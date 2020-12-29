2020年壞事連連，或者很多人都期望快點跳到2021年。如果想迎接2021第一個晨曦，《香港01》旅遊頻道記者推介10個最方便的觀賞日出好去處，不需行山或露營，乘公共交通工具或自駕私家車都可到達。還有7大觀賞貼士，助大家預先知道日出時間，準備好捕捉金蛋。

1月1日觀賞日出注意事項

要捕捉日出的「金蛋」太陽，必先晨早黎明就去等候。究竟2021年第一個日出是幾點？原來太陽不是從正東方升起！向哪個方位看才對？👇👇👇推介帶定1樣物件有2個用處！按圖看元旦睇日出7個必知事項👇👇👇

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尋找最佳日出地點

觀賞日出一定要露營或者行夜山？非也！以下就有多個方便到達的日出好去處推介給大家，坐車都可以到達，部分地點附近還有停車場。連大埔、馬鞍山民居地點都有靚景位！👇👇👇哪個隱世地點適合你？按圖看10大日出好去處👇👇👇

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🌅同場加映：抓住2020最後一個日落🌅

如果想抓住2020年最後的日落，就建議到以下地方！👇👇👇按圖看九龍區熱門觀夕陽地點👇👇👇

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離島、新界還有更多好去處！想知請按➡️【日落好去處｜全港17大夕陽美景 兩個地點超隱世 必去魔鬼山打卡】⬅️觀看全文