:30-23:00



13. 好好味面家：20+年的老廣味道

13. 好好味面家：牛腩撈麵，蠔油＋豬油＋自製辣椒醬，吃一口都能回味好久。（ShenzhenWeekly提供）

20多年的老廣味道，這麼多年還是人氣不減。每次都心心念念他們家的牛腩撈麵，蠔油＋豬油＋自製辣椒醬，吃一口都能回味好久。當然，店裏還有其他的廣式風味，都可以嚐嚐。

好好味面家

地址：南山區中山南街南頭古城垣西71號

交通：深圳地鐵12號線中山公園站D出口，步行670m

營業時間：08:30-14:00；16:30-20:30



美食，總是能讓人感到心情愉悦。

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