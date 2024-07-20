深圳美食｜海鮮＋烤肉自助餐漢陽廷性價比高　200+款美食現撈任食

「漢陽廷自助料理」一定是深圳自助餐愛好者回頭榜裏必須有的一家，在深圳10年到如今仍做到有口皆碑。全國熱門商圈連開30+門店，開一家火一家，不出意外又要排爆啦！新店有更豐富的菜品選擇，更貼心的專業服務，不變的超高性價比！



現撈現做現吃 鮮活品質爆表 火鍋&烤肉兩不誤

一進店就是新驚喜！超豐富的海鮮明檔區，全是當季鮮活海鮮，各路海鮮愛好者真有口福了！鮮活海蚌、活蝦……直接現撈現吃，吃的就是一口「鮮」味！👇👇👇

除了海鮮池，漢陽廷新店還能一邊烤肉一邊火鍋！上新壽喜鍋，湯底濃郁菜品輪流下鍋，怎麼涮都好吃。落座邊烤邊涮，一站式滿足你的口腹之慾！

200+美食品類超全 無限暢吃落座回本

10+個檔口，200+款美食任你自由挑選，烤肉/火鍋/海鮮/冷菜/熱菜/酒水/甜品……統統不限量任吃，無限供應！👇👇👇

+ 3

無論是海鮮愛好者還是烤肉狂熱者，都能在漢陽廷找到你的所愛，妥妥用硬實力撩爆你的味蕾！

10+豪華檔口200+款美食 來漢陽廷會吃的都這麼點

肉肉星人的狂歡

原切谷飼牛上腦、谷飼雪花肥牛、草原羔羊排任你挑，鮮切上盤，明檔廚房清晰可見，肉質新鮮的程度自然不言而喻。真正兼顧了食材+口味，這場烤肉盛宴，肉肉腦袋真的狂喜了，必須一次刷個好幾盤！

