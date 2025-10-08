貴州旅遊懶人包｜黃果樹大瀑布／梵淨山／荔波　美食＋交通一文看

【貴州旅行／貴州旅遊／中國長線旅行】貴州是熱門的避暑勝地，夏天平均溫度只有攝氏19度至20度，絕對適合現在出發去旅行。貴州還擁有多個5A級景區，讓大家大飽眼福！



貴州旅遊｜景點｜5A級景區

貴州有9個5A級景區，包括黃果樹大瀑布景區、龍宮景區、百里杜鵑景區、荔波樟江景區、青岩古鎮景區、梵淨山旅遊區、鎮遠古城旅遊景區、赤水丹霞旅遊區、畢節市織金洞景區，各個地方都有值得一看的風景！馬上帶大家出發看看！

貴州旅遊景點【1】黃果樹大瀑布景區

遊貴州必去黃果樹大瀑布！由於瀑布兩岸生長著黃果樹，因而取名為黃果樹大瀑布。黃果樹大瀑布景區擁有完善棧道，旅客沿著棧道而行，可以從不一樣的角度，看到瀑布不同的面貌。

大瀑布後方的「水簾洞」是黃果樹大瀑布的溶洞，可以近距離見識瀑布的壯觀，但為避免發生意外，「水簾洞」只在枯水期（11月至5月）開放，豐水期（夏季6至10月）不開放。除了氣勢磅礡的黃果樹大瀑布外，景區內還有其他打卡點，包括天星橋、數生步、側身橋、美女榕、天星湖、橋上橋上橋、天星洞、銀鍊水潭。

貴州旅遊景點【2】龍宮景區

龍宮景區距離黃果樹大瀑布景區僅30公里距離，景區以溶洞為主，結合峽谷、瀑布、山峰、懸崖、河流、石林、漏斗、地下河等不同的喀斯特地質景觀。溶洞以七彩燈光映照洞內的鐘乳石，還可以搭船體驗溶洞。龍宮景區內的「龍門飛瀑」是中國最大的岩溶洞穴瀑布，也值得一看。

貴州旅遊景點【3】荔波樟江景區

貴州必去的景點還有小七孔，這個小七孔就位於荔波樟江景區，當地是世界自然遺產之一。

小七孔有「小九寨溝」之稱，湖水呈藍綠色，更被稱為「地球腰帶上的綠寶石」。景區擁有山、水、瀑布等景觀。建議由東門進入、經過小七孔古橋、拉雅瀑布、68級疊水瀑布、石上森林、水上森林、天鐘洞、鴛鴦湖、臥龍潭，再由西門離開，這條路線只需要一直走下坡就可以，是比較省力的路線。如果喜歡打卡拍照，途中遇到分岔路建議選「老年人」路線，因為大部份打卡點都在這條路線！

貴州旅遊景點【4】百里杜鵑景區

如果喜歡看花、打卡，就不得不去百里杜鵑景區，景區以杜鵑花海聞名，當地的杜鵑品種、花色繁多，每年3至5月是杜鵑花開的旺季。

貴州旅遊景點【5】青岩古鎮景區

青岩古鎮是明清時期的軍事重鎮，其建築充滿明清時期的風格，整個古鎮分作4條正街、26條小街及巷道遍佈大樓、台、亭、閣、寺、廟、宮、祠、塔、院等眾多古蹟，走進街道彷彿置身於明清時期的生活場景。青岩古鎮佔地不大，只需要2-3小時就可以逛完，目前大多以美食、購物的商店為主，大家可以在此品嘗地道美食。

貴州旅遊景點【6】梵淨山旅遊區

梵淨山被稱為人間的「天空之城」，也是中國國家級自然保護區。擁有豐富的自然景觀，包括雲海、奇峰、怪石、瀑布、泉流、雲霧和原始森林等。其中，「紅雲金頂」是梵淨山的最高峰，海拔2570米，登上峰頂可俯瞰整個梵淨山景區。景區內有名的打卡景點為「金頂摩崖」、「蘑菇石」、「紅雲金頂」、「滴水崖」。

