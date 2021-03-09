撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-09 17:17

近日有行山人士發現石澳龍脊豎立了一個兩米高巨型怪爪裝飾，橙紅色木製品由金屬底座固定，頂部尖頭猶如指甲，紛紛引起網民猜測是否寓意「龍爪」，並懷疑是風水陣。這個建築流出後引起大批網民批評，更有不少人從風水角度分析龍爪向上，意味著龍已反身已死，大為不利。最近亦有網民在Facebook群組「巴打絲打『11靈異怪談』Facebook Club」分享了多個香港風水陣，當中有很多原來都是蛇形建築！

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近日有行山人士發現石澳龍脊豎立了一個兩米高巨型怪爪，有不少人從風水角度分析龍爪向上，意味著龍已反身已死，大為不利。（Samuel Sye/香港行山遠足之友（吹水山谷））

《香港01》旅遊頻道記者整理了網民流傳的10個香港風水建築，包括心經簡林、中山紀念公園、港珠澳大橋等，大呼原來多年來香港出現了這麼多蛇形建築，令網民大呼心寒！按圖即睇網民熱烈討論全港10大風水邪局😱👇👇

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*風水命理之說僅供參考，請勿過度迷信*

除了建築物外，香港有不少公路陰氣都特別重，有不少猛鬼傳說。Facebook群組「巴打絲打『11靈異怪談』」亦有不少網友分享在各大公路經歷的靈異真人真事，例如有人曾經在青山公路遇到赤腳鬼新娘，大家遊車河或踩單車時要小心，深夜還是留在家中吧！立即按圖睇睇香港4大公路都市傳說😱👇👇

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👻同場加映：海洋公園迪士尼樂園11大靈異傳聞👻

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