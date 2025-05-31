關島旅遊｜行前必睇入境須知、景點活動攻略　海水清澈勁適合潛水

前往有「西太平洋上的珍珠」之稱的美麗小島關島，感受陸、海、空的多元魅力，愜意地在海邊放鬆、悠閒漫步於海底世界、從空中一躍而下感受刺激自由翱翔！



今天關島旅遊攻略幫你整理好需要的資訊，趕緊安排時間與親友、情人一同踏上這片令人陶醉的土地，出發前就看這一篇！

關島旅遊自由行免簽證入境全攻略，入境須知、景點活動、常見問題一次整理（點擊放大瀏覽）👇👇👇

關島旅行必睇攻略 入境須知、景點活動整理 感受陸海空多元魅力（01製圖）

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關島介紹

關島是座位在南太平洋與菲律賓海間的島嶼，同時也是離香港最近的美國領土，麥哲倫曾登上這座小島、西班牙與日本皆曾佔領這片土地，最終歸屬美國，它經歷過二次世界大戰，保留下過往歷史的足跡，並因其美麗豐富的自然景觀，吸引來自世界各地的旅客前往度假放鬆，更是許多情侶、家庭出遊的高人氣海島！

陸地上的購物中心可以盡情逛街，海邊潔白的沙灘以及湛藍的大海讓人捨不得離去，鬱鬱蔥蔥的山林瞬間淨化身心靈，探入水中化卡通裡的海底世界為現實，緩緩落下的浪漫夕陽、夜幕低垂換上璀璨衣裳，滿天星空令人充滿無限想像，除了大自然巧手打造的藝術品，還能透過歷史遺址穿越時空，深入了解千年前二戰、西班牙統治時代等歲月故事，這裡擁有探索不完的寶藏，等著你親自領略它的迷人之處！

最佳旅遊季節

關島最佳旅遊季節為3～6月，這時氣溫較為舒適宜人，春天到來百花齊放美不勝收，且避開7～9月颱風季，減少被下雨天影響行程的機會，適合進行戶外活動。

入境規定

關島雖然屬於美國領土，但有提供特定國家免簽證入境，香港就是其中一員！可以停留最多45天，前往關島度假更加輕鬆！

入境必帶物品

- 六個月以上效期之香港護照

- 回程機票

- 香港永久性居民身份證



禁止攜帶物品

- 成人酒1.136公升、煙200條或雪茄50支內免稅

- 現金、旅行支票超過1萬美金時需要申報

- 麻藥、槍械、生肉及肉類加工品嚴禁攜入

- 不可攜帶任何食物進入美國，尤其是易腐爛食物，包括水果、蔬菜、肉類或農作物



入境前必做事項

- 填寫關島及北馬利安納群島邦免簽證入境表格（G-CNMI ETA）

- 填寫關島電子申報表（Guam EDF）



注意事項

- G-CNMI ETA須在出發5天前，Guam EDF須在出發前72小時內申請

- G-CNMI ETA填寫時需使用最新護照資料，若與入境時的護照資料不同則需重新申請，申請完成後記得確認收到核可確認信，並保存好申請編號

- Guam EDF所有人皆須填寫，入境時須出示QR code截圖



機票航班

目前香港出發須轉機才可抵達關島。

交通

香港旅客可直接使用香港駕照在關島租車自駕，不用換國際駕照，自由度又較高，是許多人會選擇的交通方式！島上各處設有多家國際與當地的租車公司櫃台，租車費用與美國本土相近，大多接受信用卡付款。

如果不想自行開車，也可以選擇搭車或包車來趟舒適放鬆的旅行，關島的交通相當便利，無論是機場接送、租車自駕或搭乘大眾運輸工具，都能滿足不同旅客的需求，而且大多數酒店提供免費的機場接駁服務，讓旅客一抵達就能輕鬆前往住宿地點。

關島的「噹噹車」也十分方便，9條公車路線幾乎涵蓋全島，方便前往各村莊與景點，記得可以購買票券會比單程票優惠喔！

氣候、穿著

關島為熱帶氣候，全年高溫，四季溫差不大，早晚氣溫約落在21℃～32°C，可穿著短袖短褲等涼爽衣物，並記得擦防曬、補充水分，帶件薄外套以應對室內、下雨時的涼爽氣溫。主要分為旱季及雨季，旱季為1～5月，雨季為7～11月，6～12月則為過渡月份，雨季通常降雨量會較多，且較容易發生颱風，尤其是7～9月，大家安排行程時記得留意當地的天氣狀況。

時差

儘管為美國領土，但關島只比香港快2個小時，無須擔心調時差的問題喔。

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關島景點推薦

1. 戀人岬Two Lovers' Point

戀人岬Two Lovers' Point是關島旅遊必去景點！位在山岬上的展望台視野非常開闊，能夠一覽湛藍的菲律賓海及杜夢灣漸層夢幻的海岸線，白天夜晚各有不同風情，碧海藍天讓人心曠神怡，暖黃夕陽讓人陶醉不已，忘了時間的流逝，只管靜靜享有當下美好。如果與情人前來，也可以購買情人鎖，寫上彼此姓名鎖住彼此緣分，並依同敲響廣場上的情人鐘，盼望這份情誼能白頭偕老、幸福到永遠！

似乎知名的戀人景點，背後都有段流傳已久的愛情故事，戀人岬也是。傳說在西班牙統治時代，一位貴族少女被許配給門當戶對的軍官，但女孩卻與查莫羅（編按：當地原住民）少年相戀，這段有著身分差距的戀情受到女孩父親的反對，兩人決定此生永不分離，便將頭髮綑綁在一起縱身入海，而後少年的臉孔化為海岸線，少女的身形化為岩石，緊緊相依直到永遠，希望這份永恆，能帶給所有前來的情侶美好的祝福。欣賞完美景後還可前往附近的購物中心逛街、餐廳來場味覺饗宴！