貴州旅遊景點【7】鎮遠古城旅遊景區

如果喜歡中國古城建築，還可以去鎮遠古城，古城內的「石屏山」、「青龍洞」古建築群，都充滿古典風情，而且古城核心區遊玩時間僅1小時，是個消磨時間的好地方。也可以在古城住宿一晚，古鎮晚上燈火通明，舞陽河兩旁的建築、橋樑都會亮燈，另有一番景致。舞陽河的風光迷人，不妨乘船遊覽，感受這個「東方威尼斯」的魅力。

貴州旅遊景點【8】赤水丹霞旅遊區

赤水丹霞旅遊區由「赤水大瀑布」、「佛光岩」、「燕子岩」三大景區組成，景區結合了「瀑布」、「濕地」、「翠林」等自然景觀 。旅遊區內有1000多平方公里的豔麗鮮紅的丹霞地貌，丹霞地貌是由於紅色砂岩經長時間風化、侵蝕，形成獨特的地貌。旅遊區全程步行約3.5小時，如果乘坐觀光車和環保電梯全程大約1.5小時。

貴州旅遊景點【9】畢節市織金洞景區

如果看過龍宮景區的溶洞覺得意猶未盡，不妨再到畢節市織金洞景區，看被譽為「溶洞的天花板」的畢節市織金洞。洞內有彩色的燈光映照在各種琳瑯滿目的鐘乳石，「金銀島」、「石花王」和「水晶瀑布」也是織金洞內必去的景點。而織金洞外的「織金大峽谷」也是必去的景點。注意：由於地上有水，會比較滑，建議要穿防滑的鞋子。

貴州旅遊｜美食｜菜式酸辣惹味

貴州必吃的美食有羊肉粉、腸旺麵、豆腐圓子、豆花麵、絲娃娃、糯米飯、烤小臭豆腐、脆哨面、鹵豬腳、牛肉粉。

貴州的口味偏酸辣，如果不能吃辣記得在點餐時提前跟店員說，亦可以預先準備腸胃藥。另外，貴州的食店很喜歡放「折耳根」，由於折耳根有獨特味道，被稱為「蔬菜界的榴槤」，如果不喜歡亦可以在點餐時提前跟店員說。

貴州旅遊｜住宿｜五星級酒店$400起

貴州不乏五星級的酒店，例如貴陽東景希爾頓酒店、貴陽萬象温泉度假酒店、貴陽觀山湖安珀酒店、貴陽鉑爾曼大酒店（青雲市集店）、貴陽喜來登貴航酒店 （甲秀樓青雲市集店）、貴陽中天凱悦酒店、貴陽萬麗酒店、貴陽安納塔拉度假酒店、貴陽凱賓斯基大酒店（甲秀樓護國路店）、貴陽亨特索菲特酒店（甲秀樓亨特國際店）等等，當中也有不少國際品牌，房價約為每晚400至1600港元。至於三星級酒店、民宿則由每晚200港元起。

貴州旅遊｜交通｜高鐵最方便

由香港出發到貴州，可以選擇乘坐高鐵或飛機。如果乘坐高鐵，可從香港西九龍站上車至貴州貴陽東或貴陽北高鐵站下車，時間約為5小時，單程車費最便宜為二等座$635，最貴為商務座$1842。

如果乘坐飛機，由於香港國際機場到貴陽龍洞堡國際機場沒有直航的航班，一般需要在內地轉機，最短的飛行時間大概是5小時50分，單程價格約為$770至$1299。

乘坐高鐵即可到貴州貴陽東。（資料圖片）

貴州旅遊｜優惠｜景區一票多日慢慢賞景

貴州A級旅遊景區推行「一票多日使用制」，遊客在參與活動的景區購票當日起，5日內可無限制次數進入景區。

