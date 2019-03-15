【環遊世界】全球Top15航空公司　聯合航空、全日空、阿聯酋上榜

航空業界的發展非常迅速，隨着業界的擴展，我們乘搭飛機就可以去到世界各地，拉近了世上所有人的距離。最近，國際飛行數據公司OAG統計了各大航空公司的可載客量，得出全球頭15位最大型的航空公司，當中有不少港人較為熟悉的公司，一起來看看吧！

01. 美國航空

美國航空（American Airlines）是全世界最大的航空公司，為寰宇一家航空聯盟的創始成員之一。通航點達350個城市，遍佈50多個國家。作為全球最大的航空公司，美航的機隊最大，共有956台飛機，可載客量更高達逾2億5千萬（確實數字為 256,928,663）。

第1位｜美國航空 American Airlines（圖片來源：businessinsider）

02. 達美航空

達美航空（Delta Airlines） 是美國另一間大型航空公司，是天合聯盟創始成員之一，在全球57個國家擁有超過247個航點。達美航空旗下有879台飛機，可載客量高達逾2億3千萬（確實數字為 233,758,798），是全世界第二大的航空公司。

第2位｜達美航空 Delta Airlines（圖片來源：businessinsider）

03. 西南航空

第3位是同樣來自美國的西南航空（Southwest Airlines），有別以上航空公司，西南航空是間廉航公司，最主要飛美國國內航線。西南航空旗下擁有749台飛機，可載客量高達逾2億（確實數字為 209,526,838）。

▼按圖查看4-15位（全日空、阿聯酋都榜上有名！）

第3位｜西南航空 Southwest Airlines（圖片來源：businessinsider）