深圳羅湖打卡寶藏「復古鐵路公園」升級　全國首個三趟快車博物館

最近在深圳羅湖，又多了一處打卡新地標，開放式展廳，隨手拍大片。人少、免費，還不用預約，快來一起來看看「三趟快車」博物館！



深圳復古鐵路公園，還有人記得嗎？

很多人獨愛底藴豐富、裝滿故事的地方，比如羅湖。

行走羅湖，復古和現代常常不期而遇，位於羅湖區清水河街道清水河一路112號的深圳工業站，就是這樣一個富有時空重疊感的「歷史遺蹟」。

在1962年，從武漢、上海、鄭州開出了三趟快車「751、753、755」，肩負內地農產品送港的任務。從這三個地方開出的列車經過深圳駛往香港，而位於羅湖區清水河的深圳工業站，是這條「生命線」抵港前，在內地的最後一個中轉站。👇👇👇

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2010年，深圳工業站完成使命退出歷史舞台，曾經飛馳的東風列車也停下了腳步，被保留下來的鐵軌告別了鳴笛轟隆的黃金時代，便改造成為鐵路公園，曾經飛馳的東風列車帶着滿身風塵停下了腳步，紮根於此。

鐵軌上最為特別的，一定是兩台「退役」的「老東風」內燃機車的火車頭列車。綠色的火車頭上寫着「東風2207」的字樣，這輛車由大連機車車輛廠在1967年製造；橙色火車頭上標記着「1134」的數字，這是東風5-1134型號火車頭。

他們都曾是當年的運輸主力，遊歷過祖國的大江南北，如今都已褪去滿身鋒芒。

旁邊的廣深鐵路上，白色站牌上「工業站」和「廣州—九龍」的字跡已經開始褪去；鐵絲網後的「復興號」「和諧號」不時從老火車旁呼嘯而過，新舊交替，三趟快車雖已遠去，但深港居民之間的情誼卻歷久彌新。

這個停用的老車站，不再只有遺留的老式站牌、東風火車頭、綠皮車廂、火車鐵軌和枕木上那種年久失修的滄桑，更講述了時光變遷裏不變的情感羈絆。

全國首個「三趟快車」專題博物館

最近，深圳工業站在原有基礎上進行了改造升級，增添了不少新的打卡點。

更新後的深圳工業站多了一座「三趟快車博物館」，是全國首個以「三趟快車」IP打造的博物館，讓人耳目一新，是許多家長帶着小孩一起來此學習，懷念老一輩的好地方。

三趟快車博物館由一排二層平房改造而成，地方不大，旁邊還設有一間沉浸式軌道影院，展示了這三趟快車近半個世紀的發展與故事。👇👇👇

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這個「住着往事」的展廳裏，講述三趟快車概念的同時，展示了三趟快車路「從無到有」的發展之路，猶如開啓了一段沉浸式的鐵路之旅，自豪感油然而生。

博物館內部的空間設計，隨處可見綠皮火車元素。從入口的「進站處」開始，展廳空間被劃為一節節車廂，不同空間陳放不同主題的展品。

手提信號燈、檢修頭、手搖電話機便攜式、過去的單據、工作證……每一個物件都有屬於它的故事，但都彰顯着鐵路人的精氣神，也代表着鐵路人的執着和夢想。走走停停，駐足在陳列着鐵路知識和當年真實的照片記錄前，間隔的牆壁上也設計了車窗，視角特別。館內還擺放着各種報道和榮譽，見證着「三趟快車」，為港澳地區的繁榮穩定作出的巨大貢獻。

博物館旁還有一個「三趟快車沉浸式軌道影院」，以真實歷史為背景題材，用全新的全息視覺技術，還原了當時的場景空間。

露天「列車廣場」 0元拍大片

離開博物館回到室外的「列車廣場」，可以看見鐵軌上留下的幾節火車。

整個場地故事感十足，是個非常復古的取景地，打卡拍照隨手都很有氛圍感。👇👇👇

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火車車身雖然被重新上漆修繕過，細看還能看出跨越半個多世紀的紋理。透過蒙塵的車窗望進去，車廂裏的座椅和過道好像覆上了一層時光的濾鏡。

站在火車前，活潑有趣的動作也為畫面平添了不少色彩；亦或是漫步於火車前、在鐵軌上嬉戲……恍惚間有種置身於80、90年代車站的錯覺。

火車的兩端是廢棄的鐵軌，你可以想象過去火車從這裏疾馳而去的畫面感，廢棄以後變成遊人的通道，反而有種孤獨的蕭索感。

站內的月台仍然保留着原有的模樣，看着停留的列車和鐵軌，彷彿回到了記憶裏那個熙熙攘攘的舊車站，還能聽到火車開動前的放氣聲和車輪軋過鐵軌縫隙發出的「咔嚓咔嚓」聲。

月台旁的貨物列車裏，擺滿了生豬模型，為大家重現了當年運輸生豬的場景。

漫步於廢棄鐵軌之上，試圖從相似的環境裏，感受過去的時空場景，觸摸那段輝煌歷史。當暖陽曬在肩頭，正適合出門擁抱陽光，約上愛逛的好友一起來一場鐵路的探索之旅吧。

深圳工業站．三趟快車博物館

地址：深圳羅湖區清水河街道清水河一路112號三趟快車博物館

交通：深圳地鐵3號線草埔站D3出口，步行900米

開放時間：

三趟快車博物館：10:00—18:00

沉浸式軌道影院：10:00—20:00



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