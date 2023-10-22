羅湖好去處｜深圳古玩城日夜兩個樣　古董藏館小攤　夜市吃喝打卡

這是一個有20年歷史的市場，位置並不偏遠，但大部分深圳人都沒踏足過。白天，這裏嚴肅神秘；晚上，卻是活潑有趣，搖身一變，成為夜市。這就是，深圳古玩城。



深圳古玩城 全國三大古玩城之一

深圳古玩城，一個自帶神秘感的地方。👇👇👇

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這裏很大，佔地80000平方米，以徽派建築和蘇式園林建築為主，秀麗典雅、古色古香，初見時還以為是旅遊景點。

其實深圳古玩城創立至今已經21年了，剛成立那會，古玩城就已經憑藉毗鄰港澳的區位優勢，成為兩岸四地文物藝術品集散中心。

隨着文化交流越來越頻繁，這裏的重要性也日益突顯。現已是廣東珠江三角洲乃至華南地區最大的古玩藝術品交流平台，也是香港、澳門、台灣、東南亞乃至西方國家海外文物回流通道的第一站。

但對於一個古董行外的普通人來説，古玩城真的太神秘了！

每次路過這裏都在想：古玩城裏面到底是什麼樣的？不玩古董也能進去看看嗎？聽説還有白天黑夜兩幅面孔？

抱着這樣的好奇心，小編終於來實探古玩城，帶大家一起揭開它的「神秘面紗」。

古玩城的白天

逛中式建築群，拍古風大片

古玩城，聽起來是收藏家才會去的地方，但其實年輕人來了就會發現，這裏既好拍，又好逛。

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青磚黛瓦的徽式建築與飛檐峭壁的蘇式園林建築雜糅在一起，相互融合又美得獨特，穿梭在古建築裏，每挪一步就能欣賞到不一樣的景緻。

待到傍晚時分，落日餘暉投在廊下，一磚一瓦都被橙黃色的光影籠罩着，簡直絕美。

穿街走巷，淘古玩器具

深圳古玩城內商家雲集，涵蓋古董文玩、玉石珠寶、字畫古籍、紫砂茗茶、名木根雕、錢幣郵票等等品類。

不僅有高端藝術品拍賣行，還有博物館、美術館、私人藏館入駐。

在這裏走走逛逛，説不定就能發掘到市面上少見的珍稀古玩，且不説是否購買，光是能看兩眼就已超值。

每逢週末或節假日，古玩城「淘寶市場」還會舉辦淘寶集市，各路古玩發燒友都會帶着自己的藏品過來擺攤。

走啊，這週末就去長長見識。

古玩城裏的寶藏小店，可歎啡飲茶

在古玩城逛累了，可以到雅麒咖啡歇歇腳。這家小店已經開了20年，幾乎跟古玩城同樣年紀。

店老闆是一對母女，前店賣茶葉，由媽媽看管；後店賣咖啡，是女兒的小天地；還有一隻小貓叫咪咪，負責店內的「安保」。👇👇👇

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雅麒店面不大，卻也五臟俱全，意式咖啡、特調咖啡、限定手沖樣樣都有，若是運氣好，來的時候還能碰到新鮮出爐的甜點。

一杯咖啡加一塊蛋糕，偶爾逗逗貓，或者懶懶地曬會太陽，不急不躁，簡直太舒服了~

古玩城的夜晚

等到夜幕降臨後，晚上的古玩城，又是另一幅面孔了。

年輕的攤主們推着自己的小車陸續出現，香噴噴的食材全部被擺了出來，充滿活力的霓虹燈一盞盞亮起……古玩城燈光夜市即將開啓。👇👇👇

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其實這裏是古玩城專門為攤主開設的露天場地，到處「流浪」的攤主們終於有了落腳之地。此後不用再偷偷摸摸擺攤，由古玩城統一管理，不僅乾淨衞生，廁所此類基礎設施也安排到位，體驗感滿分！

數十家攤主，各顯神通

別看夜市面積也不大，「內卷之風」卻也沒打算放過這裏，攤位佈置得一個比一個還精緻，飲料小吃一家比一家花樣還多，所有的店主都拿出了自己的看家本領。

而攤主們越「卷」，客人們就越高興。

吃的小攤讓人挑到眼花，平價燒鳥和熱騰騰的關東煮幾乎是標配，獨家秘方的炸嘢和現滷涼拌在勾引饞蟲。

在喝的方面，更是卷上加卷，喝快樂水有暴打檸檬茶，微醺可以選擇現場特調，想要優雅的，還有圍爐煮茶……

露營椅露營桌擺上，氛圍燈打開，夢幻的霓虹燈當背景，年輕人找到了舒適的放空姿勢。

在古玩城露天夜市，每個人都在假裝度假。

隨着古玩城夜市名氣變大，來的客人也逐漸增多，更多新鮮的生命力注入到古玩城，不斷賦予它新的意義。

相信以後大家談起古玩城，不再是神秘的有距離感的，而是親切又有趣的。

深圳古玩城

地址：深圳市羅湖區新秀路168號

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口，步行約500m

夜市營業時間：每晚19點攤主陸續出攤，21點人流開始逐漸增多，營業截止時間約為凌晨2點左右，會根據客流而變動~



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