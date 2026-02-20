深圳美食｜蒜香麵包6間必吃　三色芝士蒜蓉法包外殼酥脆芝香濃郁

深圳蒜香麵包地圖。蒜香麵包剛出爐時，製作間的空氣中，全是蒜香黃油的味道。近幾年來，老少咸宜的蒜香麵包，好像成為了不少烘焙店的標配，並且衍生出了更多做法：恰巴塔、貝果、吐司，還有經典的蒜香法棍。



深圳6間蒜香麵包推薦

1. 張張麵包店：TOP1招牌大蒜麵包

張張麵包店的人氣TOP1就是奶油大蒜麵包，很多人會專門去排隊買，美食博主大表哥來深圳時還專門去測評了。

「用黃油、蒜蓉、奶油、雞蛋和歐芹碎熬的醬汁，用刷的方式上味，吃起來會沒這麼膩。奶酪醬也是自己調配的。」麵包切成6瓣，方便醬汁滲入其中。撒上芝士粉後復烤。圓鼓鼓的它們在烤爐裏滋滋冒泡，芝士蒜香蔓延在製作間。

第一家店是開在上梅林的社區麵包店，由小張、大張夫妻倆人主理。門頭低調不顯眼，是街坊鄰居日常愛去的麵包店。第2家店開到了寶安區，剛滿一周年，是新安麵包熱門榜TOP1，店內依舊制定了經典的章魚元素。

張張麵包店

地址：福田區上梅林黃祠巷105號（深圳地鐵9號線，上梅林站G口）

寶安區創業路北一巷中洲華府二期10棟1層1001尚鋪（深圳地鐵5號線，靈芝站D口）

營業時間：8:00-22:00（每周四店休）



2. 夠夠麵包：蒜香芝士腸仔吐司

吐司表面有一層芝士粉，中間的歐芹蒜香黃油醬香氣逼人。切開吐司，內裏的芝士融化後，有種流心奶黃包的質感，配上香腸丁，口感柔軟且豐富，鹹香入味。

gogobread新店開在石廈，是最近很火的復古風麵包屋，張揚的紅色門頭，很難讓人注意不到。店內烘焙12點時會比較齊全，還供應咖啡和gelato。

gogobread夠夠麵包

地址：福田區下梅林A park g-16（深圳地鐵9號線，下梅林站A口）

福田區新天石廈銘苑1樓16-17號商鋪（深圳地鐵3號線，益田站C口）

營業時間：8:00-21:00



3. paper stone：三色芝士蒜蓉法包

金色的法包，有着酥脆的外殼，上面點綴了不少歐芹，芝香濃郁，就是吃起來有些費牙，但是在濃重的鹹蒜香味襯托下，可以忽略不計，再來一碗粟米濃湯搭配就是絕佳。

Paper stone是美心旗下高端烘焙品牌，又被稱作「紙石頭」，因為他家的麵包需要現場石窯烘焙，使用T45法國麵粉製作。每次路過看見放得滿滿當當的櫃子，就覺得十分治癒。

paper stone bakery

地址：深圳有多家分店

營業時間：10:00-22:00



4. 福氣鮮活麵包：蒜香乳酪包

切開的麵包內心擠上蒜香乳酪醬，吃着有微微爆漿感，蒜香和黃油香融合的恰到好處，頂部被烤的焦脆，輕咬都有酥脆聲，鹹香十足。

福氣鮮活麵包，在深圳有10家店，堅持每日新鮮手作，用吐魯番香妃王葡萄自培天然酵種，吃起來有股特別的清香。麵包的餡料都是自己做的，回歸手作麵包的自然表達。

福氣鮮活麵包

地址：南山海岸城店 | 萬科雲城店 | 來福士店｜中航城君尚店 | 福城天虹店｜

星河WORLD·COCO Park店 | 龍崗萬科店｜萬豐海岸城店 | 羅湖益田假日店



5. 蝸牛烘焙：香蒜奶酪恰巴塔

很多人喜歡在吃恰巴塔時，在橫截面處抹上蒜香橄欖油和蒜頭片，而蝸牛烘焙則在恰巴塔裏裹入奶酪，柔韌的表皮蘸滿特調的香蒜黃油，入爐復烤，蒜味浸入含水量達到95%的恰巴塔裏，每個氣孔都是噴香的，吃起來外表有嚼勁，內裏則柔軟十分。

流光蝸牛烘焙，位於南山的社區日式麵包店。南山書城店是夢開始的地方，面積不大，一個窗台和操作間即是全店，小小一間，窄小無座的即買即走小賣鋪。每天早晨7點開始揉麵、製作、烘烤，直到8:30第一批麵包出爐。

流光蝸牛烘焙

地址：南山區南新達到新能源大廈一樓（深圳地鐵9號線，南山書城站F2口）

南山區海昌街48-1號（深圳地鐵2號線，水灣站C口）

營業時間：10:00-22:00



6. pLeace：蒜香奶酪鹼水貝果

pLeace烘焙上新了鹼水貝果，主打減糖50%製作。「蒜香奶酪鹼水貝果」的外殼鹹韌有光澤，蘸滿黃油歐芹碎蒜蓉醬，入口嚼勁十足，蒜味奶酪香在嘴巴中肆意遊走。

pLeace新店開進香蜜湖·印力中心，標誌性的一抹藍色，遠遠便可遙望。透過窗柩映入眼簾就是清涼的綠植，通透舒適，還有一整面酒櫃牆。尋個喜歡的位置，早中晚都可chill。

pLeace

地址：印力中心店 | 深圳灣萬象城店 | 卓悦中心店｜羅湖萬象城店 | 福田COCO Park｜創意文化園店 | 深業上城店

營業時間：10:00-22:00

