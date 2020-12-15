地球上的外星球　北美國家公園Death Valley｜一點一滴旅行日誌

冬天是前往死亡谷「Death Valley」的好季節，非常適合兩日一夜的週末遊，從「星球大戰」拍攝場景到廣闊的鹽灘，各式各樣猶如外星球的景色盡在眼前！ 撰文：一點一滴．旅行日誌

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（作者提供）

曾經在拉斯維加斯（以下簡稱 Vegas）居住了四年，然後在南加州也待了三年的我，竟然一次也沒有去過「Death Valley」！以前都是往其他國家跑，這次回美終於安排了兩日一夜的死亡谷之旅！

第一次聽到 Death Valley 是在大學的時候，當時朋友竟然在夏天的時候自駕去一日遊！要知道 Death Valley 是沙漠地帶，在夏天可是異常的！夏天高達 49°C（120°F）是常有的事！

Death Valley 位於加州與內華達州（Nevada）交界，是阿拉斯加（Alaska）以外最大的美國國家公園，佔地340萬英畝！這片被我稱為「地球上的外星球」的陸地有沙丘、峽谷與鹽灘等地形，景色絕對比得上近年來人氣超高的北歐國家冰島，只不過冰島擁有更多元的大自然景色（瀑布、冰河等等）。

從 Vegas 出發的沿途景色。（作者提供）

從 Vegas 出發前往 Death Valley 自駕需時約兩小時，沿著 160 公路往煙火鎮「Pahrump」方向進發，再轉入 190 公路便會到達。

為什麼我稱 Pahrump 為煙火鎮？

因為這裡有很多賣煙火的店，每年美國國慶（7月4日）都會有不少人到 Pahrump 進貨，然後帶回 Vegas 的路邊開小攤位販賣！大學的時候我和朋友曾經一起開到 Pahrump 大量購入煙火，然後在 7 月 4 日時大家一起在朋友家附近的空地玩，當時還買了天燈！！！（是的，Pahrump 也有天燈賣）

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我們的第一站是位於 5,476 英尺高的觀景台「Dante's View」，這裡也是電影「星球大戰：武士復仇」（Star Wars Episode VI - Return of the Jedi）其中一個拍攝場地

從觀景台能夠俯瞰一覽無遺的 Death Valley 景色，往下看就像是畫家的調色盤，而白色的鹽灘就是等一下會去的惡水盆地「Badwater Basin」，真的超級壯觀！

除了能夠看到「Badwater Basin」外，觀景台的另一邊也有一些步道可以走，觀看 Death Valley 另一邊的景色，不過我們也只有走到一半便回頭。

之後我們沿著 190 公路開車約 30 分鐘，便來到 Death Valley 另一個景點「Zabriskie Point」，這裡也是 Death Valley 最著名的景點之一。

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連綿不斷的金黃色地形彷彿像是來到了外星球一樣，完全想像不了在地球竟有如此的地方。細心想想，也許不受人類破壞的地球本來就是這樣，根本與其他星球無異。

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除了單眼相機外，另外嘗試用手機的全景功能拍一下「Zabriskie Point」，出來的效果更讓我眼前一跳，這根本是電影中常看到的外星球場景啊！

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不過「星球大戰：武士復仇」並沒有在這裡取景，而是在「Zabriskie Point」後方的「Golden Canyon」拍攝。從這裡可以健行到「Golden Canyon」，沿途還有其他景點可以看，而數條步道需時約 1.5 至 2 小時或更多，推薦給想要收集所有拍攝場景的星戰迷或時間較寬鬆的朋友們！

今天剩下的景點還有「Devil's Golf Course」與「Badwater Basin」，而兩個景點都是分佈在 Badwater Road，於是我們從 190 公路轉到 Badwater Road 繼續前進。

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根據 Google Map 搜到的「Devil's Golf Course」，我們轉進了一條石泥路（West Side Road），然後只可以用 10 至 20 英里的速度前行。

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這條路看似沒有盡頭，前後也沒什麼車輛，所以我們大概開了十分鐘左右便隨便停在路旁。之後才發現這裡並不是以奇形怪石為名的「Devil's Golf Course」，而是一條長達 37 英里的石泥路，並會在另一端再度連接 Badwater Road，不過要完成整段路建議駕駛 4WD。

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傻傻的我們就這樣開進了一個誤以為是「Devil's Golf Course」的地方。不過路的兩旁也有跟「Devil's Golf Course」差不多的怪石看起來也像是「鹽岩」（Rock Salt）

為什麼在死亡谷到處都是這些白色的鹽岩？

據悉，一個名為「Lake Manly」的湖泊曾經覆蓋整個山谷，在湖蒸發後剩下的就是這些礦物質。

雖然這個並非什麼景點，但是沿路經過還是可以開進去看看，而且從這裡觀看四周荒蕪的景色也很讓人深刻！

之後我們沿著 Badwater Road 走，發現「Devil's Golf Course」真正的入口在 Salt Pool Road，不過這裡也要走一段石泥路，所以我們也沒有轉進去看。

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今天最後一站就是大家常常在網上看到照片的「Badwater Basin」，中文翻譯是「壞水盆地」。這裡是全北美最低的地方，位於海平面以下 282 尺，而最有名的是一整片的白色鹽灘。

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從入口開始便會看到到處都是白色的鹽巴，人來人往把遠方的鹽巴也帶到停車場，彷彿就像剛剛下了一場雪的樣子。

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我們的目的地就是走到前方的人群那邊，而沿路已經看到「Badwater Basin」標誌性的「六角蜂窩狀的結晶」，由鹽分形成的六角蜂窩狀佈滿四周。

在網上看說是因為盆地上的水份不斷蒸發循環，所以便形成了這樣的「圖案」。

有些看起來整片是白色的，有些則是有點髒髒的感覺。（作者提供）

我們還沒有走到人群那邊已經忍不住開始瘋狂拍照，趕在太陽下山前拍照紀念。

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難得來到鹽灘，也要拍拍這些趣味照片！調對角度的話我看起來真的縮小了！

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一整片白色的鹽灘真的好好拍，無論是風景還是人像！我們這次可是帶上了廣角鏡 17-40mm 跟人像鏡 50mm！

走著拍著，我們終於明白為什麼之前圖中的人群都站那麼遠拍照，因為那邊竟然有一片還沒被蒸發掉的淺水灘，我猜應該是之前曾經下過雨？

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這根本就是拍攝倒影的好機會，就如同南美洲玻利維亞的烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni）一樣！雖然鹽灘的表面沒那麼平滑，但仍然能做出倒影的效果，我們又在這裡瘋狂的拍照！

我們在差不多日落才離開，所以也趕不上去看在附近的「Artists Palette」，只好安排在明天的行程！

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