羅湖夜生活｜宵夜7家推薦　向西村雞煲/春風路新疆菜/國貿居酒屋

撰文：ShenzhenWeekly
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揹着小包，早上從口岸過關到深圳，到各大商場逛吃逛喝，偶爾剪個頭髮、做個spa，晚上打包點宵夜回港，甚至直接找個深圳酒店住下……
以前，港人來深圳是「微度假」，而如今已經逐漸變成「日常生活」。特別是羅湖，通關口岸多，又集美食、逛街、遊玩於一體，便成為了香港朋友的出行首選。

如果不想要太早結束深圳一日遊，可以來羅湖區這三個地方感受夜生活美食。

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來深夜食堂　感受羅湖夜生活（ShenzhenWeekly提供）

來深夜食堂　感受羅湖夜生活

1. 向西村

A. 百佳食館

龍發、百佳、渝君……深圳老字號的雞煲店幾乎都在這兒了，入夜都是座無虛席的景象，誰都不甘示弱。

百佳食館，沒有隔壁名氣大，但在村民中口碑不錯。

明檔炒雞，香氣襲人，勾引着過路行人駐足。他家雞煲肉質彈嫩入味，濃香醬汁更是米飯殺手，在我這兒稱得上幾乎滿分。

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B. 向西村串串香

村裏串串香有很多，但懂的都會去大叔家。沒有招牌，沒有座位，只能打包帶走。串串選擇不多，但勝在都是爆款，秘製醬汁溢出紅油香，惹得直咽口水。

大叔每天準備2000來串，一般賣到凌晨3點就清空了。

C. 老地方

60歲的老闆蔡爺爺環遊世界學廚，在世界各地當了45年廚師，什麼菜都做過，什麼菜都會做。

老地方（ShenzhenWeekly提供）

雖然主打港式菜，但西式扒類、日式關東煮、泰式小食都是他的拿手菜。店裏還有隱藏菜單，新鮮感十足~

向西村
地址：羅湖區東門南路3022號
交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→湖貝站步行（全程18分鐘）

2. 新疆燒烤街·春風路

A. 十五年亞克西餐廳

饢坑燒烤是他們家的招牌。想吃烤包子的要等到下午五點後哦，皮脆內餡多汁。

還有它家的巨無霸羊肉串，吃起來有一股淡淡的奶香味，羶味不重。

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B. 老楊家亞克西·20年新疆菜

距離不到50米的老楊家，賣了二十年的饢坑烤羊排，外焦裏嫩，一口一個爆汁，推薦蘸乾碟，不辣純香。

天冷了也可以來點羊湯，基本不放其他的調味料，原汁原味。

新疆燒烤街·春風路
地址：羅湖區春風路1001號
交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→湖貝站步行（全程20分鐘）

3. 日料大廈·國貿

A. 旬彩日本料理

這是家令人驚喜的小店，門口手寫的招牌菜很是温馨。不論是午市定食還是刺身，價格都在中等價位。它家的梅酒很出名，酸度偏高、酒精感十足，喝一杯很過癮。

午市一人定食，一個套餐有豬排、滑蛋雞肉、牛肉三種丼飯可以選擇，配上手打蕎麥麵或是沙拉，真的很划算~

B. 居酒屋霞 かすみ

上四樓是居酒屋霞 かすみ，店鋪裝潢不算新，但乾淨整潔，走進店裏時間好像倒退了十年。

這家店裏也有日本原版漫畫書，等餐間隙還能隨手翻兩頁~推薦特色的串燒和炸物，用最簡單的食材進行烹飪，火炙味十足。

日料大廈·國貿
地址：羅湖區南湖路與嘉北五街交叉路口西側(興隆大廈旁)
交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→1號線大劇院站→國貿站（全程19分鐘）

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【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】

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