1. 谷飼雪花肥牛

谷飼雪花肥牛，每一片都由師傅精湛的刀工切至一樣的厚度，好品質的肥牛有着好看的花紋，撩人的油花分佈均勻，讓人只想馬上大快朵頤~

+ 2

肥瘦相間的肉類在烤盤上滋滋作響，經過高温催化，在烤盤上不斷散發着肉的清香！油脂奶香四溢，瘦肉香氣濃郁，口口暴擊味蕾！搭配烤肉醬汁，一口一片，巨上頭！

2. 爆汁牛肋條

爆汁牛肋條也是招牌必選，精肉多再夾雜少許的筋，一盤肉肉展示出相當漂亮的紋理。牛肉緊實有嚼勁，物超所值，來者必拿！

烤後的牛肋條口感鮮香醇厚，越咀嚼越能嚐出牛肉原汁原味的鮮甜滋味，外層微微焦脆彈牙，內裏卻是軟嫩香滑，一口就能讓你散發幸福的多巴胺！

舌尖掀起海鮮風暴

不時不食，不鮮不食！冰鎮海鮮還不夠，特地把海鮮池搬進店內！海鮮池品類豐富，任選任撈，新鮮看得見！👇👇👇

+ 3

1. 黑虎蝦

XXXL號的黑虎蝦準備就緒，漢陽廷嚴選的質量標準個個大頭！蝦殼焦脆輕輕一剝便去殼，一顆顆晶瑩剔透個大飽滿的蝦仁肉質飽滿，鮮味完全被激發，一口嚐盡鮮美的蝦肉！

2. 甜紅蝦

蝦肉飽滿Q彈，鮮甜無比，烤煮都好吃。推薦搭配上新的鍋底，甜紅蝦吸飽湯汁後，鮮度更是翻倍上升。這口優質海洋蛋白真的讓人很難不愛！

還有其他海鮮，品種多到眼花！各種海鮮敞開肚皮暢吃，個個都是重頭戲！來漢陽廷輕鬆實現海鮮自由！

還有這些區域一個也別錯過👇👇👇

+ 6

燒烤區

燒烤區，道道靈魂，每樣都很能打！濃濃的煙火氣搭配着烤肉香，氛圍感一下拉滿。肥美的生蠔搭配上蒜蓉醬，汁水豐盈，鮮甜味美！

壽司區

壽司區，壽司品種超齊全，鰻魚、榴蓮、芒果，鹹甜口味任你品嚐，每一道都精緻可口！全部不限量任點~

炸物區

披薩、雞米花、蛋撻……這簡直是炸物小吃天堂！每樣都讓人無法抗拒，一站式all in！一口下去就能讓人瞬間充電，治癒能力up！

熱菜區

每走一步都是寶藏！菜品種類真的超乎想象，前菜、小吃、主食應有盡有，還有米粥甜湯，滿足各種味蕾需求！

甜品區

好評率超高的還有甜品台上各類布丁、蛋糕、大福、奶凍……種類豐富而且顏值在線，分分鐘狙擊少女心~

火鍋食品、燒烤食品、蔬菜區&水果區&酒水區等等，還有超多寶藏區域等你來解鎖，當季菌菇、優質蔬菜、新鮮涼菜、鮮切水果……👇👇👇

+ 5

無限暢飲任性壕吃！

寶安新店開幕 就在沙井萬豐海岸城

新店整體空間通透、立體，幾何線條的層疊交錯，讓用餐空間動線清晰且流暢，以橙色為主色調的空間佈局，不僅彰顯出活潑的氛圍，更為整個餐廳增添了一抹温暖的色彩！

漢陽廷自助料理新店就在寶安區新商圈萬豐海岸城購物中心，歡迎愛吃自助餐的小夥伴隨時光臨~

漢陽廷自助料理

深圳店：

皇庭廣場店：深圳市福田區福華三路皇庭廣場B1層

華強北店：深圳市福田區華強北街道華航社區華富路1018號中航城君尚購物中心3層L360A鋪

民治店：深圳市龍華區民治大潤發嘉熙業廣場5樓（近民旺路）

坂田佳華領匯店：深圳市龍崗區坂田吉華路佳華領匯4樓

龍華壹方天地店：深圳市龍華區龍華街道工業路壹方天地C區LG層（C區2號門外右邊扶梯下來，LG層奈雪對面）

龍華大潤發店：深圳市龍華區和平路大潤發四樓

丹竹頭店：深圳市龍華區南灣街道丹竹頭地鐵站東南側東部英郡假日廣場2層L205

龍華大浪店：深圳市龍華區華榮路大浪商業中心後浪新天地6棟4樓401-402號鋪

後浪新天地店：深圳市龍華區華榮路大浪商業中心後浪新天地6棟4樓401-402號鋪

福成天虹店：深圳市龍華區觀瀾大道117號福成天虹購物中心2樓25號

觀瀾百佳華店：深圳市龍華區觀瀾大道388號佳華領域4樓

觀瀾湖新城MHMALL店：深圳市龍華區廣培社區高爾夫大道8號觀瀾新城MHMALL一期L307

光明藍鯨世界店：深圳市光明區鳳凰街道東坑社區龍光玖龍台6棟C座L2-32

同泰店：深圳市寶安區寶安大道6259號同泰時代廣場4樓

沙井天虹店：深圳市寶安區新橋街道中心路與創新路交匯處天虹商城5樓5004鋪

沙井萬豐海岸城店：深圳市萬豐社區萬豐海岸城負一層F004

萬科里店：深圳市龍崗區龍崗大道龍城廣場萬科里L1-52

公明店：深圳市光明區公明天虹停車場中國黃金二樓

沙井京基百納店：深圳市寶安區沙井京基百納廣場5層紅廳

坪地創城CCone店：深圳市龍崗區坪地街道中心社區龍崗大道坪地地段2098號2棟307-1



珠海店：

寶龍廣場店：珠海市香洲區唐家灣鎮金峰北路88號寶龍廣場四層L4-30號商鋪

華發商都店：珠海市香洲區華髮商都珠海大道華髮商都A館3樓3001號



廣州佛山店：

同和金鉑天地店：廣州市白雲區廣州大道北2001號同和金鉑天地A座505

太和金鉑天地店：廣州市白雲區太和鎮太營路27號之一太和金鉑天地四樓408鋪

嘉禾金鉑天地店：廣州市白雲區鶴龍二路85號嘉禾金鉑天地F4層

佛山金鉑中心店：桂城街道桂業路88號六層618號商鋪



惠州店：

佳兆業廣場店：惠州市惠城區江北惠州大道11號佳兆業廣場4層

隆生金山湖中心店：惠州市惠城區三環南路32號隆生金山湖中心商業綜合樓6層

華貿天地店：惠州市惠陽區龍貿天地負一樓九號街

開城大潤發店：惠州市惠陽區開城大道南大潤發超市1樓

東湖隆生廣場店：惠州市惠城區東湖一街1號隆生廣場4樓



河源店：

堅基購物中心店：河源市源城區越王大道堅基購物中心負一樓



【本文獲「ShenzhenTIME」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】