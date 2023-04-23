花蓮住宿｜IG爆紅特色玻璃屋民宿4選　躺在床上就看到絕美星空

每次滑IG時，是不是都會看到IG上總有許多超美的玻璃屋民宿，但你卻不知道在哪兒，不用擔心！小編今天就要來為大家介紹在IG上爆紅的花蓮玻璃屋民宿，趕緊跟著小編看看吧！



1. 花蓮十分有去民宿

#超方便的交通 #邊泡澡邊看星星

花蓮十分有去民宿就位在花蓮車站的附近，四通八達的地理位置讓這裡成為花蓮超熱門的住宿選擇，不只交通方便，十分有去民宿更有一大特色讓所有IG網紅們爭相前往，就是那超超超大面的露天玻璃天窗以及宛如溫泉池般的超大浴缸了，這可說是十分有去民宿的最大特色，讓你在房間就能夠邊泡澡，一邊抬頭仰望浪漫的星空，價格還相當平價，非常推薦大家。

地址：花蓮縣花蓮市民孝街48號

訂房網評價：8.9 (booking)



2. 花蓮鈴之宇民宿

#遼闊的田園風光 #超大面玻璃窗 #絕美星空

花蓮鈴之宇民宿位在花蓮壽豐鄉，是花蓮一處靜謐的鄉鎮，民宿旁有一大片綠油油的稻田，白天的田園風光讓人瞬間拋下心中一切的壓力。民宿採用大量落地景觀玻璃的設計，讓你深夜時分，在房內抬頭便仰望，可以看見一望無際的璀璨星空，這等美景可不是隨處都可見的，想要忘記平日生活的繁忙，來一場身心靈的放鬆之旅嗎，來花蓮鈴之宇民宿準沒錯！

地址：花蓮縣壽豐鄉月眉六段18號

訂房網評價：8.8 (booking)



3. 花蓮迴音谷森林民宿

#靜謐的山中小屋 #呼吸森林芬多精

花蓮迴音谷森林民宿雖然看似在隱密的深山中，但其實距離花蓮市區僅僅需15分鐘的車程，可以說是個鬧中取靜的好地方。花蓮迴音谷森林民宿被樹木環繞，就連在房內也能感受到周圍森林的綠意盎然，而房間內的古典裝潢，更是讓人有住在中世紀山莊別墅的錯覺。這樣的美景，這樣的住宿品質，怪不得花蓮迴音谷森林民宿能夠在訂房網上獲得9分以上的高評價呢。

地址：花蓮縣花蓮市國福街289巷168弄21號

訂房網評價：9.3 (booking)



4. 花蓮壽豐依山午民宿

#無死角美景 #老闆栽種水耕蔬菜 #不只是民宿更是咖啡廳

花蓮壽豐依山午民宿在當地可以說是大名鼎鼎的特色民宿，因為它獨特的六角型玻璃屋設計，更有著六角形無死角美景玻璃民宿的稱號，使它在假日往往一房難求！依山午民宿的本體建築並不大，但無死角的玻璃窗讓整體空間看起來更加的遼闊，房間內的裝潢以白色系搭上原木家具為主，輕鬆簡單的風格更能讓人放鬆享受，而且所有客房都配有按摩浴缸，可以說是民宿的價格卻有著五星酒店的享受呢。

地址：花蓮縣壽豐鄉中山路101巷17號

訂房網評價：9.2 (booking)



看完這幾間超美的花蓮玻璃屋民宿，是不是更讓你心動了呢，想想平常因為工作而庸庸碌碌的生活，偶爾是應該讓自己放鬆一下了，還不趕緊打給你的主管，請好你的年假，來場花蓮放鬆之旅好好慰勞自己一下吧。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【IG爆紅網美住宿】花蓮玻璃屋民宿，怎麼拍怎麼美！】