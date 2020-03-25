【古代文明】現代人類始於非洲？從世界四大岩畫窺探原始人生活

編按﹕岩畫是歷史上其中一個最古老的紀錄、描繪方式，為我們展示遠古文明的發展，今次為大家盤點世界4大岩畫，認識古文明的奧秘！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「遠古的神秘藝術──盤點世界4大岩畫」，刊於01撐場】

關於人類的起源，大多學者持的意見都是「現代人類晚近非洲起源說」，即人類是源自非洲，其他地區的人類都是源自他們的遷移，而非洲地區的確存在大量古藝術與遺址 。這次介紹的岩畫雖然沒有原始人時代那麼久遠，但亦充滿神秘感！

一、賈薩希耶赫山（Jebel Jassassiyeh）（卡塔爾）

賈薩希耶赫山是卡塔爾（Qatar）最廣泛的岩石藝術遺址，散佈着900多個雕刻，包括幾何形狀、船，還有動物等。現今尚未能確認雕刻是源自什麼時期，由公元前三世紀到公元十世紀的說法都有。不過可以確定的是這裏從前應是頗為興盛的小鎮，有清潔的地下水，相信這裏的人民曾在這快樂的生活着，並創作出這些岩畫作品。

賈薩希耶赫山岩畫。（Peter/wikimedia commons）

二、孔多阿岩畫遺址（Kondoa Rock-Art Sites）（坦桑尼亞）

這些岩畫座落在坦桑尼亞（Tanzania）的馬賽峭壁上。因在峭壁上有岩石的保護，避免了風化，因此保存得較為良好，狩獵者、村民、動物等原始生活的畫面仍清晰可見，使現今學者還可以透過這些畫作研究當時的古人類。有學者認為這些畫作最早可追溯至五萬年前，跨越了中石器時代與後石器時代，為遠古遺址，非常珍貴。

孔多阿岩畫遺址岩畫。（Vero.Lova/wikimedia commons）

三、拉斯吉爾（Laas Geel）（索馬里）

拉斯吉爾岩畫群位於索馬里蘭地區（Somalia），它們可追溯至約公元前5000至2000年。和孔多阿岩畫一樣，他們因在岩洞中，所以比峭壁畫保存得更原好，更可能是非洲保存最好的岩畫。從岩畫可見，當時的人以遊牧為主，有不少生畜的塗鴉，也有不少騎馬、狩獵的畫作。

拉斯吉爾岩畫。（najeeb/wikimedia commons）

四、桑族岩畫（Bushman rock art）（博茨瓦納）

這些岩畫描繪的是遠古桑族人的生活，當中更有不少非人生物，如半人類半動物的生物。在岩畫中呈現了桑族跳舞的情景，很可能是求雨舞、其他儀式，或是日常生活的片段，表示桑族是一個充滿藝術性的族群。

桑族岩畫。（Jimfbleak/wikimedia commons）

內容提供：環悠世界

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