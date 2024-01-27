深圳羅湖美食｜韓國炭火燒烤「熟成肉」店員幫烤　小菜無限自助

辛三多家韓國料理．烤肉，在深圳幾乎沒有韓國菜愛好者沒吃過，不少深圳人從上學吃到成家，韓國人都愛來這聚餐，開了14年火了14年，每逢週末還是要排隊吃！説它是深圳烤肉界的「萬人迷」真是一點不為過！



辛三多家韓國料理 主打韓式熟成烤肉

要説辛三多家火爆多年的秘密武器，當數這「熟成肉」，不管是豬肉還是牛肉，都需要在-2-2℃、60-80%的濕度環境下歷經1+7天深度熟成。

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經過特殊發酵、排酸的熟成鮮肉，肉質軟嫩更加入口即化，帶有一種獨特的肉香味，營養價值也比普通的鮮肉更高！

辛三多家的熟成肉除了運用韓國先進的熟成工藝，肉的選品也是非常講究！優選脂肪含量少，肉質更勁道的濟州島同種黑毛豬和營養價值更高的源瓏黑牛，在傳統炭火的烤制下，讓每一塊口烤肉都能品鑑到「愛馬仕級」的享受！

正宗韓國小菜，不定期換新

辛三多家的小菜都是自家手工醃製，無限自助！在總店還能看到滿滿的大罐子，從醬料到手法工藝都與韓國濟州島店同源（「三多」即「濟州島」的別名~），難怪讓韓國食客都如此着迷！

「辛三多家」4大招牌肉品，進店必點👇👇👇

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1. 排酸熟成精品五花肉

濟州島同種的黑毛豬五花肉，光看粉白的成色肥瘦相間的紋理就知道不簡單！厚切的一整塊分量十足，在火爐上炙烤一趟脂香四溢，金黃焦脆的五花肉直接滿足你的肉癮~

豐腴的五花肉在烤盤上烤得滋滋作響，趁油脂迸發期間快速剪開，讓肉質加速收緊，入口滿滿的油脂香和肉香，推薦蘸辛三多家的秘製烤肉醬，包在生菜裏一大口吃下超滿足！

2. 果蔬牛排

這份用青菜和水果榨汁醃製的果蔬牛排一直也是辛三多家的人氣招牌單品，果蔬的清甜沁入骨肉，高温的炭火激發出微甜的肉香，光是看着就叫人垂涎三尺~

先純享一口，感受香甜的果蔬汁水在口中爆發，牛肉既柔軟有飽含脂香，搭配辛三多家水果和青菜釀製的小料汁，入口酸甜可口，雙重清新狠狠拿捏味蕾！

3. 精選雪花牛肉

不愧是辛三多家的精選雪花牛肉，這極致的紋路的比例，任誰看了都「哇塞」！既有瘦肉的肉香，又能嚐到綿密油潤的脂香，沒開玩笑，進店直接盲點它準沒錯！

炭火炙烤後的雪花牛肉軟嫩鮮香，口感柔軟帶有嚼勁，肉汁在口中滿滿化開，蘸上椒鹽讓牛肉的原汁原味更加飽滿，每一塊都回味悠長~

4. 原味牛排骨肉

肉身紅白鑲嵌非常新鮮，不需要長時間的炙烤，7成熟左右便是至佳賞味時！肉質細膩，口感鮮嫩，略帶嚼勁，脂香恰如其分！

入口肉質飽滿細嫩，脂肪Q彈有嚼勁，與辛三多家的招牌酸甜蘿蔔一口吃下也是別有一番美味！豐富的口感讓人欲罷不能，直接愛上！

熟客到店必點美味，這樣吃超滿足👇👇👇

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1. 蟹子手抓飯

店員實力推薦的蟹子手抓飯，上桌就聞到蟹子和海苔組合的鮮香，可以拌勻盛碗裏吃，當然最正的還得是揉成飯糰一口一個，超滿足的海味！

2. 炒年糕

這道經典的炒年糕回頭客超愛，糯糯唧唧的年糕富有嚼勁，口感甜辣上頭，內裏還配有魚餅，讓年糕更上一層鮮味！

3. 海鮮葱餅

不嘗不知道，容易錯過的寶藏小吃海鮮葱餅，別看到薄薄一片，裏面可都藏着整塊蝦仁！辣椒圈切得極細，與葱鋪滿了餅面，入口滿是葱和海味的鮮香，一片一片停不下來！

4. 米腸

糯唧唧的米腸也是韓式料理發燒友的必點啦！糯米Q彈的質感，搭配鹹甜的小料汁，碰撞出奇妙的滿足感！

5. 韓式豆瓣石鍋湯

精選上等大豆精心熬製，形成濃郁湯底，與各色蔬菜、肉類完美融合，呈現出一種既傳統又創新的口感。每一口湯汁，都帶着濃郁的豆香和蔬菜的鮮甜，熱氣騰騰，讓人慾罷不能！

6. 人蔘雞湯

上桌還在微微吐着熱泡，人蔘雞湯聞着就健康鮮美，一整隻雞燉出來的雞湯湯底鮮香，雞肉嫩滑，性價比MAX！先品一品濃湯，暖心又暖胃！再吃這又嫩又入味的雞肉，幸福感滿滿！

地道韓式風，聚餐好去處

辛三多家韓國料理．烤肉羅湖鑽石廣場店，進店即能感受到極簡約的韓式烤肉氛圍感，無界的就餐空間演繹一場場烤肉的盛宴，炭火點燃了一桌桌的人間煙火，和三五好友一起在這裏吃肉喝酒，有説有笑，怎麼不算是一大快事~

當然，烤肉怎麼少得了飲品！辛三多家店內供應有超多韓劇同款飲料與啤酒，還有經驗豐富的店員全程幫烤，還等什麼，要嘗地道的韓式料理和烤肉，來「辛三多家」就足夠啦！

辛三多家韓國料理．烤肉

地址：深圳羅湖區南湖路2017號鑽石廣場L1-08號

交通：深圳地鐵1號線國貿站B出口，步行310米

營業時間：11:00-22:00

電話：0755-22938119



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