2. 海底世界水族館Aquarium of Guam

關島海底世界水族館Aquarium of Guam擁有長達97公尺的海底隧道，是世界上最長的水族館！在這裡能夠看到超過2000種海洋動物，鯊魚、小丑魚等你來近距離觀察，二樓還能與海星、寄居蟹等海洋生物更進一步接觸，水族館內也有餐廳，欣賞魚群後可以在這享用餐點，來場浪漫的水族館之旅！

海底世界水族館內打造成仿密克羅尼西亞海域生態，讓你在這就可欣賞到壯麗的海洋生態環境，甚至能看到經典的沉船與飛機殘骸！想體驗看看身處美麗的海洋世界中是怎樣的感覺？參與「海底漫步」戴上特製頭盔，就算不會潛水、游泳，也能在水中世界與魚群近距離接觸，是來到這裡必參加的活動！

3. 魚眼海洋公園Fish Eye Marine Park

除了海底世界水族館，魚眼海洋公園Fish Eye Marine Park也是一個能夠近距離欣賞水中生物，非常值得前來的人氣景點！魚眼海洋公園內最吸睛的就是延伸到海平面下的海底展望台，能夠360度欣賞熱帶魚、珊瑚、鯊魚，彷彿走入潛水艇中，用觀景窗探索自然的奧妙，前往展望台前記得先與近300公尺長的木棧道拍張照，如果夜晚想來點不一樣的體驗，也可以事先預約公園旁的自助餐廳，品嘗美食同時欣賞大型文化歌舞秀！

4. 自由女神像Statue of Liberty

來到離香港最近的美國領土，儘管在這無法看到聳立在紐約的自由女神像，卻能跟迷你版自由女神像來張合影！這座自由女神像為1950年美國童子軍為了慶祝紐約自由女神像40周年所贈送，過往為配合當地原住民的膚色為古銅色，現在則為純白色，儘管比起紐約自由女神嬌小許多，卻能輕易的與之同框合照，搭配關島散發悠閒氛圍的藍天綠地，留下一張象徵自由平等且美麗無比的回憶照片。

關島活動推薦

跳傘

喜歡體驗極限運動、渴望感受飛翔於空中的自由，推薦你可以參加關島的高空跳傘！這裡的跳傘有四種高度8000、10000、12000、14000英呎，不僅可以體驗在空中瞬間下墜的自由落體感，還能在高空中毫無遮擋的欣賞關島的耀眼美景！不再只是隔著飛機欣賞如棉花糖的雲朵，而是真實穿越雲層，從緊張刺激到放鬆微笑，整個過程絕對會成為人生中最難以忘懷的其中一段經歷！

潛水

關島擁有令人心生嚮往的清澈海水以及豐富的海洋生態環境，是潛水愛好者的理想園地，有多個熱門潛點，並且每個潛點都有不同特色，繽紛美麗的海底世界、可愛活躍的魚群珊瑚礁、充滿探險魅力的沉船以及神祕耀眼的知名洞穴潛點「藍洞 Blue Hole」，這裡也有許多新手會前來體驗，充分練習過後聽從教練指引，看見水下多采多姿的模樣後，不僅能收穫難忘回憶，甚至會因此愛上潛水也說不定！

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常見問題

關島語言

關島官方語言為英語、查莫羅語，查莫羅語為當地居民的語言，主要可以透過英語進行溝通。較年長的居民可能經歷過二戰日治時期，所以會說日文，且因為是觀光勝地，所以日語、韓語、菲律賓語以及中文也相當盛行，如果真的很擔心語言不同，也可以找當地會說中文的導遊喔！

關島飲食

關島的自來水不能直接飲用，需要購買瓶裝水，食物方面因為曾被西班牙、日本統治，而且有眾多菲律賓、韓國等海外移民，所以能吃到各式各樣的異國料理，推薦大家也可以前往當地原住民的查莫羅餐廳，品嘗看看在地料理，如紅飯、查莫羅燒烤、鸚哥魚等。

關島貨幣

關島的通用貨幣為美元（USD），當地匯率較不划算，可以直接在香港換完再前往！

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付款方式

關島信用卡付款很普及，建議可以多多利用刷卡消費，關島民風純樸，但熱門觀光景點附近較容易發生竊盜事件，建議身上不要帶著大量現金，並留意自身財物。不過身上還是可以帶些小面額現鈔，搭巴士或付小費時方便支付。

小費制度

關島跟美國本土一樣有付小費的習慣，大家可以依照自身狀況給予小費，基本的小費標準為10%～15%。對於酒店及餐廳的員工來說，小費是他們重要的收入來源，酒店行李提領服務一件行李可以直接給予1美元的小費，每位房客也可以在酒店房間的桌上留下1美元，計程車或餐廳就可以以消費金額的10%～15%為主。

消費水平

關島物價較高，一餐約20～30美元。

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插座與電壓

關島電壓為110/120伏特，60赫茲，插座為三孔插座或兩雙腳扁平插座，跟美國本土一樣，香港電器需要額外準備轉接頭或變壓器。

其他注意事項

關島為知名旅遊景點，治安良好，但建議不要前往人煙較少地區，在燈火通明的公共地區活動，如果晚上要出門前往較遠處建議坐車，並且不要把地圖、旅遊資料放在車內明顯處。出門在外旅遊，建議大家仍要多一份警覺心，確保自己能有一趟舒服又美好的旅程！

※ 如果遇到緊急情況可以撥打911，遇到其他疑問則可詢問酒店或關島觀光局646-5278/9，若不幸遇到竊盜事件可聯絡關島警察局472-8911



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