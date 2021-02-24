【日本文化】遊走招財貓愛知故鄉　福岡貓功效非比尋常？｜Pino20

撰文： Pino20 最後更新日期： 2021-02-24 08:08

愛知縣盛產陶瓷器的常滑市，在日本被稱為「招財貓的故鄉」。

招財貓是在江戶時代從東京地區緣發起的吉祥物。在日本，招財貓的由來與象徵都有各種說法，而不同顏色的招財貓也有著不同涵義和祝福。大家現在最為常見，拿著「千万両」錢幣的招財貓外觀模樣，都被稱為「常滑系」招財貓，而其特色是二頭身、大耳朵圓臉、大大的眼睛垂著、貓爪緊緊的抓著錢幣。

招財貓是在江戶時代從東京地區緣發起的吉祥物。（作者提供）

據說招財貓能夠滿足各種願望，例如「商壳繁盛（生意興旺）」、「千萬客來（客似雲來）」、「無病息災（家庭安康）」「戀愛成就 （戀安成功）」等。 招財貓舉左手、舉右手招來的運氣都不同的。 舉右手代表著招來「財富」，舉左手代表著招來人氣和結緣。當然也有舉起雙手的招財貓，一次過滿足多個願望！

舉右手代表著招來「財富」，舉左手代表著招來人氣和結緣。（作者提供）

現在為大家分享一下，小滿（筆者）之前在「常滑まるふく 陶芸教室」做自家手繪招財貓「陶芸体験」的照片。陶芸教室為開業已45年的「まるふく」 ，它位於散步道招き猫通り（Manekineko-dori）附近的原松町舊店；在2020年6月他們已遷到森西町新址，而原址已變為TOKONAME STORE及陶芸体験教室。

下次去名古屋，不妨在中部機場附近的常滑市留一天做個散策，由陶器散步道（Yakimono-sanpado）漫步至招財貓步行街（招き猫通り Manekineko-dori），再到陶芸教室，親手做彩繪DIY手工、人氣DIY招財貓，開運招福，又可紀念一下該次的旅行的點滴，一舉兩得！

到下午或晚上，還可以去地方寬敞、有170店鋪及多間特式和洋食肆的常滑Aeon Mall啊。一天散策行程很充實，一定會大滿足！常滑市有多間陶芸教室，出發前要做功課，記得要預約啊！

上文說起招財猫的故鄉是愛知縣常滑市，原來福岡縣宮若市也是招財猫的故鄉，而他們的招財貓，更是一隻不可思議的雙面招財貓，而它的名字就是「宮若追い出し猫」，意釋為宮若驅趕貓。

「追い出し貓」是源自由宮若市的一個口耳相傳民間故事延伸出來的，是個關於貓咪們合力對抗寺廟裡襲擊主持的大老鼠的故事。

雙面的追い出し猫，一面是瞪大雙眼的惡情，前側還帶有掃帚，用來驅趕厄運，而另一面則是傻笑或微笑笑臉，意欲招來福氣，正正就是驅走災害兼帶來好運，又是一次過滿足兩個願望！

疫情關係，宮若市的追い出し猫本舗更在去年九月推出了一套三款戴著口罩的「コロナ退散猫 」，分別名叫「黒ちゃん」、「タマちゃん」和「桜ちゃん」。除了戴著口罩，惡表情那面還貼有「コロナ退散」（意為驅走肺炎）的字眼，希望コロナ退散猫的祝福會很靈驗，大家能盡快重回安心生活的日子啊。

作者簡介：Pino20

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