【澳洲工作假期】農場工作甘苦談　過程辛苦卻眼界大開！

編按：不少人嚮往去澳洲工作假期，而在農場工作體驗是一項熱門的選擇，可以看下文作者分享實際的農場生活作參考。

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文章原文刊於01開講

在去澳洲之前我是一個十指不沾陽春水的小女子，家裏雖然沒有工人，但媽媽都會把一切都料理好，我是完全沒有用武之地的。所以當初想去澳洲工作假期有部分原因是想要獨立，想試試自力更新。因此如果大家想要試試打工渡假的滋味，我覺得心態很重要，你是要體驗不同的人生，而不只是賺錢玩樂。

農場裏的朝霞。（作者提供）

還記得在澳洲第一份工就去了農場，當時看到網路上有很多資訊，卻不知其可信性，所以決定先去Working Hostel試試看。Working Hostel是一種會介紹工作的住宿，以工作吸引背包客來入住。不過要隻身前往小鎮還是會有點害怕，所以當時就上網找了另一個女生一起出發。那裏有一個板子寫着隔天的工作和得到工作的人名，宿舍的人會分配有車和沒有車的人一起出發。

農場的工作本來就是看天吃飯，而他也不是農場本人，所以工作也有機會每天不同。採集的農作物包括翠玉瓜、大蕃茄、小蕃茄、四季豆等等。小黃瓜是最辛苦的，因為它長在地上，採完第二天都會終極腰痛，台灣人都說這是「靠腰」（國語髒話）的工作。採大蕃茄很累，因為是一桶一桶手拿的，所以很重又要來回走，計件的工作都賺得不多。最輕鬆的可算是四季豆了，可以坐着採，不過也是頗無聊的，手指也會折得很痛。因為計件的工作要手快力氣大才能賺到錢，所以我明顯賺得不多，加上Working Hostel的房錢會比一般宿舍貴，所以體驗過一星期的農場生活後我又回到了市區。

現在回想起真的是一個很特別的經歷，五時多就要起床出發，看着田園的太陽升起，日出而作，日落而息再不是書本上看到的東西而已。體驗農夫辛勞的工作之餘也認識了意大利和日本的朋友，工作假期不是廉價勞工的體驗，而是眼界的開闊，去看世界上不同的人過不同的人生。沒有絕對的對或錯與好和壞的人生，我們要學會的是更明白理解並容納這個世界的不同性，我們才能有更多的同理心。

Working Holiday不是廉價勞工的體驗，而是眼界的開闊。（作者提供）

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作者簡介：貓笨小雲 WINNIE in Melbourne

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