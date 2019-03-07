【LEGO迷注意】傳LEGOLAND室內主題樂園進駐香港 　2019年底開業

深受大人小朋友歡迎的LEGO樂高樂園有望登陸香港！LEGOLAND業務公司Merlin Entertainment在招聘網站LinkedIn登廣告，並預告香港LEGOLAND Discovery Center有機會於2019年年底開幕，LEGO迷今後不用到東京都有機會玩得到了！

香港LEGOLAND Discovery Center正式請人！

主打家庭客的室內樂高主題樂園LEGOLAND Discovery Center，以東京及大阪最為人所熟悉，不過樂園亦在北京、瀋陽及上海插旗。日前樂園為香港帶來好消息，LEGOLAND業務公司Merlin Entertainment於招聘網站LinkedIn登廣告，正在招騁General Mangaer一職，相信事成的話，香港LEGOLAND Discovery Center室內主題樂園將於2019年年底開幕，屆時肯定成為人氣地標！

按圖查看更多LEGOLAND Discovery Center亞洲區消息

大阪LEGOLAND Discovery Center相信fans們不會陌生。（圖片來源：Legoland Discovery Center＠facebook）

超好玩合家歡人氣設施

唔講唔知，室內樂高主題樂園LEGOLAND Discovery Center須由大人陪同小朋友進場，場內設有多個親子設施，包括招牌、由幾百萬塊LEGO砌成的超級迷你世界MINILAND、LEGO工廠巡禮 Factory Tour等，希望香港都有得玩啦！

按圖查看更多必玩遊樂設施