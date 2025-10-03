順德美食｜居酒屋吃潮汕牛肉火鍋？沙茶同學4款特色鍋底+秦川黃牛

沙茶同學·和風潮牛小食堂，第一次聽說在居酒屋裏吃潮汕牛肉火鍋（抓狂），想採訪主理人結果他半夜還在備料，到底是有多火啊。「飯點經常排隊，還有人專門從廣州跑過來吃。」



今天去看看，究竟有什麼不一樣。

憑着「居酒屋mix牛肉火鍋」走紅，出其不意卻又異常搭配

沒開玩笑，今天在居酒屋裏吃火鍋

小紅書上爆火的「沙茶同學」，主打一個「在居酒屋吃潮汕牛肉火鍋」的新奇體驗，很多朋友抱着獵奇的心態去嘗試，結果狠狠愛上。

+ 3

餐廳主理人說他是一名潮汕女婿，普通的潮汕牛肉火鍋吃膩了，搞點新意思，把這兩個毫不搭嘎的品類組合，剛開就直接在各大社交平台爆火，某點評還有1.3w人收藏、4190條好評，這麼得意？那我必須去會會！

因為想用年輕人喜歡的形式做地道潮汕味道，就開了這家店。日式和風的設計風格，進店一瞬間還以為穿越到日漫中（bushi），跟嘈雜的大排檔相比，這裏更顯温馨和人情味。

飯點滿座，實力毋庸置疑👇👇👇

+ 2

牛肉講究：牛中之王「秦川黃牛」肉質細嫩，鮮度在線。

切法講究：20多年老刀手，款款切法不一，每日現點現切。

鍋底講究：4款特色鍋底·滷水鍋底&牛骨高湯&藤椒牛油&香辣紅油。

吃法講究：搭配自制沙茶醬，肉香值max，鮮香無比。



出品好唔好，班街坊一食就知！

頭一次來「沙茶同學」，記得試試潮汕牛肉火鍋

1. 激安の牛轉乾坤

店內招牌「牛轉乾坤」鮮切牛肉拼盤，可是不少老客到店必pick的肉肉，專為選擇困難症設計，一盤集齊3種精選牛肉部位，一盤就能吃爽！

+ 3

這肥牛一看就夠鮮嫩，紋理細膩，肥瘦相間。涮煮後香氣四溢，口感豐盈，一口下去，滿嘴都是肉香和油脂的幸福感，簡直停不下來！

還有肉質緊實又帶點筋的吊龍！嚼起來特別有勁，愈嚼愈香，肉汁在嘴裏爆開，簡直是牛肉界的「隱藏王者」！每次吃火鍋必點，不吃總覺得少了點靈魂～

匙柄肥而不膩，瘦而不柴，涮個幾秒，入口軟嫩多汁，帶着淡淡的奶香，蘸上醬料更是絕配，一口下去，幸福感直接拉滿。

2. 肥牛

大片的雪花肥牛，紋理如藝術品般精緻，看起來就是視覺上的享受！

脂肪均勻分佈，涮煮後肉質柔嫩，入口即化，油脂與肉香交織，香氣濃郁，每一口都是滿滿的滿足感！

3. 五花趾

位於牛後腿的精華部位——五花趾，懂吃的老饕落座必點。

筋肉交錯，口感緊實有嚼勁，涮煮後肉質彈牙，肉香濃郁，帶着一絲筋膜的爽脆，愈嚼愈香，絕對是牛肉愛好者的心頭好！

4. 激安の牛拼盤

選擇困難症別擔心，沙茶同學把嫩牛肉、黃牛肉、勁道牛筋丸、鮮牛血、牛心組了個局，四款經典部位一次滿足，堪稱選擇恐懼症的福音！

+ 5

（1）檸香の嫩牛肉

嫩牛肉不用說了吧，比00後還嫩，都已經是火鍋界常客啦。加上新鮮檸檬醃製，淡淡的果香混合着牛肉奶香，每一下咀嚼都超級juicy，這回真香迷糊了～

（2）鮮切の黃牛肉

還有鮮切的黃牛肉，每一片燙熟後的口感鮮嫩細膩，油脂讓口感層次更豐富，蘸上店內秘製沙茶醬，牛肉的奶香味混合着沙茶醬的香鹹，真是好吃到靈魂顫抖。

（3）勁道牛筋丸

牛筋丸一直是我的最愛，就愛它在嘴裏爆汁的那一瞬間，鹹度正好，不用蘸任何調料！

（4）鮮鮮鮮鮮鮮牛血

新鮮Q彈的牛血愈煮愈緊緻愈充滿彈性，將緊緻的牛血送入口中，牙齒一下就能感受得到的順滑和嫩口。

5. 人氣精選涮菜

勝利V蟹柳，一下鍋就表演一個「仙女撒花」，柔韌富有彈性的鮮甜口感直接俘虜了我，套餐內還有肥瘦適中的雪紋の豬頸肉和咬開裏面粒粒魚籽爆開的海膽寶可選～

+ 2

6. 鍋物市集

對潮汕人來說，吃牛肉火鍋還少不了一個重磅嘉賓，那就是粿條。跟着湯底翻滾的節奏翻動粿條，幾分鐘就可以享用，帶着湯汁一起嗦入口，膠幾人懂的都懂。

最會吸湯汁的豆制食品——脆皮響鈴卷，下鍋十幾秒就軟化，吸飽湯汁後嗦起來牛肉奶香濃郁賊夠味；還有深海裙帶菜，也不用多作介紹，肉肉盛宴後，來上幾口鮮甜爽脆，十分解膩！

沙茶同學·和風潮牛小食堂

店鋪地址：佛山市順德區和桂路桂畔里D區1單元A3號鋪

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00



【本文獲「佛山吃喝玩樂蒲」授權轉載，微信公眾號：pu0757】