【翻牆APP推薦】深圳上IG、Whatsapp無難度！3大必裝VPN手機APP

返深圳旅遊已經成了港人的大趨勢，皆因不少平價主題民宿、豪華K房、打卡café還有數之不盡熱點，如趁長假期出行多天，又想keep住打卡分享？少不了要利用VPN翻牆APP，以下3大免費推介，讓你順利用到 Whatsapp、IG，記得出發前先安裝好！

翻牆VPN手機APP提供多個國家的IP地址，讓用家處身內地都可以瀏覽世界各地的網站。（圖：PrivateVPN）

01. VPN Master

同時支援Android、iOS兩個版本，不限流量使用，而且付費後還有多個國家可以選擇，如美國、英國、荷蘭、加拿大、印度、新加坡。就算是免費版亦可使用隨機國家，但廣告有點多，不過勝在連線夠穩定，大概5 - 8秒已經連線成功，如要長期上網可考慮加入VIP。

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02.快帆VPN

有效快速繞過國內網路限制，提供國外多個地點選擇，讓大家可以在大陸地區高速且無限制瀏覽各地的網站，此APP更針對亞洲使用者，連線加速效果是不少網民讚賞的地方。同樣支援iOS、Android版本，而且更有Windows、Mac桌面版，就算是在大陸公幹同樣沒有問題。

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03.ArkVPN

雖然ArkVPN沒有流量限制，卻有限使用時間，新使用者基本上有5小時的免費使用時間，只要在APP內一按「Get daily bonus」，就可額外「賺取」20分鐘的免費使用時間。即每天可免費使用約5小時20分鐘。建議開啟 VPN 翻牆後，注意一下使用時間，如沒有必要可先關掉。

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