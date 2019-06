【科爾馬】哈爾移動城堡取材景色　童話結合典雅的旅遊勝地

歐洲的童話小鎮令人心神嚮往,但因為大多數人會想參加熱鬧的聖誕市集,所以有種季節限定的感覺。不過,我今次去了科爾馬(Colmar)後就對童話小鎮改觀了,原來其他日子去也可以好「夢幻」的!

我從科爾馬站出發,在入市中心前,能見到歐洲常見的週末市集和旁邊公園的一大片草地,散發着法式的悠閒生活氣息。我走着走着,還不經意遇到華麗的旋轉木馬,雖然並未開放,但已喚起我小時候看法國電影的一片憧憬。

「人頭屋 」(Maison des Tetes)的多達一百多個賣藝者臉譜的立體浮雕。(作者提供) 在科爾馬一日遊的第一站,我先到了建於1609年的「人頭屋」(Maison des Tetes)前,看那多達一百多個賣藝者臉譜的立體浮雕。近看各有特色,都是不同的表情,甚為有趣,可以模仿它們的表現拍些搞怪照片。「人頭屋」現作為旅館日常運作,所以在門口「打卡」時記得也不要妨礙旅館生意啊。 然後我在「人頭屋 」的對面,偶然發現了一間少被旅遊書介紹的博物館──The Village of Hansi and his Museum。起初留意到這間博物館,都只因為被門外可愛又富有當地特色的卡通人物吸引,否則我應該都不會知道。進去後,便發現在這迷你的博物館,原來收藏了各式各樣關於當地著名藝術家Jean-Jacques Waltz(1873─1951)的作品。

博物館名字的「Hansi」是Jean-Jacques Waltz創作時的暱稱。Hansi對他的家鄉科爾馬有着一份情意結,故他把大量亞爾薩斯(Alsace)地區的特色和傳統融入於其作品,例如人物服飾,亦同時對德國的戰時侵略多次公開批評和諷刺,更因此數次入獄。我最深刻的是他在1939年德國宣戰時從科爾馬逃至法國南方,只可在火車上創作的模擬場景,沒想到和平友愛的卡通人物背後有那麼沉重的歷史。在探索Hansi的生平的同時,亦認識了更多當地歷史和民族特色。

我離開The Village of Hansi and his Museum後的下一站便是恩特林登博物館(Musée d'Unterlinden)。這間博物館藏品豐富,藏有自中世紀至近代的藝術作,當中以多幅板畫拼接的伊森海姆祭壇畫(Retable d'Issenheim)和表達反戰訊息的畢卡索名畫格爾尼卡(Guernica)為名。而修道院改造而成的博物館建築亦別具風格,有種神聖又古樸的氛圍。

科爾馬其實也是雕塑家巴特勒迪(Frédéric Auguste Bartholdi, 1834-1904年)的出生地。也許你會對此名字感到陌生,不過為世所知的美國紐約的自由女神像,正是他所造,故不少人聞名而來,地面上更有不少標誌提示往其博物館的方向。我沒有特地買門票入去,參觀外面的雕像已能感受一絲自由女神像的風采。

下一站便是我等待已久的普菲斯特屋(Maison Pfister)啦!那裏正是宮崎駿導演的《哈爾移動城堡》(ハウルの動く城)的取景地。滿懷童真的我一看到,便雀躍地對比電影畫面和實際建築,這樣已令我樂不可支了。其實建築物除了是動畫電影的靈感來源,亦是早建於文藝復興年代的住宅,而其牆畫描繪了一些宗教、寓言人物和德國皇帝等。

我一日遊的最後一站就是被譽為「小威尼斯」的一個美輪美奐的運河。繁花似錦的美景配合流水潺潺,怎樣拍照也是美,令人不禁錯覺置身於童話國度之中。有些旅客更乘着小舟,奢侈地讓雙眼飽覽沿途美景盛宴。

我在往車站的回程,看着科爾馬街道旁色彩繽紛的可愛小屋子,腦海裏滿是童話式的幻想,要返回「現實」有着各種不捨。

你如果想要一個放鬆又能大開眼界的短期歐洲旅行,可以試探索歐洲童話小鎮科爾馬,踏上時光之旅,重拾對童話的憧憬!

