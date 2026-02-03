深圳木薯糖水11家必吃　口感綿軟甜蜜小料豐富　古茗這杯賣到斷貨

深圳最早的木薯糖水出現在螺螄粉店裏，現在蔓延到甜品店和奶茶店，一下子成為糖水界的網紅。



本期整理11家，深圳木薯糖水地圖。

1. 賣斷貨的桃膠木薯燉奶

古茗在去年11月上線了「慢燉系列」，其中「桃膠木薯燉奶」一度賣到全國斷貨，是本期「風最大」的一款。

選用產自廣西的「華南9號」黃心木薯，燉得綿軟，咬起來「艮啾啾」的，搭配桃膠、銀耳、珍珠等佐料，非常紮實地一杯。

古茗

地址：各區有多家分店，可就近選擇

桃膠木薯燉奶：18元（人民幣，下同）



2. 木薯大滿貫

網紅甜品的鼻祖「滿記」，也將木薯加入進了菜單，他家的木薯是起來比較「面」的口感。

搭配紅豆與蓮子，同樣也是燉得非常綿軟的口感，適合喜歡軟糯口感的朋友，淋上奶一起吃，嗯，還是那個滿記。

滿記甜品

地址：福田、羅湖、南山、龍華、寶安、龍崗各區有多家分店，可就近選擇

木薯大滿貫：25元



3. 木薯丸子奶茶

阿嬤之前就有用木薯澱粉來做小料的外衣，這次主角直接換成了木薯本薯。木薯切成小丁，裹上木薯澱粉，形成Q彈的外衣，內裏則是軟糯的木薯，嚼起來有很分明的纖維。

這杯新品叫做「木薯與蜜薯」，紅薯是阿嬤給木薯選的CP，可選乳茶或牛乳底，各有特色。

阿嬤手作

地址：南山、福田、羅湖、寶安、龍崗各區有多家分店，可就近選擇

木薯與蜜薯：乳茶/29元、牛乳/23元



4. 木薯糖水：嗦粉搭子

這碗是純木薯糖水，來自我們的老朋友「哥二」。嗦粉頭號搭子——木薯糖水，廣西朋友從小喝到大。

被高壓鍋燜煮到軟糯綿沙的木薯，配上廣西柳冰廠老紅糖，入口拉絲，冰冰涼涼，解辣解膩好幫手。

哥二廣西米粉

地址：國貿店、東門店、南山店、京基KKONE店、布吉萬象匯店、懷德萬象匯店

木薯糖水：12元



5. 黃心木薯糖水碗：不是粥了，是認真的糖水

coco的奶茶加小料很容易變成「粥」，這次乾脆直接做真的糖水了。

依舊是「大滿貫」的組合，可選紅糖底和奶底，他家的木薯比較大段，口感也是「面」的口感，搭配亞達子、仙草等5種小料，以後吃糖水，別忘了CoCo了。

CoCo

地址：各區有多家分店，可就近選擇

黃心木薯糖水碗：9.9元



6. 鴨母捻木薯湯圓

入續的這一碗是帶姜的，會點辣辣的口感，温熱的正合適最近降温的深圳。

潮汕特色的鴨母捻配上木薯，兩種不同程度的軟糯口感，富有層次感，配上紅糖水一起喝，甘甜暖辣，一碗驅寒。

入續鴛鴦糖水鋪

地址：卓悦中心店、萬象前海店、卓悦匯店、前海壹方城店

鴨母捻·紅糖姜木薯湯圓：25元



7. 麻木薯薯奶茶

這一杯也是木薯小料奶茶，來自另外一個廣西廠牌「煲珠公」。

作為廣西的品牌，肯定不能錯過這一廣西食材，將木薯丁搭配紅糖熬煮至拉絲綿密，拉絲、糯、耿，這3種口感都能嚐到，這杯奶茶叫「麻木薯薯奶茶」，也可以單獨選擇加這款小料。

煲珠公

地址：各區有多家分店，可就近選擇

麻木薯薯奶茶：13元



8. 芋圓木薯牛乳大滿貫

很會做芋圓的鮮芋仙，也上線了木薯甜品，而其實芋圓的主料之一就是木薯。

他家的大滿貫，真的非常滿，木薯佔了半碗，芋圓、蓮子和桃膠也堆得滿滿當當，非常有分量，木薯吃起來是介於「面」和「艮」之間，比較適中。

鮮芋仙

地址：各區有多家分店，可就近選擇

芋圓木薯牛乳大滿貫：26元



9. 木薯燉奶桶

這款來自上海嬸子，沉甸甸的一桶，牛奶也給放得特別滿，打開的時候都得平穩小心些，不然很容易弄灑。

木薯的口感吃起來偏軟綿，少了木薯那種粘糯的艮啾啾口感，綿軟得跟紅薯很相似了。

滬上阿姨

地址：各區有多家分店，可就近選擇

超糯溏心木薯燉奶：19元



10. 胖明的木薯糖水

深圳第一家做木薯糖水的螺螄粉店，憑一己之力把這碗糖水做成螺螄粉店必有的單品，可以說是桌桌必點。

燜煮到軟糯的木薯配上紅糖，入口拉絲，甜度不高，是解辣解膩好幫手，一定要趁冰吃。

胖明螺螄粉

地址：石廈店、南山店、壹方城店、梅林卓悦匯店、龍華店

木薯糖水：12元



11. 椰汁木薯阿達子

麥記牛奶的這碗椰汁木薯阿達子，靈魂就在於添加了一勺幹桂花，還沒入口就能聞到淡雅的花香，與糖水也很適配。

椰奶打底甜度更加柔和，醇厚的椰香包裹着木薯，清爽不膩，一整碗輕鬆喝完。

麥記牛奶

地址：華強北君尚店、羅湖寶能環球匯店、深圳大悦城店、寶安大仟裏店、龍華壹方天地店、後浪新天地店、懷德萬象匯店、光明大仟裏店、橫崗松柏天虹店、光明萬達店、龍崗摩爾城店

椰汁木薯阿達子：26元



「薯薯我呀，也是熬出頭了。」

深圳·木薯糖水地圖

*以上排序不代表排名，價格僅供參考

*TIPS：木薯帶有毒性，如自家煮制需要正確處理

