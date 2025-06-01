佛山美食｜「江太史家宴」重現！嶺南天地嚐蛇羹/太史雞/蝦子柚皮

它是連梅蘭芳、魯迅都趨之若鶩的「粵菜頂流」太史菜，百年傳奇粵菜在2025年穿越時空，在佛山嶺南天地的鑊耳牆下重生。

從慈禧御賜的蘭齋到孫中心的宴客廳，從「粗料精做」的極致到「不時不食」的堅守，太史菜重現嶺南。

班采·太史家宴携手江家第四代傳人，讓當代食客一嘗豪門滋味。



說到太史菜，老饕們無不肅然起敬——它不僅是粵菜界的「活化石」，更是中國私房菜的鼻祖之一。清末民初，末代翰林江孔殷（又稱江太史或太史公）在廣州河南同德裏的「太史第」中，以一場場家宴征服半個中國的權貴名流。

孫中山與宋慶齡在此共商國是，梅蘭芳為蛇羹賦詩，蔣介石攜宋美齡登門求宴，連外國政要也以入席為榮。彼時，「太史家宴」的菜單是廣佛酒樓爭相效仿的風向標，江家每推新菜，必成城中熱聞。

食界佳話，食在廣州的開山泰斗

太史菜的創始人便是「百粵美食第一人」江孔殷，作為粵劇泰斗「南海十三郎」之父，他不僅以文采稱雄，更以飲食造詣顛覆權貴味蕾。

江孔殷，又稱江太史或太史公（佛山吃喝玩樂蒲提供）

一生跌宕，唯對美食的苛求始終如一：

食不厭精，卻非奢靡；粗料精做，方顯粵魂。

憑着這份對美食的匠心堅守，奠定粵菜「從農場到餐桌」的飲食哲學！

非遺重生，携手四代傳人重現經典

2023年4月，「江太史家宴」正式列入佛山市禪城區非遺名錄，百年豪門宴席終從傳說走入現實。班采·太史家宴攜手江家第四代傳人，以古譜《太史第家宴錄》為藍本，讓「太史鳳凰羹」、「蝦子扣柚皮」等30餘道經典重煥生機！

百年前，這一席難倒了半個中國的權貴；百年後，班采·太史家宴講這席豪門宴重現嶺南天地。從紫檀案頭到市井餐桌，太史家宴的傳奇，終成尋常百姓的舌尖風月！

還原太史家宴精髓，一口吃透「粗料精琢」的奢與簡

翻開《傳承-江太史家宴》叢書，那些曾風靡廣佛的「頂流菜單」躍然紙上。班采以古法為軸，以創新為脈，讓百年名菜重煥新生。

1. 太史鳳凰羹

作為「太史菜」中最具傳奇色彩的代表作，太史五蛇羹曾是江太史家宴的鎮席之寶，傳統做法需集齊五種蛇肉，隨着時代變化，「班采·太史家宴」將五蛇更換成水蛇，做法保留古法精髓，又兼顧現代食客需求，故更名為「鳳凰羹」，寓意涅槃重生。

「食材可變，但粗料精做的魂不能丟。」以水蛇替代五蛇，加入瘦肉絲、老雞肉絲、以更親民的食材延續了太史菜「從農場到餐桌」的理念。

製作仍遵循古法，絲絲縷縷層層疊疊的肉絲融入老雞、龍骨、乾貝燉煮的濃郁高湯之中，更特別增添花膠豐富膠質口感，舀之連綿不斷，入口才能百轉千回。

湯羹入口如絲綢滑過喉間，蛇肉的清甜與火腿的鹹鮮交織，花膠的膠質讓濃郁感直線飆升！

根據個人喜好，撒入新鮮菊花絲、檸檬葉絲，搭配油炸薄脆，瞬間激活味覺層次，傳統吃法講究「一羹三味」——菊香、檸酸、脆爽交融～

2. 太史雞

在廣東，無雞不成宴。「太史雞」改良自古法「太史石榴雞」，以熱食顛覆冷盤傳統，滋養卻毫不油膩。

沿襲江太史「不時不食」理念，改用竹林散養走地雞，搭配「海洋味精」沙蟲隔水蒸制。雞肉去骨留整皮，沙蟲鋪底吸盡鮮汁，全程不加一滴水，原湯凝成琥珀色膠質！

走地雞肉質自帶清甜，蒸制後嫩到「筷子一戳顫三顫」。雞皮薄如蟬翼卻彈韌，膠質黏唇不膩，雞肉纖維分明卻一抿脱骨！沙蟲的鹹鮮滲入肌理，像給雞肉注入海鮮靈魂，鮮味直衝天靈蓋～

3. 太史豆腐

平凡至奢的巔峰！表面是平平無奇的豆腐，入口卻有魚蝦鮮味暴擊，「太史豆腐」堪稱粵菜「粗材精做」的典範。

豆腐芯以雞汁慢煨，再用新鮮雞子磨漿，加入鮮蝦、高湯一起烹煮，撒海膽提鮮。

+ 1

趁熱挖一勺直接吃，感受最純粹的鮮嫩。入口如凝脂，豆香與葷鮮在舌尖共舞，詮釋「粗料精做」的真諦。

4. 蝦子扣柚皮

化腐朽為神奇，柚子皮也能成為豪門宴的搶手菜？能成為一道名菜，其中功夫不言而喻！

食材講究，只選農曆七月初七前後採摘未成熟的青皮柚子，此時柚皮厚實且纖維細膩，自帶清香。搭配鮑汁熬煮至軟糯入味，最後再點綴上蝦子，看似家常其實烹飪過程繁雜。

+ 1

柚皮像一塊「吸味海綿」，瑤柱的鹹鮮、雞油的醇厚、蝦子的海洋氣息層層疊加，鮮味直衝天靈蓋。燜煮後的柚皮入口即化，綿密如燉到極致的冬瓜，卻又帶着一絲柚子特有的清香回甘！

5. 陳太吉冰燒肉錦繡

非遺與美食的碰撞！五花肉以百年玉冰燒浸泡一晚，次日用調好的醬料燜煮，焦糖表面油潤，內裏油脂化作瓊漿。

醬香濃郁，入口即化又不失嚼勁，最後別忘了用汁撈飯，一口接一口直呼過癮！

在百年獨棟庭院，赴一場時空交錯的風雅宴

班采所在的佛山嶺南天地，本身就是一場視覺盛宴。青磚鑊耳牆、滿洲花窗……餐桌旁即是百年祠堂的雕樑畫棟。

吃着太史蛇羹，看窗外石板巷弄人影綽約，彷彿與江太史共赴一場穿越百年的風雅之約。

班采·太史家宴·粵菜點心

地址：佛山市禪城區嶺南天地東熙裏紅館純K旁

營業時間：08:30A.M. ~ 15:00 P.M.；17:00P.M. ~ 21:30 P.M.

電話：18024161908，0757-82321905



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