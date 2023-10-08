東京美食｜柴魚食堂職人柴魚片飯專門店　JR山手線近涉谷站附地址

日本職人的認真態度與細緻精巧的工夫讓人敬佩，而這也在料理上充分體現，你可以在日本找到猶如藝術品的壽司或是和菓子，但沒想到就連簡單的柴魚片飯都有一番學問。

這次我到訪了涉谷（澀谷）現在最人氣的早餐店「かつお食堂」（柴魚食堂），那裡的店主對柴魚片的熱愛程度可算「變態」，讓人重新認識到日本料理的原點。



我是從日本電視節目《Seven Rule》的訪問知道「かつお食堂」，其後店主也上很多綜藝節目，所以於日本人間很有名，就連我去剪髮都聽到旁邊的日本人在聊這家店。雖然一直很想一訪，但「かつお食堂」的開店時間不定，通常會在一週前於Instagram上公佈，而且在早上9至10點左右開店，對於我這種貪睡的人，真是一大難題。

因為某天剛好早上有要事出門，終於藉機前往「かつお食堂」去。這天的開店時間是早上10點，而我到達的時間是10:45，現場已有約20人左右在排隊，聽說有些人在開店前就會去排呢。

雖然店內座位不多，加上只有店主一人負責上菜／洗碗／接客，翻桌率是較慢一點，但沒想到我最後等了兩小時才能入座，而且是截止前最後3位客人！

可能看到這裡你會想打退堂鼓，但請看下去，因為這裡可是讓我第一次覺得排兩小時也值得的地方！

好不容易終於能進店，首先店主會給你菜單，不過其實就只有兩款選擇——かつお食堂ごはん（柴魚片飯、味噌湯、漬物及玉子燒）與かつおめしごはん（柴魚片飯、味噌湯、漬物），你還可以加150日元配上精選生雞蛋。幾乎所有客人都點かつお食堂ごはん配生雞蛋，而我也推薦這項。

點完菜後你還需要等一下，因為店主會給你上一課簡單的「柴魚講座」（笑）。在等候時她會給客人一些有關柴魚的書籍或是柴魚娃娃給你解解悶，待她把手上的工作完成後便會開始「上課」。從柴魚的製作方法，太平洋與印度洋、每個釣法的分別，還會介紹製作柴魚的店家（都是拿過獎的老鋪），最後你就可以從她介紹的四款柴魚中挑選一款。

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挑選完畢後，店主會在你面前把原塊柴魚削成薄薄的柴魚片，然後放到熱騰騰的白飯上。滿滿的柴魚片就似一座小山，每一片都有著粉嫩的顏色，還帶有光澤。

首先按店主所說，先直接嚐柴魚片，淡淡的魚香味而沒有腥臭。接著加上特製的醬油，讓味道更提升，沒想到柴魚片、醬油、生雞蛋及白飯這麼簡單的組合會是如此美味，一口接一口的停不了。

吃到一半，店主會追加另一款柴魚片，確實味道是稍有分別。而最讓我吃驚是她給了我一些平常在超市買到的一般柴魚片，不只顏色上完全不同，味道更是完全不同！一般柴魚片的味道更濃，但也有著濃烈的魚腥味，相比下更感受到食堂提供的柴魚片味道細膩。據店主所說，她所供應的柴魚片因為價格昂貴所以在普通超市找不到，所以想要再吃到那份滋味就只能再訪了！

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至於套餐中用上濃郁柴魚高湯製成的玉子燒及材料滿滿的味噌湯也很美味，我點了普通的飯量，但吃完整份套餐感到很飽又滿足！男生的話則可以免費加大飯量。

在用餐的過程中，店主很積極跟客人溝通，像是問你來自哪裡，看什麼知道這家店等等，每位客人聽著彼此的分享，也會笑笑和一起聊天，有著和諧而溫暖的氣氛。雖然店主馬上就會把話題帶到她最愛的柴魚上，但完全不會讓人感到反感，反而很佩服她的熱情，也會覺得學到很多小知識，不知不覺也跟著愛上柴魚了（笑）。

在離開前，店主會讓每位客人說出自己正在努力的事情，說完她便會給你一包柴魚零食小禮物（柴魚的日語發音是katsuo，同勝男的日語發音相同，有好彩頭）。

在離開前，店主會讓每位客人說出自己正在努力的事情，說完她便會給你一包柴魚零食小禮物（窩日本授權使用）

聽到大家正在轉職、新婚等各種狀況，每個人都懷抱著不同的問題在努力，自己也有點被鼓勵到。對上一次這樣跟其他客人與料理人在吧桌前聊聊天享受美食是在高級壽司店吃著二萬日圓的套餐，沒想到在這家小小的食堂吃著一千日圓的柴魚片飯也有相同的感受，而且是更勝一籌！這讓我不禁想到日劇《深夜食堂》，在這家早上食堂中身心都得到慰藉，難怪每個人排到目無表情，但吃完都是帶著笑容離開。

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雖然會日文能讓你享受更多，但即使聽不明白，單純試試市面罕見的柴魚片也是特別的經驗。我也很想再次到訪，試試其他的品種，不過下次一定會挑個良辰吉日，不會在最強寒流中排隊冷到發抖。除了壽司及拉麵等著名日本美食，來試試這項世上最硬的食物，了解一下日本料理的基礎吧！

「かつお食堂」（柴魚食堂）

總評：店主的用心讓人感受到滿滿對柴魚的熱情。店內氣氛愉快輕鬆，柴魚片飯的美味讓人十分驚喜！而且吃一頓飯就像上了一課，讓人重新認識日本料理。

推薦指數：9.5 / 10.0

貼心小提醒：因為店主會仔細介紹柴魚片，而且一人打理所有事情，所以翻桌率很低，要有心理準備排很久！可以試試在開店前到訪。



地址：東京都渋谷区鶯谷町7-12 GranDuo渋谷 B1F

交通：ＪＲ山手線「渋谷」駅 徒歩７分

營業時間：不定時（須上官網確認）

定休日：不定休



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